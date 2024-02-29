Patron çıldırdı: Telegram, 10.000 premium abonelik hediye ediyor

Telegram 3 ay premium abonelik hediyesi

Telegram premium özelliklerini denemek istiyorsanız harika bir fırsat! Telegram patronu, kanalına katılan 10.000 kullanıcıya premium abonelik hediye edecek. Kazananlar 29 Şubat’ta saat 17.00’de açıklanacak. Du Rove’un kanalına katılan kullanıcılar arasından otomatik olarak, rastgele seçilecek.

Duyuruya göre Telegram 3 aylık premium hediyesi, Du Rove kanalının tüm aboneleri için geçerli. Dolayısıyla, kanalına zaten katıldıysanız, otomatik olarak katılımcı olarak seçilecek ve ödüle hak kazanacaksınız.

Telegram Premium neler sunuyor?

Telegram Premium, renkli adlar, daha yüksek yükleme limiti, daha hızlı yükleme süresi, premium çıkartmalar, reklamsız deneyim, özel emojiler, farklı uygulama simgeleri, gelişmiş sohbet yönetimi, hesap renkleri gibi ekstra özellikler getiriyor. Premium kullanıcılar, hikaye paylaşırken daha fazla görünüm elde ediyor, ayrıca gizli mod, kalıcı görüntüleme geçmişi gibi özelliklerden faydalanıyor ve 10 kata kadar daha uzun altyazı ekleyebiliyor. Telegram Premium fiyatı; 69.99 TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Telegram ücretsiz premium abonelik dağıtıyor