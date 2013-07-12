Boston Dynamics'in gelişmiş insansı robotu: ATLAS





ABD savunma ajansı DARPA'nın desteğiyle Boston Dynamics firması tarafından geliştirilen ATLAS, DARPA'nın yaklaşan 2 milyon dolar ödüllü robot yarışması için hazırlanıyor. Dün yayınlanan bir video ile yetenekleri gözler önüne serilen gelişmiş insansı robot ATLAS, yandan gelen darbelere dayanabiliyor, dengesini çok ciddi şekilde koruyabiliyor, belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanabiliyor ve atlayarak iniş yapabiliyor. 1.88 metre boyunda ve 150 kg ağrılığında geliştirilen ATLAS, kendi içerisinde gerçek zamanlı kontrol imkanı sağlayan bilgisayar taşıyor.

DARPA'nın resmi YouTube hesabı üzerinden yayınlanan videoyu aşağıdan izleyerek, robotun performansını rahatlıkla görebilirsiniz.

http://gizmodo.com/atlas-probably-the-most-advanced-humanoid-yet-definit-745900003