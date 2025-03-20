Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Boston Dynamics'in yeni Atlas robotu akıcı insansı hareketleriyle şaşırttı

    Hidrolik temelli eski, ikonik Atlas’a veda eden Boston Dynamics'in yeni Atlas robotu için bir video yayınlandı. Videoda tamamen elektrikli Atlas’ın son derece akıcı hareketler yaptığı görüldü.

    Teknoloji dünyasının en ikonik robotlarından biri olan Atlas, Boston Dynamics tarafından tamamen elektrikli ve yapay zeka destekli yeni versiyonuyla geçtiğimiz yıl yeniden sahneye çıkmıştı. Massachusetts merkezli şirketin yeni Atlas için yayınladığı son video ise izleyenleri bir kez daha büyülemeyi başardı.

    Yapay zeka, takviyeli öğrenme ve hareket yakalama teknikleriyle eğitilen yeni Atlas, artık yalnızca yürümenin ve zıplamanın ötesinde, insan hareketlerini inanılmaz bir doğallıkla taklit edebiliyor. İlk kez ters takla attığında dünya çapında ses getiren robot, bu kez adeta bir dans ustası gibi sahne alıyor.

    Atlas artık bir dans ustası mı?

    Yeni Atlas robotu akıcı insansı hareketleriyle şaşırttı Tam Boyutta Gör
    Videoda Atlas, parkur becerilerini sergilemekle kalmıyor; aynı zamanda akrobatik hareketler, breakdans figürleri ve kusursuz bir taklayla şovunu tamamlıyor. Eğer bu hareketleri biz deneseydik, muhtemelen sonucunda birkaç sakatlıkla uğraşmak zorunda kalırdı. Ancak Atlas, tüm bu zorlu hareketleri şaşırtıcı bir rahatlıkla gerçekleştiriyor. Bu da insansı robotların, eğitime bağlı olarak her alanda sıradan insanlardan daha yetenekli fiziksel özellikler sergileyebileceğine işaret ediyor.

    Boston Dynamics’e göre, bu yeni nesil Atlas sadece fiziksel olarak daha çevik değil; aynı zamanda yapay zeka tabanlı öğrenme yetenekleriyle öngörülemeyen durumlara da daha iyi tepki verebiliyor. Bu özellikler, onu endüstriyel üretimde insana yardımcı olabilecek ideal bir robot haline getirmeyi amaçlıyor.

    Endüstri için mi, gelecek için mi?

    Boston Dynamics, Atlas’ın üretim hatlarında çalışan insanlara destek olmasını hedeflediklerini belirtiyor. Robotun monoton ve fiziksel olarak yorucu işleri devralmasıyla, insanlar daha yaratıcı ve anlamlı görevlere odaklanabilecek. Ancak, bu teknolojinin sınırlarını düşündüğümüzde akıllara ister istemez bir soru geliyor: Atlas gerçekten sadece yardımcı mı olacak, yoksa zamanla daha büyük roller mi üstlenecek?

    Şirket, Atlas’ın "insan yeteneklerini aşan" hareket kabiliyetine sahip olduğunu vurgulasa da, bu robotların gelecekte nasıl bir yön alacağı halen tartışmalı. Bir yandan bilimkurgu filmlerinden aşina olduğumuz senaryoları akıllara getirirken, diğer yandan iş gücünü dönüştürebilecek potansiyeli ile heyecan yaratıyorlar.

    Şirket, bu son çalışmanın Massachussetts merkezli RAI Institute arasındaki bir araştırma ortaklığının parçası olarak yapıldığını söyledi. Firma aynı zamanda robotikte yapay zekaya odaklanan şirketle işbirliğini derinleştirdiğini duyurdu. Boston Dynamics, tüm vücut ve manipülasyon kontrol cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışan karmaşık, çok modlu yapay zeka modellerini çalıştırmak için Nvidia’nın Jetson Thor bilgi işlem platformunu kullandığına dikkat çekti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 19 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    komik soyadları gs bonus kart en iyi oto paspas markası safari geçmişi görme astral seyahat kur"an"da geçiyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum