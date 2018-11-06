Braun katkılarıyla düzenlenen ödüllü anketin kazananları belli oldu

Braun tarafından düzenlenen ödüllü anketin kazananları belli oldu. Katılanlar arasından yapılan çekiliş ile 3 asil talihli ve 3 yedek talihli belirlendi.

Hem ziyaretçilerin hem de üyelerin katılabildiği anket 31 Ekim tarihinde sona erdi. Anketin sonucunda 3 adet ürün hediye ediliyor. Kazananların mail bilgileri Braun'a gönderilecek ve ürün gönderimi Braun tarafından yapılacak.

Braun Series 5

Asil talihli: Thai-Fun https://forum.donanimhaber.com/profil/300033

Yedek talihli: murat708 https://forum.donanimhaber.com/profil/59146

Braun Series 9

Asil talihli: FoxHound https://forum.donanimhaber.com/profil/163268

Yedek talihli: Ziyaretçi – İsim Soyisim: Nihat Yusuf Turhan n*********an@gmail.com

Braun MGK3080

Asil talihli: saracevic https://forum.donanimhaber.com/profil/604051

Yedek talihli: Bay_KG https://forum.donanimhaber.com/profil/1103094