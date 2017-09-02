Vestel yeni ürünlerini IFA 2017’de tanıttı

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Yerli markalarımızdan Vestel, IFA 2017 fuarında son teknolojilerinin sunumunu yaptı. Vestel'in IFA standında 790 adet ürün sergilendi.

Çerçevesiz UHD TV

Vestel’in ultra ince çerçevesiz LED TV’leri büyük ilgi uyandırdı. Kenarlıksız ve dar çerçeveli yeni ürün, 1 santimetreden daha ince bir LED panel kullanılıyor. Bu sayede televizyonun hem çerçevesi hem de arkası ince. UHD çözünürlüğündeki çerçevesiz TV’ler, HDR teknolojisi ve geniş renkli gamut özelliklerine sahip. UHD TV’ler 55 ve 65 inç boyut seçenekleriyle 2018’in ilk yarısında satışa çıkacak.

Dünyanın En Sessiz Buzdolabı

Vestel’in yeni No-Frost buzdolabı, Pro Drive teknolojisi sayesinde 33 dbA şiddetinde ses sunuyor. Bu değer ile dünyanın en sessiz No-Frost buzdolabı ünvanını elde ediyor. Üstelik özel fan algoritması sayesinde A+++’dan yüzde 35 daha az enerji tüketiyor. Hayatı kolaylaştıracak bir teknoloji olarak ses kontrollü kapı açma sistemi bulunuyor. Bu sayede iki eliniz de doluyken dolabı açıp kapatabiliyorsunuz.

İki Yeni Telefon: Vestel V5 ve Vestel E3

Vestel lansmanında iki yeni telefon tanıtıldı ancak her iki telefonun da özelliklerine kabaca değinildi. Orta segmente yönelik Vestel Venus V5; 5 inç boyutunda IPS bir ekrana sahip. Gücünü 3050 mAh pilden alan telefonun arka kamerası 13 MP, ön kamerası 5 MP çözünürlükte fotoğraf çekiyor.

Giriş seviyesine yönelik Vestel Venuz E3 ise 8.3 mm kalınlığında ince tasarıma, 5 inç IPS ekrana ve 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera özelliklerini barındırıyor. İki telefonun da detayları önümüzdeki dönemlerde belli olacak.