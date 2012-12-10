Bose'dan Lightning Port uyumlu ses sistemi: SoundDock III

iPhone 5’le birlikte hayatımıza giren Lightning Port'u destekleyen aksesuar sayısı her geçen gün artıyor.JBL ve Philips'in Lightning Port uyumlu ses sistemlerinden sonra Apple'ın Lightning Port tanıtımında iş birliği içerisinde olduklarını açıkladığı üreticilerden biri olan Bose da SoundDock III ismini verdiği Lightning Port'lu yeni ses sistemini duyurdu.



1-2 hafta içerisinde tüketiciyle buluşacak olan SoundDock III, patentli tasarımı sayesinde yüksek performansı çekiciliğinden bir şey kaybetmeden sağlamayı başarıyor. Kumandası ile iPod ve iPhone'ların çalma listesi kontrolü gibi temel fonksiyonlarının uzaktan kontrol edilmesini sağlayan ürün, Lightning Port desteği yanı sıra aux girişi ile diğer ses kaynaklarına da tam destek sunuyor.



ABD’de 250 dolarlık satış fiyatına sahip olan SoundDock III’ün diğer pazarlardaki geleceği ise şimdilik netlik kazanmış değil.