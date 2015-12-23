Boston Dynamics'den yılın en ilginç videosu geldi

2013'ün son ayında internet devi Google tarafından satın alınan ve birçok üst düzey robot modelinin altında imzası bulunan Boston Dynamics firması, Şubat ayında gelişmiş robotları arasına ufak boyutlarıyla dikkat çeken "Spot" isimli yeni model daha eklemişti. Firma bu gelişmiş robotu bu sefer çok farklı bir maç için kullandı.

Boston Dynamics'in daha önce tanıttığı robotlarından daha ufak gövdesiyle ayrılan Spot, hidrolik destekli dört adet bacağı ile her türlü zorlu arazide kendi dengesini sağlayabiliyor ve dahili sensörleri sayesinde otomatik olarak hareket edebiliyor. Gücünü dahili elektrik motorundan alan robot, büyük boyutlu versiyonları gibi aldığı darbeleri oldukça etkili bir şekilde absorbe edebiliyor ve Boston Dynamics'ın yeni videosunda noel anneyi çeken ren geyiği olarak görev yapıyor.

Yeni yıl için hazırlanan en ilginç reklamlar arasında yer alan ve bir açıdan da oldukça korkutucu görünen videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2015/12/22/boston-dynamics-spot-sleigh/