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Boston Dynamics'den yılın en ilginç videosu geldi

İnternet firması Google'ın sahibi olduğu dünyanın en gelişmiş robot üretim firmalarından Boston Dynamics, takipçilerinin yeni yılını kutlamak adına oldukça ilginç bir video yayınladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
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20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Boston Dynamics'den yılın en ilginç videosu geldi
 
2013'ün son ayında internet devi Google tarafından satın alınan ve birçok üst düzey robot modelinin altında imzası bulunan Boston Dynamics firması, Şubat ayında gelişmiş robotları arasına ufak boyutlarıyla dikkat çeken "Spot" isimli yeni model daha eklemişti. Firma bu gelişmiş robotu bu sefer çok farklı bir maç için kullandı.
Boston Dynamics'in daha önce tanıttığı robotlarından daha ufak gövdesiyle ayrılan Spot, hidrolik destekli dört adet bacağı ile her türlü zorlu arazide kendi dengesini sağlayabiliyor ve dahili sensörleri sayesinde otomatik olarak hareket edebiliyor. Gücünü dahili elektrik motorundan alan robot, büyük boyutlu versiyonları gibi aldığı darbeleri oldukça etkili bir şekilde absorbe edebiliyor ve Boston Dynamics'ın yeni videosunda noel anneyi çeken ren geyiği olarak görev yapıyor.
Yeni yıl için hazırlanan en ilginç reklamlar arasında yer alan ve bir açıdan da oldukça korkutucu görünen videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.engadget.com/2015/12/22/boston-dynamics-spot-sleigh/ Yorum Yaz
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Gl4dius 3 yıl en beğenilen
umut_baris
Omurgayı taklit edebilecek robot yapmak o kadar zor ki. Boston bunu aşabilmek için kırk takla atıyor ama hala yol kat edebilmiş değil.
Boston bence farklı alanlara yönelmeli, askeriyeye yaranmak yerine.

abi yanlış anlama ama fikirlerine ve düşüncelerine saygısızlık etmek istemiyorum kimseyle laf dalaşına da girmek istemiyorum ama bu ülkenin geride kalma nedeni senin gibilerin bu boş konuşmalarıdır bir aşın artık bunları kafanızı kaldırın da etrafınıza bakın dünyada neler oluyor görün artık arkadaş
umut_barisOmurgayı taklit edebilecek robot yapmak o kadar zor ki. Boston bunu aşabilmek için kırk takla atıyor ama hala yol kat edebilmiş değ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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simbolmina 3 yıl
Medeniyet, kültür, dil böyle yaratılır arkadaşlar. Bu videoyu tadını çıkara çıkara izleyiniz.
Tebrikler.
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umut_baris 3 yıl
fthkn

IhtiyarDelikanli

her yıl gibi ortadoğu yangın yeri batı zevk sefa içinde cingıl bel söylüyor


Ortadoğu da gay diye at idam etmekten vazgeçip hayattan zevk almaya başlasınlar. Batı ne yapsın? Petrol satın alarak semirtilen prensler ve kralları ortadan kaldırmanın yollarını arasınlar. Zevk sefa içinde olmak kötü bir şey değil. Arabesk yapma.

Batı ortadoğuyu işbirlikçi yönetimleriyle sömürüyor zaten. Türkiye'de buna dahil.
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kaptan666 3 yıl
Sadece en arkadaki çekiyor, öndeki ikisi uygun adım ilerliyor. Arkadaki çeken 4 bacağa da eşit dağılacak şekilde sırtın tam ortasından bağlanmış ki bu da aslında omurganın yük dağılımını yapamadığını gösteriyor. Eğer boyun veya kuyruk kısmından bağlanmış olsaydı, duruma göre ön veya arka bacaklara binen bileşke yük farklılaşacaktı ve omurga yükü diğer tarafa da aktarıp dengelenmesi gerekecekti.
Bu hali ile firmanın yeni işe aldığı mühendisleri geliştirmek için kullandığı bir geliştirme projesi olarak görünüyor. Acaba perdenin arkasında gizli geliştirilen neler var, çok merak ettim doğrusu.
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ukilavuz 3 yıl
Yaratıcı olmuş baya
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serafon 3 yıl
IhtiyarDelikanli
her yıl gibi ortadoğu yangın yeri batı zevk sefa içinde cingıl bel söylüyor

İnsanların bir kısmının kötülüğü bir kısmı ile savılmazsa dünyada dengesizlik olur. Bugün bu duruma gelinmiş gibi görünüyor ve insanların çoğu güçlü olmasına yardım ettikleri kişinin yanında sadece güçlü diye durup doğruya mazluma vuruyor da vuruyor. Ama bu sadece geçici bir durum. Bu güçlü olduğunu zanneden ve ona yaranmaya çalışan zavallı yalaka, soysuz takım sadece kendi aleyhlerine çalışıyorlar farkında değiller.
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fthkn 3 yıl
IhtiyarDelikanli
her yıl gibi ortadoğu yangın yeri batı zevk sefa içinde cingıl bel söylüyor

Ortadoğu da gay diye at idam etmekten vazgeçip hayattan zevk almaya başlasınlar. Batı ne yapsın? Petrol satın alarak semirtilen prensler ve kralları ortadan kaldırmanın yollarını arasınlar. Zevk sefa içinde olmak kötü bir şey değil. Arabesk yapma.
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dost1984 3 yıl
batarya teknolojisi gelişmedikçe hepsi çöp.
onlar yapar biz satın alırız. 2023 den sonra
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Gl4dius 3 yıl en beğenilen
umut_baris
Omurgayı taklit edebilecek robot yapmak o kadar zor ki. Boston bunu aşabilmek için kırk takla atıyor ama hala yol kat edebilmiş değil.
Boston bence farklı alanlara yönelmeli, askeriyeye yaranmak yerine.

abi yanlış anlama ama fikirlerine ve düşüncelerine saygısızlık etmek istemiyorum kimseyle laf dalaşına da girmek istemiyorum ama bu ülkenin geride kalma nedeni senin gibilerin bu boş konuşmalarıdır bir aşın artık bunları kafanızı kaldırın da etrafınıza bakın dünyada neler oluyor görün artık arkadaş
1 Yanıt Yanıtla +6
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
her yıl gibi ortadoğu yangın yeri batı zevk sefa içinde cingıl bel söylüyor
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aksemseddin 3 yıl
Boston Dynamics çok güzel robotlar üretiyor.Farkları ise insan ve hayvanları örnek alarak daha kıvrak ve hareketli robotlar Üretiyorlar.Google'ın böyle bir teknoloji şirketini alması harika.Bu alanda da lider olacaklar belli.Özgürce bilim yapmak ve bunu pratiğe dönüştürmek çok keyifli olsa gerek.Umarim sanayilesmemizi tamamlayıp mekanikten kuantum devrimine giden yolda.bizde adımlar atariz
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FRAPS_TR 3 yıl
Adının hakkını veriyor BASTON yutmuş gibi giden gibi kütük bir cihaz.
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