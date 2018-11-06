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Braun katkılarıyla düzenlenen ödüllü anketin kazananları belli oldu

Braun tarafından düzenlenen ödüllü anketin kazananları belli oldu. Katılanlar arasından yapılan çekiliş ile 3 asil talihli ve 3 yedek talihli belirlendi. İşte kazananlar:
6 ay
2,9b
1
16
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Braun tarafından düzenlenen ödüllü anketin kazananları belli oldu. Katılanlar arasından yapılan çekiliş ile 3 asil talihli ve 3 yedek talihli belirlendi.

Hem ziyaretçilerin hem de üyelerin katılabildiği anket 31 Ekim tarihinde sona erdi. Anketin sonucunda 3 adet ürün hediye ediliyor. Kazananların mail bilgileri Braun'a gönderilecek ve ürün gönderimi Braun tarafından yapılacak.

Braun Series 5

Braun katkılarıyla düzenlenen ödüllü anketin kazananları belli oldu
Braun katkılarıyla düzenlenen ödüllü anketin kazananları belli oldu

Asil talihli: Thai-Fun https://forum.donanimhaber.com/profil/300033

Yedek talihli: murat708 https://forum.donanimhaber.com/profil/59146

Braun Series 9

Asil talihli: FoxHound https://forum.donanimhaber.com/profil/163268

Yedek talihli: Ziyaretçi – İsim Soyisim: Nihat Yusuf Turhan n*********an@gmail.com

Braun MGK3080

Braun katkılarıyla düzenlenen ödüllü anketin kazananları belli oldu
 
Braun katkılarıyla düzenlenen ödüllü anketin kazananları belli oldu

Asil talihli: saracevic https://forum.donanimhaber.com/profil/604051

Yedek talihli: Bay_KG https://forum.donanimhaber.com/profil/1103094


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Whippoorwill 6 ay en beğenilen
DH yönetimine hayırlı olsun mu desek?
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alprkrkmz 6 ay
İstesek de katılamadık ki. Daha önce katıldınız uyarısı ile karşılaştık.
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Bay Robot 6 ay
Foruma üye olma zahmetine bile girmeyen(yüksek ihtimalle ikinci-üçüncü hesap) birini neden çekilişe dahil ettiniz?
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Thai-Fun 6 ay
Braun anket çekilişi hediyem geldi, Braun a donanımhabere ve Gravital Mine ve Sezen Hanımlara çok teşekkürler.
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expressimo 6 ay
Ziyaretçi nasıl kazanabiliyor acaba ??? Biri beni lütfen silksin.Silkin beni...
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ceo-tr 6 ay
Abi yapmayın çekiliş. çekilişe katılmayı engelleyen hataları sayfa uyarılarını falan geçtimde, bu ziyarteçiyi çekilişe nasıl kabul ediyorsunuz.
sayenizde braun a karşı antipati oluştu.
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SEO-Uzmanı 6 ay
hacı ben o iş için ; Gillette Mach3 kullanıyorum :)
benim için bundan daha iyi bir deneyim sunan hiç bir marka yok ! {.} (NOKTA)
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1 Yanıt Yanıtla +1
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jitemci 6 ay SEO-Uzmanı
birader tam bilmediğin konularda kesin çizgilerle çizme
mach dandik çöğ 15 yıl öncesi içindi sen hangi yıldan yazıyon la
mach 3 turbo işin sonudur yeşil bantlı olan
sonrasında çıkan 5 bıçak proglide ler falanda hikayedir tıkanır v.s
zaten insanın yüzüne 5 bıçak sürmesi abartıdan başka bişiy değildir keza fiyatlarıda öyle
mach 3 turbo en iyisi anlıycan berber ustura traşından bile daha iyi traş yapar ve tahriş etmez
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Kriger 6 ay
geçen seneki çekilişi hatırlayanlar zaten bu sene katılmadı :D
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berkelium 6 ay
Su katilamadigimiz cekilis degil mi, bu kadar sikayet almaniza ragmen duzeltmediniz.
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Y-ZiyA 6 ay
Hem de 9 serisi...
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FoxHound 6 ay
Teşekkürler DH, Teşekkürler Braun !!!
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Bay Robot 6 ay
Foruma üye olma zahmetine bile girmeyen(yüksek ihtimalle ikinci-üçüncü hesap) birini neden çekilişe dahil ettiniz?
Yanıtla +11
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alprkrkmz 6 ay
İstesek de katılamadık ki. Daha önce katıldınız uyarısı ile karşılaştık.
Yanıtla +13
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