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Boston Dynamics firmasından yeni insansı robot PETMAN

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
1
61
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yapılan robot teknolojileri son dönemlerde şaşırtıcı gelişmelere sahne oluyor. Boston Dynamics firması tarafından geçtiğimiz aylarda Alpha Dog adında köpek benzeri 4 ayaklı bir robot tanıtılmıştı. Normal bir köpek gibi hareket edebilen Alpha Dog yanlardan gelen darbelerde de ayakta kalabiliyordu.

Boston Dynamics bu kez aynı mekaniği taşıyan insansı bir robot geliştirdiğini duyurdu. PETMAN adındaki yeni robot iki ayak üzerinde durabiliyor, yürüyebiliyor, koşabiliyor. İlk geliştirme aşamalarında PETMAN kollarından yoksundu ev sadece iki ayağı vardı

Şimdiki aşamadan kolları ile hareketler yapabilen PETMAN şınav bile çekebiliyor. Daha anatomik bir yapıya kavuşan PETMAN'ın yasak bölgelere sızma ve hedef küçültme gibi hareketleri de öğrenmiş olduğu gözden kaçmıyor. Aynı köpek versiyonunda olduğu gibi yan darbelerde kenara doğru savruluyor.

Firmanın PETMAN üzerindeki çalışmaları devam ediyor.

 


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darkaura 8 yıl en beğenilen
bence korkmalisin. en son yada sondan bir onceki insan nesli olmamiz hicde ihtimal disi degil.

bilgisayarlar insan zekasini burun farkiyla gectigi anda aradaki fark ussel olarak acmaya basliyacak. cunku kendini insandan daha basarili tasarliyacak buda dahada zekilesmesini sagliyacak. dahada zekilestiginde cok daha ustun tasarimlar yapabilcek, buda cok daha ustun zeka demek. intelligence explosion zeka patlamasi denen olay bu. simdiye kadar insanlarin yaptigi isler hemen hemen ayni zekaseyiyesiyle kusaklar boyu bilgi birikimini ustu uste koyarak yapildi. makinalarin gelisimi boyle olmayacak.

esas soru burdan sonrasin: bu kadar zeki bir varligin insana yaklasimi ne olur. singularity de burda basliyor. kendinden cok daha zeki bir varligin ne dusunecegini nasil bilebilirsin. yani bir pirenin bizim dunyamizi anlamaya calismasi gibi bir sey. ondan sonrasinda insani hasarat olarakmi algilar, yoksa evcil hayvan olarakmi kimse bilemez.
bence korkmalisin. en son yada sondan bir onceki insan nesli olmamiz hicde ihtimal disi degil.bilgisayarlar insan zekasini burun farkiyla gectigi ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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karaköy_soğancısı 8 yıl
şınav çekerken yaşlı dedeler gibi titremesi çok hoş ya inş. robotun genç versiyonunuda yaparlar :P
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aceleciburak 8 yıl
Fringe'teki Massive Dynamics'in asıl ismi galiba :)
Yanıtla +4
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ahmethi 8 yıl
Batuist
darkaura bence korkmalisin. en son yada sondan bir onceki insan nesli olmamiz hicde ihtimal disi degil. bilgisayarlar insan zekasini burun farkiyla gectigi anda aradaki fark ussel olarak acmaya basliyacak. cunku kendini insandan daha basarili tasarliyacak buda dahada zekilesmesini sagliyacak. dahada zekilestiginde cok daha ustun tasarimlar yapabilcek, buda cok daha ustun zeka demek. intelligence explosion zeka patlamasi denen olay bu. simdiye kadar insanlarin yaptigi isler hemen hemen ayni zekaseyiyesiyle kusaklar boyu bilgi birikimini ustu uste koyarak yapildi. makinalarin gelisimi boyle olmayacak. esas soru burdan sonrasin: bu kadar zeki bir varligin insana yaklasimi ne olur. singularity de burda basliyor. kendinden cok daha zeki bir varligin ne dusunecegini nasil bilebilirsin. yani bir pirenin bizim dunyamizi anlamaya calismasi gibi bir sey. ondan sonrasinda insani hasarat olarakmi algilar, yoksa evcil hayvan olarakmi kimse bilemez.
Kişisel görüşüm; Bir insan Allahın yarattığı bir beyni asla geçemez.. Yani yaratılmış olan, yaratanın önüne asla geçemeyecektir de diyebilirsin. Dolayısı ile makinelerin dünyası istila etmesi bizden daha zeki olması meselesi vesaire bilim kurgudan öteye geçemez. Çünkü bir bilgisayar sadece işlem yapar ama insan düşünür aradaki fark budur. En fazla kendin kadar zeki bir program tasarlayabilirsin ama program tamamen tasarladığın kadardır, insan beyni ise sınırsızdır. Makineye ne yüklersen onu alırsın ama insan kendisi üretir. Farkları böyle daha çok sıralayabilriz. Bunun ötesinde kafamızda kurduğumuz mistik dünyanın içinde bir film senayosunda başrollerde oynayamıyorsak neden gerçek hayat böyle olmasın diye düşünerek kendimizi avuturuz..

Senin mantığına göre insanların yaptığı bir makine bir insan dan güçlü (üstün olamaz). Bugün insan yapımı insandan 100 lerce kat güçlü (kas gücü olarak) makineler var. Örnek kamyon , dozer , hidrolik pres... Yani insanların insandan daha zeki bir makine yapması mümkündür.Sadece zaman meselesi.Mesela konuşmayı anlama ve anlamlandırma yeni çıkan iphone4s de bile basit bir versiyonu var (siri) sonuç bizim gibi dinleyip anlayan program, makine geliştirmek mümkün. gördüğünü algılama , konuşma hep üzerinde çalışılan teknolojiler.
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darkaura 8 yıl
@Nevfel,

gecmiste buyuk islere imza atmis musluman bilimadamlarini yok saymiyorum. ama kendinize su soruyu nicin sormuyorsunuz. bu buyuk insanlarin calismalarini devam ettiren ogrencileri neden hic olmamis. actiklari yoldan neden hic ilerlenmemis. neden karanlikda birer kandil gibi kimseyi aydinlatamadan yanip sonmusler. osmanli ve ortadogu tum antik dunyanin bilgi birikimine kutuphanlerinde tercume edilmis sekilde sahipken, asya ve avrupa arasidaki tum bilgi akisinin merkezindeyken neden bu patlamayi gerceklestirememiste, avrasyanin ucunda musluman medeniyeti tarafindan kusatilmis avrupa basarmis? cevap basit toplumun ve insanlarin dunyayi algilama sekli.

bu insanlarin isiklarindan faydalanmak bir yana bir kisminida bizzat sondurulmus. ornegin 16yy. da positif bilim yapan, istannbulda ilk rasathaneyi kurup yildiz hareketlerini inceleyen takiyuddin rasit'e yapilanlar. o sirada istanbulda cikan veba salgini "yildizlarin incelenmesini allah istemiyor" seklinde yorularak kurdugu ilk rasathane yikilmadi mi. sonrasinda calismalarini devam ettirende olamadi dogan olarak. peki avrupada tam olarak ayni devirde gezegen hareketlerini izleyen cagdasi kimdi? GALILEO. oda o devirde benzer baskilara maruz kalsada aydinlama ve toplumun dunyaya bakisinin degismesiyle calismalari insanlar tarafindan benimsendi ve devami getirildi. onun calismalarini devam ettirenlerden birininde newton oldugunu soylememe gerek yok sanirim. gezgen hareketlerini aciklamak icin temelinden yeni bir matematik yaratti ve bugunku muhendislik bu matematik uzerine kuruludur. en onemliside bu calismalari icin lord luk unvani aldi. tum musluman medeniyetinde bilimsel calismalarindan boyle bir paye ve onu almis tek bir bilimadaminin ismini verebilirsiniz. sayet bilimden anladiginiz teoloji ve kuran tesvirleri degilse hayir.

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alito 8 yıl
konu nerden nereye gelmiş ya
robotların dünyayı ele geçirmesi mustahak valla olmaz bizden baba
1 Yanıt Yanıtla +1
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NEŞELİMEŞEODUNU 8 yıl alito
alito

konu nerden nereye gelmiş ya
robotların dünyayı ele geçirmesi mustahak valla olmaz bizden baba


hocam izlemişsinizdir belki I robot diye bir film vardı.aynı dediğiniz olay oluyor robotlar insanları korumak için insanları öldürüyor
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sertacarslan 8 yıl
ressambdrm
dost1984blim adamları günümüzde hala insanlıgın nasıl var oldugunu hala bulamamış ken. Adamların yazdıgına bak herşeyi yaratan ALLAH DIR HERŞEYİN KEŞFEDİLMESİNİ BULUNMASINIDA sağlayan allahu tealanın sayesindedir. lütfen saçmalamayalım arkadaşımayrıca bugüne kadarki en iyi bilim adamları eski zamanlardan bahsediyorum müslüman ve dinine bizden kat kat bağımlı olan insanlardır
Evet gökten kitap indi beni sevecen tapacan dedi. Ayrıca kendinden önceki belki de onbinlerce inancı ve tanrıyı yok sayarak bunu dedi.Çok mantıklı. Mantık fışkırıyor. Ayrıca din dediğiniz olayın stabilitesi falan yok, sen müslümanlığı seçerek binlerce dini ve tanrıyı reddediyosun zaten. Şimdi seçtiğin dinden yola çıkarak müslümanlar haricindeki tüm insanlığın inancını nasıl karalayabilirsin? Söylediğin şeyde ironi var, müslümanların inancını karalama alalh görüyor yakacak dediğin an milyonlarca insanın inancını karalıyorsun zaten.Allah tek değildir kardeşim, farklı insanların, zamanların, kültürlerin farklı tanrıları vardır. Allah tek dediğin an sen de onların inancını karalıyorsun. Bunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız.Ya neyse, vallahi üzülerek gülüyorum. Cehennemde yanarken de gülecem böyle. Kafir olan benim allahta belamı versin.Yine de din toplumların afyonudur, ötesi yoktur.

Hocam keşke bir an için içindeki kin, nefret, isyan, ne varsa bir tarafa bırakabilsen de bu idirak edebildiğin kainat ve içindeki sen nasıl ve neden var, tarafsız bir bilinçle yorumlayabilsen.
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sertacarslan 8 yıl
cengizhan72
darkaura
Batuist
Nizamı şınavı 8zi çekemediyse bu robot benim için kofti :))
Nizami şınavın 8 olduğu nerede geçerli? Ben askerdeyken min. 35ti. neyse..Videoyu başka bir siteden izlemiştim ve bence en büyük gelişme adamın robotu itmesiyle robotun dengesini koruyarak yana savrulduktan sonra yürümesinde.. zamanla terminatör misali bir robot yapacakları besbelli ortada.. gelişme o yönde hızla ilerliyor. Özellikle bu videodan sonra iyice terminatör fikrine inanmaya başladım.
korkun terminatorse gercek tehdit bu degil. technological singularity ve intelligence explosion basliklarinda bir arama yap. gelmekde olan seyin boyutunu gorebilirsin belki.
Nizami şınav 10dur lakin 8zi askeriyede kabul ederler :)) öte yandan nizami şnava ben 8 sınırı koydum istediği kadar çekebilir :)

Hocam sen barfiksten bahsediyor olmayasın :)
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ressambdrm 8 yıl
dost1984
blim adamları günümüzde hala insanlıgın nasıl var oldugunu hala bulamamış ken. Adamların yazdıgına bak herşeyi yaratan ALLAH DIR HERŞEYİN KEŞFEDİLMESİNİ BULUNMASINIDA sağlayan allahu tealanın sayesindedir. lütfen saçmalamayalım arkadaşımayrıca bugüne kadarki en iyi bilim adamları eski zamanlardan bahsediyorum müslüman ve dinine bizden kat kat bağımlı olan insanlardır

Evet gökten kitap indi beni sevecen tapacan dedi. Ayrıca kendinden önceki belki de onbinlerce inancı ve tanrıyı yok sayarak bunu dedi.
Çok mantıklı. Mantık fışkırıyor. Ayrıca din dediğiniz olayın stabilitesi falan yok, sen müslümanlığı seçerek binlerce dini ve tanrıyı reddediyosun zaten. Şimdi seçtiğin dinden yola çıkarak müslümanlar haricindeki tüm insanlığın inancını nasıl karalayabilirsin? Söylediğin şeyde ironi var, müslümanların inancını karalama alalh görüyor yakacak dediğin an milyonlarca insanın inancını karalıyorsun zaten.
Allah tek değildir kardeşim, farklı insanların, zamanların, kültürlerin farklı tanrıları vardır. Allah tek dediğin an sen de onların inancını karalıyorsun. Bunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız.
Ya neyse, vallahi üzülerek gülüyorum. Cehennemde yanarken de gülecem böyle. Kafir olan benim allahta belamı versin.
Yine de din toplumların afyonudur, ötesi yoktur.
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homebird 8 yıl ressambdrm
ressambdrm

dost1984

blim adamları günümüzde hala insanlıgın nasıl var oldugunu hala bulamamış ken. Adamların yazdıgına bak herşeyi yaratan ALLAH DIR HERŞEYİN KEŞFEDİLMESİNİ BULUNMASINIDA sağlayan allahu tealanın sayesindedir. lütfen saçmalamayalım arkadaşımayrıca bugüne kadarki en iyi bilim adamları eski zamanlardan bahsediyorum müslüman ve dinine bizden kat kat bağımlı olan insanlardır


Evet gökten kitap indi beni sevecen tapacan dedi. Ayrıca kendinden önceki belki de onbinlerce inancı ve tanrıyı yok sayarak bunu dedi.

Çok mantıklı. Mantık fışkırıyor. Ayrıca din dediğiniz olayın stabilitesi falan yok, sen müslümanlığı seçerek binlerce dini ve tanrıyı reddediyosun zaten. Şimdi seçtiğin dinden yola çıkarak müslümanlar haricindeki tüm insanlığın inancını nasıl karalayabilirsin? Söylediğin şeyde ironi var, müslümanların inancını karalama alalh görüyor yakacak dediğin an milyonlarca insanın inancını karalıyorsun zaten.

Allah tek değildir kardeşim, farklı insanların, zamanların, kültürlerin farklı tanrıları vardır. Allah tek dediğin an sen de onların inancını karalıyorsun. Bunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız.

Ya neyse, vallahi üzülerek gülüyorum. Cehennemde yanarken de gülecem böyle. Kafir olan benim allahta belamı versin.

Yine de din toplumların afyonudur, ötesi yoktur.

Sizin gibiler için çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok seçminizi yapmışsınız :(
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Stanislas Xavier 8 yıl
@Darakura herşeyi çok iyi özetledin saolasın bende birşey paylaşmak istiyorum;
Atatürk ve Kayıp Kıta Mu ;
Japonya ve Amerika arasında Pasifik okyanusunda dev piramit bulundu incelemeler piramitin 10.000 yıldan daha eski olduğunu söylüyor,
James Churchward Tibet'te yine 10Bin yıla dayanan tabletler buldu ve 12 yıl uğraşıp dili çözdüğünde tabletlerde Asya ve Amerika kıtaları arasında büyük bir başka kıtanın olduğu yazıyordu,
Çin'e ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir. Türkler'in de Mu Kıtasından geldiği söylentileri de varsayım olarak eklenmiştir çünkü tabletler ve piramitlerin üzerindeki dil sondan eklemeli bir dil olup Türkçe ile çok büyük benzerlikler taşımaktadır... M.Kemal bunun araştırılması için J.Churchward ile temasa geçmiş Tahsin Mayatepek'i Meksika'ya elçi olarak göndermiştir tabi asıl amaç Mayaları araştırmaya destek olmasıdır..
Tahsin Mayatepek araştırmasının sonuçlarını 3 cilt olarak M.Kemal'e gönderdi 2 cilt TDK kütüphanesinde dururken bir tanesi kayıp ! Bu cilt Mayalar ile Türk toplumunun dinî tören, ibadet ve tapınaklarda da benzerlikler bulunduğu belirten bir cilttir ve sanıyorum ki Atatürk tarafından imha edilmiştir...
şimdi bunu neden anlattım ?
bu yazdıklarım doğru veya yanlış kişiye kalmış..
Şunu söylemek istiyorum
Eğer dinde "gizlenecek kadar büyük benzerlikler" var ise söz konusu buluntular 12-14bin yıllık geçmişi olan eserler ve bu tarihte yazıyı kullanacak kadar gelişmiş bir uygarlığın olması islama ters düşer çünkü islam 7000 gibi bir tarihten söz eder ve bunun türk toplumuna ve islam alemine 1940larda açıklanması nasıl bir kaos yaratırdı bilemiyorum ancak halen durum farklı değil çünkü bu ülke kendisine öğretilenleri tabu olarak kabullenip her zaman bu tabuları savunan insanlardan oluşuyor ... Farklı düşüncelere karşı bir milletiz çünkü bu şekilde öğretildi ve hala öğretiliyor...
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aceleciburak 8 yıl
Kainatin yaratılışına bi bakalım genelce kabul görülen bir teori Big Bang ( Büyük Patlama ). Uzay ve Zaman'ın bu patlamada olduğu düşünülmekte. Dini açıdan işe bakarsak Allah Kendisi bizzat ''Seni Alemlere rahmet olarak gönderdim'' diyor ve ilk yaratılan ruh'un efendimizin ruhu olduğunu biliyoruz. peki bu noktada Big Bang'teki patlamada çıkan ışık yada nur acaba Efendimizin nuru olabilmi bi düşünüp irdelemek lazım.

Keza Miraç hadisesi Mucize ile Bilimin iç içe geçtiği noktalardan biri... düşünüp bulup çoğaltabilriz Benim bahsettiim olay ap ayrı bişi idi oradan polemik çıktı. rahatsızlık verdiysem özür dilerim herkesten...
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dost1984 8 yıl
blim adamları günümüzde hala insanlıgın nasıl var oldugunu hala bulamamış ken. Adamların yazdıgına bak
herşeyi yaratan ALLAH DIR HERŞEYİN KEŞFEDİLMESİNİ BULUNMASINIDA sağlayan allahu tealanın sayesindedir. lütfen saçmalamayalım arkadaşım
ayrıca bugüne kadarki en iyi bilim adamları eski zamanlardan bahsediyorum müslüman ve dinine bizden kat kat bağımlı olan insanlardır
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Stanislas Xavier 8 yıl
@Batuist söylemek istediğim şeyi farklı bir yöne çekmişsiniz aşk,sevgi vs bunlar çok büyük değerler ve hayatı yaşanabilir kılan şeyler ancak orada anlatmak istediğim makineleri psikolojik olarak etkileyemezsiniz ancak insan ruha sahip olduğu için üzgün olduğunda desteğe ihtiyaç duyar vs. şayet çetin bir savaş veya yarış içerisinde olduğumuzu düşünürsek burada duyguları olmayan yarışa avantajlı başlar tıpkı erkek ve kadın arasında olduğu gibi; erkeğin duyguları yok mudur tabi ki vardır ancak genel olarak baktığımızda kadınlardan çok daha sağlam bir yapıdadır ancak zorlu koşullar altında(savaş,afet,yalnızlık vb.) her insan kendini kötü hissedecektir eminim duymuşsunuzdur doğuda askerlik yapıp sonrasında farklı ve soyut biri haline gelen komutanları oysa makineler tüm bu duygulardan yoksun oldukları için bir insanın ihtiyaç duyduğu psikolojik desteğe ihtiyaç duymazlar veya bir makine zor koşul altında gerçeklik duygusunu kaybetmeyecektir.... Ve söz konusu "bir mücadelede" insanın sahip olduğu duygular "makinelere karşı" bir acizlik olarak görülebilir bu koşullar altında acizlik olarak nitelemiştim yoksa yukarıda da belirttiğim gibi hissiyat insanı insan yapan şey ve yanlış anlaşılmışım anladığım kadarıyla...
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alito 8 yıl
çok yaylanıyor evde olsa döverim ben bunu. daha çok yolu var robotik teknolojinin.


ek: en sonundada bu olur heralde
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draconist 8 yıl
Bir an gözümde Isaac Asimov'un I Robot adlı eseri canlandı, bu kitap sinemaya da uyarlanmıştı. Will Smith'in oynadığı Ben Robot adlı film.
3 Robot yasası mevzusu çok ünlüdür. ama bu yapılacak robotlar sanırım bu yasaları ihlal edecek.
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