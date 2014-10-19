Bose ürünleri Apple mağazalarından kaldırılıyor





Bir süre önce gündeme gelen Apple'ın perakende mağazalarından Bose ürünlerini tamamen kaldıracağı iddiası gerçeğe dönüşmeye başlamış görünüyor. ABD'deki Apple Store perakende mağazaları ve çevrimiçi mağazalarından Bose ürünleri kaldırılmaya başlandı.





Anlaşmazlığa sebep olan ise Bose ile Beats arasındaki bir patent kavgası. Apple'ın Beats'i satın almasından hemen sonra Bose, gürültü giderme teknolojisinin Beats tarafından izinsiz kullanıldığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Sonrasında Bose ve Beats sorunu masada çözmek için anlaşsa da bu Apple'ı ikna edememiş görünüyor.





Ayrıca Bose ile anlaşmalı bir NFL takımının oyuncusunun canlı yayın esnasında kulağında Beats ürünüyle kameralara yansıdığı için ceza alması da bunun tuzu biberi oldu.





Bose ürünleri mağazalardan kaldırılsa da Bang & Olufsen ve Sennheiser gibi markaların ürünerli satışa devam ediyor. Bose yasağının ne kadar zaman süreceğine dair ise bir bilgi yok.

http://9to5mac.com/2014/10/17/apple-store-bose-beats/