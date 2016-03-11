Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bosch, IoT için kendi bulut bilişim hizmetlerini başlatıyor

Bosch, Nesnelerin İnterneti için kendi bulut bilişim hizmetlerini başlatacağını duyurdu. Şirket, veri güvenliği konusunda ABD merkezli bulut hizmetlerini tercih etmek istemeyen müşterileri hedefliyor.
3 yıl
2,4b
1
3
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bosch, Almanya'da yer alacak ilk bulut tesisiyle, Nesnelerin İnterneti (IoT) için kendi bulut bilişim hizmetlerini başlatıyor. "Bosch IoT Cloud" olarak adlandırılan platformunun temel amacı şirketin tüm elektronik ürünlerini 2020 yılına kadar IoT teknolojisine hazır hale getirmek. Şirket ayrıca bulut hizmetiyle ABD sermayeli sunucuların veri güvenliği konusunda şüpheleri olan müşterileri çekmeyi hedefliyor.
Bosch, aynı zamanda çarkın dönmeye devam ettiğini ve zaten şu anda IoT Suite yazılım paketi üzerinden en az 5 milyon cihazın bağlantı sağladığını söylüyor. Şimdilik merkezi hub ve kapı - pencere temas sensörleri gibi akıllı evler için tasarlanmış çeşitli aygıtlar mevcut durumda. Özellikle heyecan yaratabilecek bir şey yok ama Bosch, akıllı ev benzeri bir çalışma üzerine yoğunlaşmış gibi görünüyor.
Diğer uygulamalar arasında otomobillerin park sorununu çözme adına park alanlarına, boş olduğunda bunu algılayıp sürücülere bilgi veren sensörler takılması ve pit ekibi için otomatik yarış uygulamalarıyla uzaktan bir yarış arabasının durumunu izleyebilme yer alıyor. Stuttgart merkezli Bosch ayrıca 2017 yılına kadar diğer şirketlere hizmet sunmaya başlamadan önce bu yıl bulut üzerinde yaklaşık 50 şirket içi uygulamasını çalıştırmayı planlıyor.

http://www.reuters.com/article/us-bosch-internet-idUSKCN0WB1TU Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KillForYou! 3 yıl
IoT, teknolojinin kısa ve orta vadede evlerde en çok hissedileceği model. Verinin ABD yerine kendi sunucularında barındırılması da pekălă mantıklı ama Güney Koreli rakibi karşısında istediği ivmeyi kazandırmaktan çok uzak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuank 3 yıl
Bunlarla ugrasmayin yea sonra kafayi tirlatursiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Star Wars'un yıldızı yeni Lara Croft olma yolunda 3 yıl Marvel'in yeni dizisi Luke Cage sonbaharda başlayacak 3 yıl Oppo R9 ve R9 Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı 3 yıl Raporlara göre yeni kavisli kenar ekranlı telefon modelleri yolda 3 yıl Fukuşima'daki nükleer sızıntıya robotlar bile dayanamadı 3 yıl Skype kurucusundan yeni bir güvenli iletişim uygulaması 3 yıl Samsung Galaxy S7 modelleri Wi-Fi bağlantısını paylaşabilliyor 3 yıl Samsung Galaxy Tab A 2016, resmi sayfasına kavuştu 3 yıl Yahoo! Games efsanesi 20 yıl sonunda kapanıyor 3 yıl Pascal tabanlı Nvidia GeForce GTX 1080, Nisan ayında karşımıza çıkabilir 3 yıl HTC 10'un gerçek hayattan fotoğrafları sızdırıldı 3 yıl Gelecekte Mac cihazlarının SSD sürücüleri 1000 kat daha hızlı olacak 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin iki farklı kamera sensörü karşı karşıya 3 yıl General Motors'tan otonom araçlara yatırım 3 yıl Güneş tutulmasının uçaktan çekilmiş muhteşem görüntüleri 3 yıl Facebook Messenger Windows 10 uygulamasının ekran görüntüleri sızdı 3 yıl Motion Sensor ile iOS cihazınız hareket algılayabiliyor 3 yıl Twitter mutsuz çalışanlarını elde tutmak için para teklif ediyor 3 yıl 2si1 "Overlockcu" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony h.ear kulaklık ailesi, hi-res ses ve fazlası 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bosch, IoT için kendi bulut bilişim hizmetlerini başlatıyor Sonraki Tesla'nın elektrikli otomobilleri yarış pistlerinde mücadele edecek 3 yıl Sony Xperia Z3, Z3 Compact ve Z2 için Android 6.0.1 güncellemesi çıktı 3 yıl Nvidia'dan giriş seviyesine 3 yeni mobil ekran kartı 3 yıl MediaTek: Helio X30'dan çok umutluyuz 3 yıl Microsoft Edge kısa süre sonra eklentileri destekleyecek 3 yıl Asus, sıvı soğutmalı GeForce GTX 980 Ti STRIX Gaming Ice ekran kartını duyurdu 3 yıl Alphabet başkanı Eric Schmid iPhone kullanırken yakalandı 3 yıl Android N’in ilk betasındaki bilinen hatalar 3 yıl Sony: Oculus Rift, Playstation VR'den daha iyi olabilir 3 yıl Uygulamaları kapatmak kullanım süresini etkilemiyor 3 yıl Corsair, ilk SFX uyumlu güç kaynaklarını satışa sunuyor 3 yıl NASA'nın yeni roket motoru testleri uzayın derinliklerine gidiş umudunu arttırdı 3 yıl Manus VR, sanal gerçeklik dünyasında ellerin kullanımını kolaylaştırıyor 3 yıl Kaptan Amerika: İç Savaş'ın yeni fragmanı yayınlandı 3 yıl Bilim adamları plastik yiyen yeni bir bakteri çeşidi buldu 3 yıl AMD dizüstü bilgisayarlar için harici grafik kartı teknolojisini tanıttı 3 yıl Honda'nın hidrojen yakıtlı arabası Clarity Fuel Cell piyasaya sürüldü 3 yıl Canon'dan giriş seviyesine EOS Rebel T6 3 yıl Apple'ın bahar etkinliği belli oldu: 21 Mart 2016 3 yıl Rise of Tomb Raider PC grafik kalitesi değerlendirmesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim