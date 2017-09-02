Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vestel yeni ürünlerini IFA 2017’de tanıttı

Vestel, IFA 2017'de yeni ürünlerini tanıttı. Firmanın son ürünleri arasında ultra ince çerçevesiz TV, dünyanın en sessiz buzdolabı ve iki yeni android telefon dikkat çekiyor.
1 yıl
4,1b
1
14
Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Vestel yeni ürünlerini IFA 2017’de tanıttı
Tam Boyutta Gör

Yerli markalarımızdan Vestel, IFA 2017 fuarında son teknolojilerinin sunumunu yaptı. Vestel'in IFA standında 790 adet ürün sergilendi.

Çerçevesiz UHD TV

Vestel’in ultra ince çerçevesiz LED TV’leri büyük ilgi uyandırdı. Kenarlıksız ve dar çerçeveli yeni ürün, 1 santimetreden daha ince bir LED panel kullanılıyor. Bu sayede televizyonun hem çerçevesi hem de arkası ince. UHD çözünürlüğündeki çerçevesiz TV’ler, HDR teknolojisi ve geniş renkli gamut özelliklerine sahip. UHD TV’ler 55 ve 65 inç boyut seçenekleriyle 2018’in ilk yarısında satışa çıkacak.

Dünyanın En Sessiz Buzdolabı

Vestel’in yeni No-Frost buzdolabı, Pro Drive teknolojisi sayesinde 33 dbA şiddetinde ses sunuyor. Bu değer ile dünyanın en sessiz No-Frost buzdolabı ünvanını elde ediyor. Üstelik özel fan algoritması sayesinde A+++’dan yüzde 35 daha az enerji tüketiyor. Hayatı kolaylaştıracak bir teknoloji olarak ses kontrollü kapı açma sistemi bulunuyor. Bu sayede iki eliniz de doluyken dolabı açıp kapatabiliyorsunuz.

İki Yeni Telefon: Vestel V5 ve Vestel E3

Vestel lansmanında iki yeni telefon tanıtıldı ancak her iki telefonun da özelliklerine kabaca değinildi. Orta segmente yönelik Vestel Venus V5; 5 inç boyutunda IPS bir ekrana sahip. Gücünü 3050 mAh pilden alan telefonun arka kamerası 13 MP, ön kamerası 5 MP çözünürlükte fotoğraf çekiyor.

Giriş seviyesine yönelik Vestel Venuz E3 ise 8.3 mm kalınlığında ince tasarıma, 5 inç IPS ekrana ve 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera özelliklerini barındırıyor. İki telefonun da detayları önümüzdeki dönemlerde belli olacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tecnikadamoguz01 1 yıl en beğenilen
Vestel dünya markası olma yolunda gayet iyi ilerliyor ve umarım olurlar şahsen bu ülkenin bu tür firmalara ihtiyacı var yanılız telefon üretim konusunda biraz yavaş ilerliyorlar ama umarım günün birinde f/p ürünleri üretip iyi bir satış kitlesi elde edebilirler
Vestel dünya markası olma yolunda gayet iyi ilerliyor ve umarım olurlar şahsen bu ülkenin bu tür firmalara ihtiyacı var yanılız telefon üretim konusunda biraz y...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 1 yıl
vestel dünya markası olma yolunda ilerliyor ar-ge için çabalıyor birileri gibi montaj yapıp parayı almanlara fransızlara italyanlara yedirmiyor tebrikler vestel ..
vestel dünya markası olma yolunda ilerliyor ar-ge için çabalıyor birileri gibi montaj yapıp parayı almanlara fransızlara italyanlara yedirmiyor tebrikler v...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inceuclusarj 1 yıl
İnşallah sd430-435 leri amiral gemisi diye 1500 liraya yutturmaya çalışmazlar yine , devletten teşvik alıyorlar artı gümrük vergisi yok, Uygun fiyata satsınlar da insanların parası dışarı gitmesin
İnşallah sd430-435 leri amiral gemisi diye 1500 liraya yutturmaya çalışmazlar yine , devletten teşvik alıyorlar artı gümrük vergisi yok, Uygun fiyata satsınlar...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
McLaren64 1 yıl
Vestel'in telefon işinde biraz daha AR-GE yapması lazım. Beyaz eşyaları ve TV'leri olsun fuarda en dikkat çeken ürünlerdendi ama telefon işini de beyaz eşya ve TV gibi ciddiye almalılar. Tasarımları eski duruyor. Elbette 2 senede zirveye çıkacaklar diye bir durum yok ama özenmeliler bu işe. Umarım IFA 2018'de çerçevesiz telefon tanıtırlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 1 yıl
Ses kontrollü buzdolabı kapısı şaka maka harbiden güzel fikirmiş.
Bu arada alttaki telefon P9 Lite 2017 ye benziyor baya. Umarım bu tarzda bir şeyler çıkarırlar da biraz albenisi olur telefonlarının. Şahsen piyasadaki en çirkin telefon modellerine sahip firmalardan biri olduğunu düşünüyorum Vestel'in ve en büyük sorunları da bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Güllünün dünyaya açılması gibi bir durum. Umarım başarılı olurlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
vestelin telefon haricinde ürettiği bütun ürünler mükemmel gerçek olan vestel in şimdiye kadar ürettiği telefonlar çin malı telefonlardan daha kötü üretilen telefonlar sorunlu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Mobilite yi ozledim valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 1 yıl
vestel bu telefonun işlemcisini millet duymasın diye teknoloji sitelerine baskı yapıyor heralde hiç bir haber sitesinde işlemcisi yazmıyor kullanıcıların yüzde 80 i telefon alırken en önce işlemciye bakar diğer özelliklerini ne yapalım içinde snapdragon 4xx varsa.
edit:işlemci açıklanmış snapdragon 427 adamlar v3 te 615 kullanıyor sonra bir üstünü çıkarıyor 400 serisine düşüyor bi arada htc orta seviyede kullanıyodu 400 leri sonunu gördük amiral gemisi hariç alan kalmadı sizin amiral geminiz de yok bu çöp işlemcili telefonu 6 yaşındaki çocuk bile kullanmaz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
SD427 işlemciyi görmekle birlikte yeni ÇÖP YIĞINLARIMIZA hayırlı olsun diyebiliriz.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkmet86 1 yıl Kerim5100
işlemci demek maliyet demek... insallah islemciyede arge ayirip uretim yaparlar...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inceuclusarj 1 yıl
İnşallah sd430-435 leri amiral gemisi diye 1500 liraya yutturmaya çalışmazlar yine , devletten teşvik alıyorlar artı gümrük vergisi yok, Uygun fiyata satsınlar da insanların parası dışarı gitmesin
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tecnikadamoguz01 1 yıl en beğenilen
Vestel dünya markası olma yolunda gayet iyi ilerliyor ve umarım olurlar şahsen bu ülkenin bu tür firmalara ihtiyacı var yanılız telefon üretim konusunda biraz yavaş ilerliyorlar ama umarım günün birinde f/p ürünleri üretip iyi bir satış kitlesi elde edebilirler
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 1 yıl
vestel dünya markası olma yolunda ilerliyor ar-ge için çabalıyor birileri gibi montaj yapıp parayı almanlara fransızlara italyanlara yedirmiyor tebrikler vestel ..
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4095 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vestel, vestel ultra ince çerçevesiz tv ve
11 etiket daha vestel uhd tv vestel tv vestel buzdolabı vestel venus v5 vestel venus e3 Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Yusuf Akbaş Cep Telefonları Televizyonlar MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Efsanevi oyun Golden Axe mobil platforma geldi 1 yıl Linux kullanım oranı ikiye katlandı 1 yıl İstanbul’da 100 m2 ev için hiç harcamadan 12 yıl çalışmak gerekiyor 1 yıl Acer’dan 18 çekirdekli ve 4 ekran kartlı oyuncu bilgisayarı 1 yıl Amazon ve Alibaba "en büyük" olma yarışında 1 yıl SanDisk’ten Nintendo Switch için özel microSD kartlar 1 yıl Mercedes-AMG, Formula 1 teknolojisini yola getiriyor! 1 yıl Windows Fall Creators güncellemesi 17 Ekim’de başlıyor 1 yıl Bosch'tan kıyafetleri ve lekeleri analiz eden tarayıcı:X-Spect 1 yıl Atari 2600 el konsolu olarak geri dönüyor 1 yıl It'in devam filmi için hazırlıklara şimdiden başlandı 1 yıl iPhone 8 etkinliğinden önce Apple Park'taki Steve Jobs Tiyatrosu'na göz atın 1 yıl Sony Xperia XA1 Plus ön inceleme "Xperia ailesinde Fiyat/Performans hedefi" 1 yıl Airpods Katili "Sony WF-1000X" Bluetooth kulaklık ön inceleme 1 yıl AMD işlemci satışları Almanya’da Intel’i geçti! 1 yıl 4000 mAh bataryaya sahip Alcatel A7 tanıtıldı 1 yıl Putin: Yapay zeka liderinin dünyayı yönetmesi gerekiyor 1 yıl Sharp, 8K çözünürlüğündeki televizyonunu duyurdu 1 yıl Hackerlar Instagram'daki ünlülerin iletişim bilgilerini satışa çıkardı 1 yıl Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 8 değil iPhone X olacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Vestel yeni ürünlerini IFA 2017’de tanıttı Sonraki LG V30'un tüm arayüz özellikleri bu videoda 1 yıl Çin'den hyperloop'a rakip: Saatte 4000 kilometre hız iddiası 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 haftaya geliyor 1 yıl Apple Watch Series 3'ün sahip olması beklenen özellikleri 1 yıl Bir akıllı hoparlör de JBL’den geliyor 1 yıl Panasonic'ten, kullanıcının ayağına giden bozdolabı 1 yıl Sony akıllı hoparlörünü duyurdu 1 yıl Huawei Kirin 970 duyuruldu 1 yıl Scorsese'nin Joker filmi için Leonardo DiCaprio ismi gündemde 1 yıl Xiaomi tamamen yeni bir seriye başlıyor 1 yıl Be Quiet! SFX L serisi PSU’larını duyurdu 1 yıl Google Play Store’dan bayram hediyesi: 5 adet oyun ücretsiz 1 yıl Ryzen Threadripper’ların NVMe RAID sorunu çözülüyor 1 yıl KFC'den yeni ödeme şekli "Gülümseyerek Öde" 1 yıl Grundig geri dönüştürülmüş çevreci ürünlerini tanıttı 1 yıl Palm geri dönüyor 1 yıl Robotlara, insanları anlamayı öğreten sistem geliştirildi 1 yıl Dünyanın en gelişmiş FPS oyun faresi: Razer Basilisk 1 yıl Beko en yeni teknolojilerini IFA 2017’de tanıttı 1 yıl Qualcomm'un en farklı Snapdragon yonga seti geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim