Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Boston Dynamics'in gelişmiş insansı robotu: ATLAS

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
402
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Boston Dynamics'in gelişmiş insansı robotu: ATLAS
ABD savunma ajansı DARPA'nın desteğiyle Boston Dynamics firması tarafından geliştirilen ATLAS, DARPA'nın yaklaşan 2 milyon dolar ödüllü robot yarışması için hazırlanıyor. Dün yayınlanan bir video ile yetenekleri gözler önüne serilen gelişmiş insansı robot ATLAS, yandan gelen darbelere dayanabiliyor, dengesini çok ciddi şekilde koruyabiliyor, belirli yüksekliklere rahatlıkla tırmanabiliyor ve atlayarak iniş yapabiliyor. 1.88 metre boyunda ve 150 kg ağrılığında geliştirilen ATLAS, kendi içerisinde gerçek zamanlı kontrol imkanı sağlayan bilgisayar taşıyor. 
DARPA'nın resmi YouTube hesabı üzerinden yayınlanan videoyu aşağıdan izleyerek, robotun performansını rahatlıkla görebilirsiniz. 

Boston Dynamics'in gelişmiş insansı robotu: ATLAS

http://gizmodo.com/atlas-probably-the-most-advanced-humanoid-yet-definit-745900003 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "1 alana 1 bedava" Teknoloji ve Oyun Programı 6 yıl Samsung Galaxy S4 video inceleme "Samsung'un süper telefonu tüm detaylarıyla testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Fallout 76 için ‘Wastelanders’ Güncellemesi
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim