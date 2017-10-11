Tim Cook akıllı gözlük söylentilerine açıklık getirdi

Pokemon Go oyununun yayınlanmasından bu yana Apple CEO'su Tim Cook, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin sağlam bir destekçisi olmuş durumda. Öyle ki bu destek sayesinde Apple'ın bir sonraki yenilikçi ürününün Google Glass benzeri bir akıllı gözlük olacağını iddia eden çok sayıda iddia ortaya atıldı. Her ne kadar Google'ın akıllı gözlüğü istenilen satış rakamına ulaşamasa da bazı analistler Apple'ın böyle bir ürünle başarılı olabileceğini düşünüyor.

Cook bir açıklama yaparak şirketin yakında gözlük çıkarabileceğine ilişkin söylentileri noktaladı. Apple'ın patronu Salı günü verdiği röportajda kaliteli bir akıllı gözlük üretme teknolojisinin henüz mevcut olmadığını söyledi. Kendisine göre henüz artırılmış gerçeklik tabanlı akıllı gözlük üretecek teknoloji yeterli olgunluğa erişmemiş durumda.

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Konuyla ilgili sorunlar arasında yetersiz görüş alanı sağlayan optikler de var. Şirket CEO'su Apple'ın yeni bir ürünü ilk çıkaran şirket olmayı umursamadığını, en iyisini çıkarmayı istediğini belirtti. Ayrıca bugün üretilecek herhangi bir akıllı gözlüğün hiçbirimizi memnun etmeyecek birşey olabileceğini de sözlerine ekledi.

Artırılmış Gerçeklik ile alışveriş kavramı değişecek

Tim Cook röportaj sırasında artırılmış gerçeklik teknolojisini App Store ile kıyasladı. 2008 yılında mobil uygulama pazarının başarılı olamayacağına dair bir görüşün hakim olduğunu hatırlattı. Ancak sonuçta App Store'un açıldığını ve katlanarak büyüdüğünü söyledi. Deneyimli yönetici aynı şeyin artırılmış gerçeklik için de geçerli olacağını ve büyük bir ivme yakalayacağını düşünüyor.

Cook'a görea AR teknolojisi alışveriş kavramını da bütünüyle değiştirecek. Kendisi bu konuyla ilgili "App Store'daki Ikea uygulamasını düşünün. Kullanıcılar, iPhone kamerasını kullanarak bir mobilyanın sanal bir temsilini alıp evlerinin herhangi bir yerine koyabiliyorlar" dedi.

https://www.phonearena.com/news/Cook-Current-technology-for-AR-based-smart-glasses-not-mature_id98810