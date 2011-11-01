Boston Dynamics firmasından yeni insansı robot PETMAN

Haber Editörü
Uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yapılan robot teknolojileri son dönemlerde şaşırtıcı gelişmelere sahne oluyor. Boston Dynamics firması tarafından geçtiğimiz aylarda Alpha Dog adında köpek benzeri 4 ayaklı bir robot tanıtılmıştı. Normal bir köpek gibi hareket edebilen Alpha Dog yanlardan gelen darbelerde de ayakta kalabiliyordu.
Boston Dynamics bu kez aynı mekaniği taşıyan insansı bir robot geliştirdiğini duyurdu. PETMAN adındaki yeni robot iki ayak üzerinde durabiliyor, yürüyebiliyor, koşabiliyor. İlk geliştirme aşamalarında PETMAN kollarından yoksundu ev sadece iki ayağı vardı
Şimdiki aşamadan kolları ile hareketler yapabilen PETMAN şınav bile çekebiliyor. Daha anatomik bir yapıya kavuşan PETMAN'ın yasak bölgelere sızma ve hedef küçültme gibi hareketleri de öğrenmiş olduğu gözden kaçmıyor. Aynı köpek versiyonunda olduğu gibi yan darbelerde kenara doğru savruluyor.
Firmanın PETMAN üzerindeki çalışmaları devam ediyor.
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bilgisayarlar insan zekasini burun farkiyla gectigi anda aradaki fark ussel olarak acmaya basliyacak. cunku kendini insandan daha basarili tasarliyacak buda dahada zekilesmesini sagliyacak. dahada zekilestiginde cok daha ustun tasarimlar yapabilcek, buda cok daha ustun zeka demek. intelligence explosion zeka patlamasi denen olay bu. simdiye kadar insanlarin yaptigi isler hemen hemen ayni zekaseyiyesiyle kusaklar boyu bilgi birikimini ustu uste koyarak yapildi. makinalarin gelisimi boyle olmayacak.
esas soru burdan sonrasin: bu kadar zeki bir varligin insana yaklasimi ne olur. singularity de burda basliyor. kendinden cok daha zeki bir varligin ne dusunecegini nasil bilebilirsin. yani bir pirenin bizim dunyamizi anlamaya calismasi gibi bir sey. ondan sonrasinda insani hasarat olarakmi algilar, yoksa evcil hayvan olarakmi kimse bilemez.