Bosch, IoT için kendi bulut bilişim hizmetlerini başlatıyor

Bosch, Almanya'da yer alacak ilk bulut tesisiyle, Nesnelerin İnterneti (IoT) için kendi bulut bilişim hizmetlerini başlatıyor. "Bosch IoT Cloud" olarak adlandırılan platformunun temel amacı şirketin tüm elektronik ürünlerini 2020 yılına kadar IoT teknolojisine hazır hale getirmek. Şirket ayrıca bulut hizmetiyle ABD sermayeli sunucuların veri güvenliği konusunda şüpheleri olan müşterileri çekmeyi hedefliyor.

Bosch, aynı zamanda çarkın dönmeye devam ettiğini ve zaten şu anda IoT Suite yazılım paketi üzerinden en az 5 milyon cihazın bağlantı sağladığını söylüyor. Şimdilik merkezi hub ve kapı - pencere temas sensörleri gibi akıllı evler için tasarlanmış çeşitli aygıtlar mevcut durumda. Özellikle heyecan yaratabilecek bir şey yok ama Bosch, akıllı ev benzeri bir çalışma üzerine yoğunlaşmış gibi görünüyor.

Diğer uygulamalar arasında otomobillerin park sorununu çözme adına park alanlarına, boş olduğunda bunu algılayıp sürücülere bilgi veren sensörler takılması ve pit ekibi için otomatik yarış uygulamalarıyla uzaktan bir yarış arabasının durumunu izleyebilme yer alıyor. Stuttgart merkezli Bosch ayrıca 2017 yılına kadar diğer şirketlere hizmet sunmaya başlamadan önce bu yıl bulut üzerinde yaklaşık 50 şirket içi uygulamasını çalıştırmayı planlıyor.

http://www.reuters.com/article/us-bosch-internet-idUSKCN0WB1TU