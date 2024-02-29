Patron çıldırdı: Telegram, 10.000 premium abonelik hediye ediyor

Telegram 3 ay premium abonelik hediyesi
Telegram premium özelliklerini denemek istiyorsanız harika bir fırsat! Telegram patronu, kanalına katılan 10.000 kullanıcıya premium abonelik hediye edecek. Kazananlar 29 Şubat’ta saat 17.00’de açıklanacak. Du Rove’un kanalına katılan kullanıcılar arasından otomatik olarak, rastgele seçilecek.
Duyuruya göre Telegram 3 aylık premium hediyesi, Du Rove kanalının tüm aboneleri için geçerli. Dolayısıyla, kanalına zaten katıldıysanız, otomatik olarak katılımcı olarak seçilecek ve ödüle hak kazanacaksınız.
Telegram Premium neler sunuyor?
Telegram Premium, renkli adlar, daha yüksek yükleme limiti, daha hızlı yükleme süresi, premium çıkartmalar, reklamsız deneyim, özel emojiler, farklı uygulama simgeleri, gelişmiş sohbet yönetimi, hesap renkleri gibi ekstra özellikler getiriyor. Premium kullanıcılar, hikaye paylaşırken daha fazla görünüm elde ediyor, ayrıca gizli mod, kalıcı görüntüleme geçmişi gibi özelliklerden faydalanıyor ve 10 kata kadar daha uzun altyazı ekleyebiliyor. Telegram Premium fiyatı; 69.99 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.