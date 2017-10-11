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Borsa endüstri endeksinde teknik hata: Google, Apple'ı 9 milyar dolara satın aldı(!)

ABD'nin önde gelen hisse senedi endekslerinden Dow Jones; Google'ın Apple'ı 9 milyar dolara satın aldığını yazdı. Teknik hata sonucu ortaya çıkan sahte haber Apple'ın hisse değerini bir anda oynattı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın en büyük iki teknoloji şirketi Apple ve Google; bilgisayardan akıllı telefona, işletim sisteminden otonom araç yazılımlarına kadar teknolojinin pek çok alanında birbirleriyle kıyasıya mücadele içinde. Tabi bu mücadelenin iki şirketten birinin, diğerini satın almasıyla sonuçlanacağı pek olası bir durum değil ancak ABD'nin önde gelen hisse senedi endekslerinden Dow Jones, Google'ın Apple'ı 9 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

''Steve Jobs Anlaşmayı Onayladı'' 

ABD'nin önde gelen 30 şirketini içeren Dow jones'un haber akışında bugün erken saatlerde yer alan yazıya göre Google, Apple'ı 9 milyar dolar karşılığında satın aldı. İlgili habere göre Steve Jobs iki şirket arasındaki anlaşmayı kabul etti ve anlaşmanın ertesi gün tamamlanacağı duyuruldu. Üstelik satın alma sonucunda Google'ın ''çalışanlarının her birine 9 adet Apple hissesi dağıtacağı'' belirtildi. Haber sürede Twitter'daki kullanıcıların dikkatini çekerken ciddi bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için haber sitesi 9toMac, haberin sahte olduğunu açıkladı.
Tabi ki hem haberde yer alan detaylara hem de Apple'ın 808 milyar dolar olan piyasa değerine bakınca haberin gerçeklik payının olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Haberin ortaya çıkmasından sadece 2 dakika sonra haberi yayından kaldıran Dow Jones da haberin ''teknik hata'' sonucunda ortaya çıktığını ve dikkate alınmaması gerektiğini kaydederken hatadan dolayı özür diledi. Dow Jones'un CEO William Lewis tarafından yapılan açıklamaya olay, şirketin yeni bir teknolojiyi test etmesi sırasında gerçekleşti.
Ömrü çok kısa olan haber Google ve Apple hakkında bilgisi olan insanlar için son derece anlamsız ve mantık dışıydı ancak borsada Google ve Apple hisseleriyle işlem yapan pek çok kişinin botları kullanıyor olması haberin ardından hisse değerlerinde ufak bir dalgalanma meydana getirdi. Anahtar kelimelere dayalı olarak işlem yapan botların Apple hisselerine yönelik işlemleri sonucunda Apple'ın hisse değeri kısa bir süreliğine 156$'dan 158$'a yükseldi. Haberin yalanlanmasıyla birlikte iki şirkete ait hisse değerleri de eski seviyesine geri döndü.

http://www.bbc.com/news/technology-41580858 Yorum Yaz
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keremec 1 yıl en beğenilen
Google da ölücü çıktı
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Soul741 1 yıl
Kimse de demiyor ki Steve Jobs öldü.
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dr20mouse 1 yıl
Bu haber gerçek olsaydı DH ofisi yas evine dönerdi düşünsenize ekrem mesut gün hepsi salya sümük ağlıyor
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ccguven 1 yıl
Gog Magog cular bununla ilgili yine bir efsane üretirler.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bu tarz haberler ;
genelde toplumsal psikolojik deneylerin yapıldığının habercisidir. !
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Opus Diabolicum 1 yıl
Haberi duyunca Steve Jobs dirilip tekrar ölmeye karar vermiş herhalde.
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Soul741 1 yıl
Kimse de demiyor ki Steve Jobs öldü.
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dr20mouse 1 yıl
Bu haber gerçek olsaydı DH ofisi yas evine dönerdi düşünsenize ekrem mesut gün hepsi salya sümük ağlıyor
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Marquis-de-Sade` 1 yıl
Google = Fikret Orman
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ankaland 1 yıl
bu haber yalan Apple kimseye satmadım.. nereden uyduruyorlar kardeşim bunlar :))
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Google , Apple'ı alsa şu an geleceğin Skyneti , Microsoftu , IBM , İnteli olur yani diğer firimalarıda kendi bünyesine katmaya başlar :D
Tabi şu anlık bu mümkün değil gibi :D
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keremec 1 yıl en beğenilen
Google da ölücü çıktı
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kadirirdem 1 yıl keremec
hahah :D :D
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Infinitum 1 yıl
Şaka maka gerçek olsa olabilecekleri düşünmek olanaksız.
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