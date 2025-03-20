Boston Dynamics'in yeni Atlas robotu akıcı insansı hareketleriyle şaşırttı

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Teknoloji dünyasının en ikonik robotlarından biri olan Atlas, Boston Dynamics tarafından tamamen elektrikli ve yapay zeka destekli yeni versiyonuyla geçtiğimiz yıl yeniden sahneye çıkmıştı. Massachusetts merkezli şirketin yeni Atlas için yayınladığı son video ise izleyenleri bir kez daha büyülemeyi başardı.

Yapay zeka, takviyeli öğrenme ve hareket yakalama teknikleriyle eğitilen yeni Atlas, artık yalnızca yürümenin ve zıplamanın ötesinde, insan hareketlerini inanılmaz bir doğallıkla taklit edebiliyor. İlk kez ters takla attığında dünya çapında ses getiren robot, bu kez adeta bir dans ustası gibi sahne alıyor.

Atlas artık bir dans ustası mı?

Tam Boyutta Gör Videoda Atlas, parkur becerilerini sergilemekle kalmıyor; aynı zamanda akrobatik hareketler, breakdans figürleri ve kusursuz bir taklayla şovunu tamamlıyor. Eğer bu hareketleri biz deneseydik, muhtemelen sonucunda birkaç sakatlıkla uğraşmak zorunda kalırdı. Ancak Atlas, tüm bu zorlu hareketleri şaşırtıcı bir rahatlıkla gerçekleştiriyor. Bu da insansı robotların, eğitime bağlı olarak her alanda sıradan insanlardan daha yetenekli fiziksel özellikler sergileyebileceğine işaret ediyor.

Boston Dynamics’e göre, bu yeni nesil Atlas sadece fiziksel olarak daha çevik değil; aynı zamanda yapay zeka tabanlı öğrenme yetenekleriyle öngörülemeyen durumlara da daha iyi tepki verebiliyor. Bu özellikler, onu endüstriyel üretimde insana yardımcı olabilecek ideal bir robot haline getirmeyi amaçlıyor.

Endüstri için mi, gelecek için mi?

Boston Dynamics, Atlas’ın üretim hatlarında çalışan insanlara destek olmasını hedeflediklerini belirtiyor. Robotun monoton ve fiziksel olarak yorucu işleri devralmasıyla, insanlar daha yaratıcı ve anlamlı görevlere odaklanabilecek. Ancak, bu teknolojinin sınırlarını düşündüğümüzde akıllara ister istemez bir soru geliyor: Atlas gerçekten sadece yardımcı mı olacak, yoksa zamanla daha büyük roller mi üstlenecek?

Şirket, Atlas’ın "insan yeteneklerini aşan" hareket kabiliyetine sahip olduğunu vurgulasa da, bu robotların gelecekte nasıl bir yön alacağı halen tartışmalı. Bir yandan bilimkurgu filmlerinden aşina olduğumuz senaryoları akıllara getirirken, diğer yandan iş gücünü dönüştürebilecek potansiyeli ile heyecan yaratıyorlar.

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Şirket, bu son çalışmanın Massachussetts merkezli RAI Institute arasındaki bir araştırma ortaklığının parçası olarak yapıldığını söyledi. Firma aynı zamanda robotikte yapay zekaya odaklanan şirketle işbirliğini derinleştirdiğini duyurdu. Boston Dynamics, tüm vücut ve manipülasyon kontrol cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışan karmaşık, çok modlu yapay zeka modellerini çalıştırmak için Nvidia’nın Jetson Thor bilgi işlem platformunu kullandığına dikkat çekti.

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