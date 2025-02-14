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    Bosch’un yeni “Brake-by-Wire” fren sisteminin testleri tamamlandı

    Bosch, yeni “brake-by-wire” fren sisteminin testlerini tamamladı. Otomotiv devi Bosch, yeni fren sistemi ile fren pedalı arasındaki mekanik bağlantıyı ortadan kaldırıyor.
    Bosch’un yeni “Brake-by-Wire” fren sisteminin testleri tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Bosch, son teknoloji brake-by-wire fren sisteminin kamuya açık yollardaki testini tamamladı. Şirketin Ar-Ge ekibi, altı gün içinde 3.300 km’lik bir mesafe kat ederek Kuzey Kutup Dairesi'ne ulaşmak için çeşitli iklim bölgelerinde sürüşler gerçekleştirdi. Bu heyecan verici yeni teknoloji, özellikle elektrikli araçlar için büyük bir yenilik taşıyor.

    ‘Brake-by-wire’ sistemi, geleneksel fren sistemlerinin aksine, fren pedalı ile fren sistemi arasındaki mekanik bağlantıyı tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yenilikçi teknoloji, sürücünün fren yapma talebini elektriksel bir sinyale dönüştürüp, bu sinyali yedekli sinyal hatlarıyla fren sistemine iletiyor. Bosch’un sunduğu bu çözümler, iki bağımsız hidrolik fren aktüatöründen oluşuyor; biri ‘by-wire’ fren aktüatörü, diğeri ise ESP sisteminden faydalanıyor.

    Günümüzde mevcut fren sistemleri, hala mekanik bir bağlantı aracılığıyla pedal ve fren sistemi arasında yedeklilik sağlıyor. Ancak Bosch’un yeni ‘brake-by-wire’ çözümünde bu bağlantı tamamen ortadan kaldırılmış.

    Elektrikli araçlar için önemli

    Bosch’un yeni “Brake-by-Wire” fren sisteminin testleri tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Bosch’un yeni fren teknolojisi, sadece güvenliği değil, aynı zamanda tasarım özgürlüğünü de artırıyor. Mekanik bağlantının ortadan kalkması sayesinde, fren sisteminin araçtaki montajı daha esnek hale geliyor. Artık fren sistemi bileşenleri aracın ön kısmında, yani güvenlik, NVH ve üretim açısından en uygun yerlere monte edilebiliyor. Bu esneklik, sağ ve sol direksiyonlu araçlar için farklı versiyonların gerekliliğini de ortadan kaldırıyor.

    Ayrıca ‘by-wire’ teknolojisi, daha kısa fren pedal hareketleri gibi yeni pedal konseptlerine olanak tanıyor ve bu da iç tasarımda yeni alanlar yaratıyor. Firmanın yeni sisteminde ağırlık da azaltılıyor. Sistem, her iki aktüatörün de bağımsız olarak fren basıncını oluşturabileceği bir yapı ile tasarlanmış, bu da yüksek derecede güvenlik sağlıyor. Alan ve ağırlık tasarrufu, elektrikli araçlarda ek menzil olarak geri döndüğü için önemli.

    Bosch, bu yenilikçi fren sisteminin 2025 sonbaharından itibaren pazara sunulmasını planlıyor. Şirket, sadece hidrolik ‘brake-by-wire’ çözümü üzerinde çalışmakla kalmayıp, tamamen elektromekanik bir sistem de geliştiriyor. Bosch, halihazırda çeşitli araç üreticilerinden siparişler aldığını ve 2030 yılına kadar dünya çapında 5,5 milyondan fazla aracın fren-by-wire ile donatılmasını beklediğini söylüyor.

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    Rindaman 20 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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