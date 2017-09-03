Bosch'tan kıyafetleri ve lekeleri analiz eden tarayıcı:X-Spect

Alman teknoloji devi Bosch, genellikle ürettiği ev aletleri ile tanınsa da otomobil parçalarından güvenlik sistemlerine çok geniş bir yelpazede üretim yapan bir şirket. Şirketin ürettiği ve Berlin'de süren IFA 2017 fuarında tanıttığı yeni ürünü ise şirketin halihazırda ürettiği ürünlere yeni bir konsept daha eklediğini gösterir nitelikte. Şirketin tanıttığı X-Spect isimli taşınabilir tarayıcı; kumaşların cinsini, kumaşlardaki lekelerin neye ait olduğunu ve gıdaların neye benzediğini analiz edebiliyor.





Uzaktan bakıldığında bir televizyon kumandasını andıran X-Spect, menüler arasında gezinmeye izin veren küçük bir ekran ve kapasitif dokunmatik tuşlara sahip. 200 gram ağırlığında olan X-Spect'i kullanmak ise oldukça basit. Örneğin yünden yapılmış kazağa ait verileri öğrenmek istediğinizde X-Spect'i birkaç saniye boyunca kazağa doğru tutmak yeterli oluyor.





Verileri Çamaşır Makinesiyle Paylaşıyor

X-Spect size kıyafette kullanılan bütün kumaş çeşitlerini söylerken aynı zamanda bu bilgiyi yakınlardaki bir çamaşır makinesine göndermenize de olanak sağlıyor. Yani X-Spect'le uyumlu bir çamaşır makinesine sahip olduğunuz takdirde kıyafetiniz için herhangi bir ayar yapmaya ihtiyaç duymadan doğrudan X-Spect'teki verileri makineye gönderilecek ve kıyafetiniz yıkayabileceksiniz.





Aynı şekilde giysinizdeki lekenin kaynağını da(meyve lekesi gibi) belirten X-Spect bu bilgiyi de çamaşır makinesiyle paylaşarak en uygun yıkama programını belirleyebiliyor. Bosch ayrıca ilerleyen dönemlerde X-Spect'i gıda alanında kullanmak istiyor. Şirket amacına ulaşırsa X-Spect ile meyvelerin olgunlaşıp olgunlaşmadığı anlaşılabilir ya da uyumlu bir fırınla çalışan X-Spect, analiz ettiği gıda için en iyi pişirme programını belirleyebilir.





Şirket X-Spect Konusunda Kararlı

Tabi şirketin tüm bu çalışmalarının kalıcı olması X-Spect'in maliyetine ve şirkete olan getirisine bağlı. Bosch henüz bu konuda bir açıklama yapmış değil ancak şirket X-Spect'i bir konseptin ötesine taşımayı ve yakın zamanda yeni bir ürün kategorisi oluşturmayı hedefliyor. Şirketin X-Spect'i açık kaynak kodu olarak paylaşması halinde gelecekte benzer tarayıcılar hayatımızın bir parçası haline gelebilir.

https://www.engadget.com/2017/09/02/bosch-x-spect-scanner/