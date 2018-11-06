Braun katkılarıyla düzenlenen ödüllü anketin kazananları belli oldu

Braun tarafından düzenlenen ödüllü anketin kazananları belli oldu. Katılanlar arasından yapılan çekiliş ile 3 asil talihli ve 3 yedek talihli belirlendi.
Hem ziyaretçilerin hem de üyelerin katılabildiği anket 31 Ekim tarihinde sona erdi. Anketin sonucunda 3 adet ürün hediye ediliyor. Kazananların mail bilgileri Braun'a gönderilecek ve ürün gönderimi Braun tarafından yapılacak.
Braun Series 5
Asil talihli: Thai-Fun https://forum.donanimhaber.com/profil/300033
Yedek talihli: murat708 https://forum.donanimhaber.com/profil/59146
Braun Series 9
Asil talihli: FoxHound https://forum.donanimhaber.com/profil/163268
Yedek talihli: Ziyaretçi – İsim Soyisim: Nihat Yusuf Turhan n*********an@gmail.com
Braun MGK3080
Asil talihli: saracevic https://forum.donanimhaber.com/profil/604051
Yedek talihli: Bay_KG https://forum.donanimhaber.com/profil/1103094
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sayenizde braun a karşı antipati oluştu.
benim için bundan daha iyi bir deneyim sunan hiç bir marka yok ! {.} (NOKTA)
mach dandik çöğ 15 yıl öncesi içindi sen hangi yıldan yazıyon la
mach 3 turbo işin sonudur yeşil bantlı olan
sonrasında çıkan 5 bıçak proglide ler falanda hikayedir tıkanır v.s
zaten insanın yüzüne 5 bıçak sürmesi abartıdan başka bişiy değildir keza fiyatlarıda öyle
mach 3 turbo en iyisi anlıycan berber ustura traşından bile daha iyi traş yapar ve tahriş etmez
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