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Tim Cook akıllı gözlük söylentilerine açıklık getirdi

Apple'ın patronu şirketin akıllı gözlük üreteceğine dair söylentilere son noktayı koyarak, artırılmış gerçeklik tabanlı akıllı gözlük üretmek için gerekli teknolojinin henüz olgunlaşmadığını söyledi.
1 yıl
2,4b
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8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Pokemon Go oyununun yayınlanmasından bu yana Apple CEO'su Tim Cook, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin sağlam bir destekçisi olmuş durumda. Öyle ki bu destek sayesinde Apple'ın bir sonraki yenilikçi ürününün Google Glass benzeri bir akıllı gözlük olacağını iddia eden çok sayıda iddia ortaya atıldı. Her ne kadar Google'ın akıllı gözlüğü istenilen satış rakamına ulaşamasa da bazı analistler Apple'ın böyle bir ürünle başarılı olabileceğini düşünüyor.
Cook bir açıklama yaparak şirketin yakında gözlük çıkarabileceğine ilişkin söylentileri noktaladı. Apple'ın patronu Salı günü verdiği röportajda kaliteli bir akıllı gözlük üretme teknolojisinin henüz mevcut olmadığını söyledi. Kendisine göre henüz artırılmış gerçeklik tabanlı akıllı gözlük üretecek teknoloji yeterli olgunluğa erişmemiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Tesla sahipleri henüz kullanılamayan bir özelliğe 100 milyon dolar ödedi"
Konuyla ilgili sorunlar arasında yetersiz görüş alanı sağlayan optikler de var. Şirket CEO'su Apple'ın yeni bir ürünü ilk çıkaran şirket olmayı umursamadığını, en iyisini çıkarmayı istediğini belirtti. Ayrıca bugün üretilecek herhangi bir akıllı gözlüğün hiçbirimizi memnun etmeyecek birşey olabileceğini de sözlerine ekledi.

Artırılmış Gerçeklik ile alışveriş kavramı değişecek

Tim Cook röportaj sırasında artırılmış gerçeklik teknolojisini App Store ile kıyasladı. 2008 yılında mobil uygulama pazarının başarılı olamayacağına dair bir görüşün hakim olduğunu hatırlattı. Ancak sonuçta App Store'un açıldığını ve katlanarak büyüdüğünü söyledi. Deneyimli yönetici aynı şeyin artırılmış gerçeklik için de geçerli olacağını ve büyük bir ivme yakalayacağını düşünüyor.
Cook'a görea AR teknolojisi alışveriş kavramını da bütünüyle değiştirecek. Kendisi bu konuyla ilgili "App Store'daki Ikea uygulamasını düşünün. Kullanıcılar, iPhone kamerasını kullanarak bir mobilyanın sanal bir temsilini alıp evlerinin herhangi bir yerine koyabiliyorlar" dedi.

https://www.phonearena.com/news/Cook-Current-technology-for-AR-based-smart-glasses-not-mature_id98810 Yorum Yaz
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Xtrud 1 yıl en beğenilen
Aynen aynen kablosuz şarj için senelerce beklediler falan ne kattılar aynı Qi standartı daha da yavaş. Hızlı şarj yeni geldi 3.30 saatten 2.30'a falan düşmüş... Dosya sistemi yeni geldi çünkü olgunlaşması gerekiyordu... Stereo hoparlör senelerce olgunlaştı olgunlaştı geçen seneye anca geldi ne kattınız sıfır dolby atmos bile yok dandik Axon 7'nin yarısı kadar ses veremiyor cihazları... Olay olgunlaşma değil pazarı görelim para kazanılıyorsa girelim yoksa boşver yenilik falan olmasada olur.
Aynen aynen kablosuz şarj için senelerce beklediler falan ne kattılar aynı Qi standartı daha da yavaş. Hızlı şarj yeni geldi 3.30 saatten 2.30'a falan düşmüş......
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idombayci 1 yıl
Vr gözlük yerine normal gözlük üretsinler. Yakın-uzak, hipermetrop vb için 3-4 gözlük taşıyanlar var. Sensörle algılayıp merceği ayarlayan bir şey olsa yeterdi.
Akıllı klozet bile yaparken kaç asırlık gözlüğü geliştirmeye uğraşmamaları mantıksız.
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engurlu 1 yıl
Apple sadece işlemci tasarlasın mac bilgisayar yapsın telefon ve diğer işleri bıraksın.. Millet yemiyor bu söylemleri..
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Jül Sezar 1 yıl engurlu
engurlu
Apple sadece işlemci tasarlasın mac bilgisayar yapsın telefon ve diğer işleri bıraksın.. Millet yemiyor bu söylemleri..

Telefon sektöründeki kár ın %90 ına sahip şirkete telefon yapmayı bıraksın diyen Saffet
Avatardakinin harbiden sen olduğuna inanmaya başladım
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Xtrud 1 yıl en beğenilen
Aynen aynen kablosuz şarj için senelerce beklediler falan ne kattılar aynı Qi standartı daha da yavaş. Hızlı şarj yeni geldi 3.30 saatten 2.30'a falan düşmüş... Dosya sistemi yeni geldi çünkü olgunlaşması gerekiyordu... Stereo hoparlör senelerce olgunlaştı olgunlaştı geçen seneye anca geldi ne kattınız sıfır dolby atmos bile yok dandik Axon 7'nin yarısı kadar ses veremiyor cihazları... Olay olgunlaşma değil pazarı görelim para kazanılıyorsa girelim yoksa boşver yenilik falan olmasada olur.
2 Yanıt Yanıtla +15
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TearsForFears 1 yıl Xtrud
Kardeş niye bu kadar atarlandınki? Apple bu yıllardır böyle sanki yeni bir şeymiş gibi bahsediyorsun.
Kendi çapında apple ın güzel işleride var. En güçlü işlemciyi yapıyor en iyi işletim sistemini yapıyor, 3d touch ekranda keza güzel.
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kadirirdem 1 yıl Xtrud
Aynen sonuna kadar katılıyorum,haklısın!
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