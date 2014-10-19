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Bose ürünleri Apple mağazalarından kaldırılıyor

4 yıl
7b
1
21
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Bose ürünleri Apple mağazalarından kaldırılıyor

Bir süre önce gündeme gelen Apple'ın perakende mağazalarından Bose ürünlerini tamamen kaldıracağı iddiası gerçeğe dönüşmeye başlamış görünüyor. ABD'deki Apple Store perakende mağazaları ve çevrimiçi mağazalarından Bose ürünleri kaldırılmaya başlandı.

Anlaşmazlığa sebep olan ise Bose ile Beats arasındaki bir patent kavgası. Apple'ın Beats'i satın almasından hemen sonra Bose, gürültü giderme teknolojisinin Beats tarafından izinsiz kullanıldığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Sonrasında Bose ve Beats sorunu masada çözmek için anlaşsa da bu Apple'ı ikna edememiş görünüyor.

Ayrıca Bose ile anlaşmalı bir NFL takımının oyuncusunun canlı yayın esnasında kulağında Beats ürünüyle kameralara yansıdığı için ceza alması da bunun tuzu biberi oldu. 

Bose ürünleri mağazalardan kaldırılsa da Bang & Olufsen ve Sennheiser gibi markaların ürünerli satışa devam ediyor. Bose yasağının ne kadar zaman süreceğine dair ise bir bilgi yok.  

http://9to5mac.com/2014/10/17/apple-store-bose-beats/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gece772 4 yıl
Ürün satın alanlar için kötü haber
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ø 4 yıl
Marka'da isim çok önemli ya. Bose bir milyoncularda satılan marka ismi gibi :D
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Virtual Reality 4 yıl
Sözün bittiği yer

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Zig Zag 4 yıl
AKG
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Mesudum 4 yıl
Konunun içeriğini zehirlemekte ne kadar da yetenekliyiz?
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mogosan 4 yıl
Mağzadan kaldırmanın ne anlamı var ki anlamıyorum.Bose haklı olduğu patentlerinin hakkını istiyor.Apple samsung'tan isteyince sorun yok ama ondan biri isteyince mi ipler kopuyor ?Ha benim için ne bose,nede beats parasını hakeden kulaklıklar değil.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Bose,beats`ten her yonuyle ustun bir markadir,apple efendi kaldiramaz bu gibi seyleri.
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doctor_bey 4 yıl
Kaçınılmaz son,Apple affetmemiş...
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interwap 4 yıl
Bose haklı
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KRML_KNN 4 yıl
artik tamaen kaldirildi
kaynak : iclarified.com/...
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ilko 4 yıl
Çokta pahalılar zaten
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Crazy Kids 4 yıl
Nedir bu bose ürünleri??
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OverClocK1ng 4 yıl Crazy Kids
Crazy Kids
Nedir bu bose ürünleri??

Google açıp bose yazıp enter'a basmak,

Nedir bu bose ürünleri??

yazıp milleti uğraştırmaktan daha kısa ve daha az zahmetli...
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NomadCRY 4 yıl Crazy Kids
Crazy Kids

Nedir bu bose ürünleri??

Ses konusunda uzman ve gelmiş geçmiş en iyi kulaklık markalarından biri. Parasının çeyreğini hak etmeyen Beats'i havada karada....
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