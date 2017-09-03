Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Bosch'tan kıyafetleri ve lekeleri analiz eden tarayıcı:X-Spect

Bosch, Berlin'de devam eden IFA 2017 fuarında X-Spect isimli; kıyafetlerin cinsini ve kıyafetlerdeki lekeleri analiz edip uygun yıkama programını belirleyen bir tarayıcı tanıttı.
1 yıl
2,2b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alman teknoloji devi Bosch, genellikle ürettiği ev aletleri ile tanınsa da otomobil parçalarından güvenlik sistemlerine çok geniş bir yelpazede üretim yapan bir şirket. Şirketin ürettiği ve Berlin'de süren IFA 2017 fuarında tanıttığı yeni ürünü ise şirketin halihazırda ürettiği ürünlere yeni bir konsept daha eklediğini gösterir nitelikte. Şirketin tanıttığı X-Spect isimli taşınabilir tarayıcı; kumaşların cinsini, kumaşlardaki lekelerin neye ait olduğunu ve gıdaların neye benzediğini analiz edebiliyor. 


 
Uzaktan bakıldığında bir televizyon kumandasını andıran X-Spect, menüler arasında gezinmeye izin veren küçük bir ekran ve kapasitif dokunmatik tuşlara sahip. 200 gram ağırlığında olan X-Spect'i kullanmak ise oldukça basit. Örneğin yünden yapılmış kazağa ait verileri öğrenmek istediğinizde X-Spect'i birkaç saniye boyunca kazağa doğru tutmak yeterli oluyor. 


Verileri Çamaşır Makinesiyle Paylaşıyor 

X-Spect size kıyafette kullanılan bütün kumaş çeşitlerini söylerken aynı zamanda bu bilgiyi yakınlardaki bir çamaşır makinesine göndermenize de olanak sağlıyor. Yani X-Spect'le uyumlu bir çamaşır makinesine sahip olduğunuz takdirde kıyafetiniz için herhangi bir ayar yapmaya ihtiyaç duymadan doğrudan X-Spect'teki verileri makineye gönderilecek ve kıyafetiniz yıkayabileceksiniz. 


Aynı şekilde giysinizdeki lekenin kaynağını da(meyve lekesi gibi) belirten X-Spect bu bilgiyi de çamaşır makinesiyle paylaşarak en uygun yıkama programını belirleyebiliyor. Bosch ayrıca ilerleyen dönemlerde X-Spect'i gıda alanında kullanmak istiyor. Şirket amacına ulaşırsa X-Spect ile meyvelerin olgunlaşıp olgunlaşmadığı anlaşılabilir ya da uyumlu bir fırınla çalışan X-Spect, analiz ettiği gıda için en iyi pişirme programını belirleyebilir. 


Şirket X-Spect Konusunda Kararlı 

Tabi şirketin tüm bu çalışmalarının kalıcı olması X-Spect'in maliyetine ve şirkete olan getirisine bağlı. Bosch henüz bu konuda bir açıklama yapmış değil ancak şirket X-Spect'i bir konseptin ötesine taşımayı ve yakın zamanda yeni bir ürün kategorisi oluşturmayı hedefliyor. Şirketin X-Spect'i açık kaynak kodu olarak paylaşması halinde gelecekte benzer tarayıcılar hayatımızın bir parçası haline gelebilir.


https://www.engadget.com/2017/09/02/bosch-x-spect-scanner/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 1 yıl
gıdalara yönelik benzer analiz yapılabilseydi daha değerli olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tüm Nokia akıllı telefonları Android Oreo güncellemesi alacak 1 yıl Honda hatalı hava yastıkları için 605 milyon dolar ödeme yapacak 1 yıl Garmin, fitness bilekliği serisini genişletiyor 1 yıl Veri ihlalleri nedeniyle Yahoo'ya dava açılabilir 1 yıl iPhone 8'in sahip olmasını beklediğimiz özellikleri ve satış fiyatı 1 yıl Samsung'dan yapay zeka tabanlı çamaşır makinesi 1 yıl Samsung Galaxy J7 Plus resmileşti 1 yıl AMD Radeon RX Vega 64'den dikkat çekici Ethereum performansı 1 yıl Nokia 8'in ön siparişleri akıllı saat hediyesiyle geliyor! 1 yıl Google Fotoğraflar'ı inceliyoruz "Sınırsız, ücretsiz fotoğraf yedekleyin" 1 yıl Yeni iPhone'da Siri, kilit tuşu ile çağrılacak 1 yıl Final Fantasy XV: Pocket Edition için 20 Dakikalık oynanış videosu 1 yıl Efsanevi oyun Golden Axe mobil platforma geldi 1 yıl Linux kullanım oranı ikiye katlandı 1 yıl İstanbul’da 100 m2 ev için hiç harcamadan 12 yıl çalışmak gerekiyor 1 yıl Acer’dan 18 çekirdekli ve 4 ekran kartlı oyuncu bilgisayarı 1 yıl Amazon ve Alibaba "en büyük" olma yarışında 1 yıl SanDisk’ten Nintendo Switch için özel microSD kartlar 1 yıl Mercedes-AMG, Formula 1 teknolojisini yola getiriyor! 1 yıl Windows Fall Creators güncellemesi 17 Ekim’de başlıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bosch'tan kıyafetleri ve lekeleri analiz eden tarayıcı:X-Spect Sonraki Atari 2600 el konsolu olarak geri dönüyor 1 yıl It'in devam filmi için hazırlıklara şimdiden başlandı 1 yıl iPhone 8 etkinliğinden önce Apple Park'taki Steve Jobs Tiyatrosu'na göz atın 1 yıl Sony Xperia XA1 Plus ön inceleme "Xperia ailesinde Fiyat/Performans hedefi" 1 yıl Airpods Katili "Sony WF-1000X" Bluetooth kulaklık ön inceleme 1 yıl AMD işlemci satışları Almanya’da Intel’i geçti! 1 yıl 4000 mAh bataryaya sahip Alcatel A7 tanıtıldı 1 yıl Putin: Yapay zeka liderinin dünyayı yönetmesi gerekiyor 1 yıl Sharp, 8K çözünürlüğündeki televizyonunu duyurdu 1 yıl Hackerlar Instagram'daki ünlülerin iletişim bilgilerini satışa çıkardı 1 yıl Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 8 değil iPhone X olacak 1 yıl Vestel yeni ürünlerini IFA 2017’de tanıttı 1 yıl LG V30'un tüm arayüz özellikleri bu videoda 1 yıl Çin'den hyperloop'a rakip: Saatte 4000 kilometre hız iddiası 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 haftaya geliyor 1 yıl Apple Watch Series 3'ün sahip olması beklenen özellikleri 1 yıl Bir akıllı hoparlör de JBL’den geliyor 1 yıl Panasonic'ten, kullanıcının ayağına giden bozdolabı 1 yıl Sony akıllı hoparlörünü duyurdu 1 yıl Huawei Kirin 970 duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim