Bosch’un yeni “Brake-by-Wire” fren sisteminin testleri tamamlandı

‘Brake-by-wire’ sistemi, geleneksel fren sistemlerinin aksine, fren pedalı ile fren sistemi arasındaki mekanik bağlantıyı tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yenilikçi teknoloji, sürücünün fren yapma talebini elektriksel bir sinyale dönüştürüp, bu sinyali yedekli sinyal hatlarıyla fren sistemine iletiyor. Bosch’un sunduğu bu çözümler, iki bağımsız hidrolik fren aktüatöründen oluşuyor; biri ‘by-wire’ fren aktüatörü, diğeri ise ESP sisteminden faydalanıyor.
Günümüzde mevcut fren sistemleri, hala mekanik bir bağlantı aracılığıyla pedal ve fren sistemi arasında yedeklilik sağlıyor. Ancak Bosch’un yeni ‘brake-by-wire’ çözümünde bu bağlantı tamamen ortadan kaldırılmış.
Elektrikli araçlar için önemli
Ayrıca ‘by-wire’ teknolojisi, daha kısa fren pedal hareketleri gibi yeni pedal konseptlerine olanak tanıyor ve bu da iç tasarımda yeni alanlar yaratıyor. Firmanın yeni sisteminde ağırlık da azaltılıyor. Sistem, her iki aktüatörün de bağımsız olarak fren basıncını oluşturabileceği bir yapı ile tasarlanmış, bu da yüksek derecede güvenlik sağlıyor. Alan ve ağırlık tasarrufu, elektrikli araçlarda ek menzil olarak geri döndüğü için önemli.
Bosch, bu yenilikçi fren sisteminin 2025 sonbaharından itibaren pazara sunulmasını planlıyor. Şirket, sadece hidrolik ‘brake-by-wire’ çözümü üzerinde çalışmakla kalmayıp, tamamen elektromekanik bir sistem de geliştiriyor. Bosch, halihazırda çeşitli araç üreticilerinden siparişler aldığını ve 2030 yılına kadar dünya çapında 5,5 milyondan fazla aracın fren-by-wire ile donatılmasını beklediğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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