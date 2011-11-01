Boston Dynamics firmasından yeni insansı robot PETMAN

Uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yapılan robot teknolojileri son dönemlerde şaşırtıcı gelişmelere sahne oluyor. Boston Dynamics firması tarafından geçtiğimiz aylarda Alpha Dog adında köpek benzeri 4 ayaklı bir robot tanıtılmıştı. Normal bir köpek gibi hareket edebilen Alpha Dog yanlardan gelen darbelerde de ayakta kalabiliyordu.





Boston Dynamics bu kez aynı mekaniği taşıyan insansı bir robot geliştirdiğini duyurdu. PETMAN adındaki yeni robot iki ayak üzerinde durabiliyor, yürüyebiliyor, koşabiliyor. İlk geliştirme aşamalarında PETMAN kollarından yoksundu ev sadece iki ayağı vardı





Şimdiki aşamadan kolları ile hareketler yapabilen PETMAN şınav bile çekebiliyor. Daha anatomik bir yapıya kavuşan PETMAN'ın yasak bölgelere sızma ve hedef küçültme gibi hareketleri de öğrenmiş olduğu gözden kaçmıyor. Aynı köpek versiyonunda olduğu gibi yan darbelerde kenara doğru savruluyor.





Firmanın PETMAN üzerindeki çalışmaları devam ediyor.