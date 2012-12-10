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Bose'dan Lightning Port uyumlu ses sistemi: SoundDock III

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5’le birlikte hayatımıza giren Lightning Port'u destekleyen aksesuar sayısı her geçen gün artıyor.JBL ve Philips'in Lightning Port uyumlu ses sistemlerinden sonra Apple'ın Lightning Port tanıtımında iş birliği içerisinde olduklarını açıkladığı üreticilerden biri olan Bose da SoundDock III ismini verdiği Lightning Port'lu yeni ses sistemini duyurdu.

1-2 hafta içerisinde tüketiciyle buluşacak olan SoundDock III, patentli tasarımı sayesinde yüksek performansı çekiciliğinden bir şey kaybetmeden sağlamayı başarıyor. Kumandası ile iPod ve iPhone'ların çalma listesi kontrolü gibi temel fonksiyonlarının uzaktan kontrol edilmesini sağlayan ürün, Lightning Port desteği yanı sıra aux girişi ile diğer ses kaynaklarına da tam destek sunuyor.

ABD’de 250 dolarlık satış fiyatına sahip olan SoundDock III’ün diğer pazarlardaki geleceği ise şimdilik netlik kazanmış değil.

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savinelli 6 yıl
Apple su lightning port adaptorunu iPhone ve İpod lar ile ücretsiz dağıtmalı. Çünkü iPhone u alanların cogunun önceki telefonu da zaten iPhone..
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talerk 6 yıl
ne lightning mış ya herkes port çıkarıyor
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*GameOver* 6 yıl talerk
talerk

ne lightning mış ya herkes port çıkarıyor

apple
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yc#1 6 yıl
Firma ismi yanlış yazılmış. Bose olacak idi sanırım.
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HeliTeknik 6 yıl
Evet Bose bu.
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