Spring Water'dan DH üyelerine su arıtma cihazı hediye

Tam Boyutta Gör Suya mineral ekleyen ve alkali seviyesini artıran sağlıklı su arıtma cihazı geliştiren Spring Water, DH üyelerine üç adet 5 Aşamalı Su Arıtma Cihazı hediye ediyor. Hediye kazanmak için aşağıdaki önergeleri takip edebilirsiniz.

Bu haberi öne çıkaranlar arasından bir kişiye 5 Aşamalı Su Arıtma Cihazı hediye! Forumdaki Spring Water ana konusunu öne çıkaran bir kişiye 5 Aşamalı Su Arıtma Cihazı hediye! Forumdaki Spring Water ana konusunu favorilerine ekleyen bir kişiye 5 Aşamalı Su Arıtma Cihazı hediye!

Cihaz ücretsiz olarak hediye edilecek. Montaj ve kargo ücreti alıcıya ait olacak. 2 Ocak'a kadar katılabilirsiniz. Kazananlar 3 Ocak Perşembe günü buradan açıklanacak.

Spring Water ana konusu: https://forum.donanimhaber.com/spring-water-su-aritma-cihazlari-temiz-su-saglikli-gelecek--157188926

DH üyelerine yüzde 10 indirim

Spring Water, bir hafta boyunca DH üyelerine özel yüzde 10 indirim uygulayacak. İndirimden yararlanmak için Spring Water'ın forumdaki Spring Water Firma Yetkilisi profiline özel mesaj göndermeniz yeterli. İndirim kodu Havale/EFT ile yapılan ödemelerde kullanılabilecek.

İndirim kodunu springwater.com.tr adresinde kullanabilirsiniz.

Gizli kelimeyi bul 250 TL hediye çeki kazan

Omnipure Türkiye Distrübütörü olması sebebiyle en iyi su arıtma cihazı ünvanını elinde bulunduran Spring Water, bir başka etkinlikte ise bugünden başlayarak bir hafta boyunca 2.000 TL değerinde hediye çeki dağıtacak.

Forumdaki Spring Water ana konusunda Spring Water ürünleri hakkında her gün saat 21.00-22.00 arasında bir adet görsel paylaşılacak. Görsele gizlenen su arıtma cihazlarıyla ilgili terimi (filtre, membran, ters ozmos gibi terimler) ilk bulup yorum atan kişiye springwater.com.tr’de geçerli 250 TL değerinde indirim kodu hediye edilecek. Yarışmaya dilediğiniz kadar katılabilirsiniz. 7 gün boyunca 250’şer TL indirim kodu dağıtılacak. Ayrıca 7 günün sonunda ilk 5’e giren kişiye 250 TL daha hediye edilecek.

Katılım hakkı sınırsız olacak ve bir kişi birden fazla indirim kodu kazanabilecek. İndirim kodu sadece havale veya EFT ile yapılan ödemelerde geçerli olacak.

Spring Water ana konusu: https://forum.donanimhaber.com/spring-water-su-aritma-cihazlari-temiz-su-saglikli-gelecek--157188926

Çocuklar için Sağlıklı Gıda Sempozyumu'nda sağlıklı su arıtma cihazlarının önemi anlatıldı

Tam Boyutta Gör Müşterilerine sağlıklı su arıtma cihazı sunan Spring Water, bu özelliğini öne çıkarmak için İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 20-23 Kasım tarihlerinde düzenlenen Çocuklar için Sağlıklı Gıda Sempozyumu'na (SAFFI) sponsor oldu ve katılımcı firma olarak yer aldı. Spring Water, tarafından düzenlenen oturumda sağlıklı su arıtma cihazlarının önemi anlatıldı. Doktorların bu su arıtma cihazlarını önerdiği açıklandı.

Sempozyumda 5 farklı oturumda toplam 19 uzman konuk, gıda ve su tüketiminin önemi hakkında konuşmalar yaptı. Sempozyumun düzenleme kurulunda 8 farklı profesör, bilim kurulunda ise 24 farklı profesör yer aldı. Düzenlenen oturumlarda sağlıklı su ve gıda tüketiminin önemine vurgu yapıldı.

Spring Water, sempozyumda "Daha İyi Bir Yaşam için Su Arıtma Sistemleri" başlıklı oturum düzenledi. Bilimsel araştırmalar paylaşıldı. Ayrıca, su arıtma sistemlerinin sadece evlerde değil, aynı zamanda okullarda ve toplum alanlarında da kullanılması gerektiğini ifade etti. Çocuklara sağlıklı su sağlamanın gelecek için önemi anlatıldı.

Sempozyuma Spring Water'ın yanı sıra Bosch, Pınar Su, Nutricia, HİPP, Atlas Sağlıklı Eğtim Vakfı, İnci Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vaktı (EÇEV) sponsor oldu.

Doktorların önerdiği sağlıklı su arıtma cihazı

Damacana veya pet şişeyle su tüketimine kıyasla daha az plastik atık oluştuğu için su arıtma cihazları çevre dostu olarak kabul ediliyor. Ancak uygun fiyatlı veya kalitesiz su arıtma cihazları, suyun içerisindeki yararlı mineralleri filtrelediği için insan sağlığına zararlı olabiliyor. Sağlıklı su arıtma cihazları ise yararlı mineralleri koruyarak filtreleme yapıyor.

Doktorlar ve araştırmacılar, mineralleri koruyan su arıtma cihazlarını sağlıklı buluyor. Sağlıklı su arıtma cihazlarındaki alkali filtre; suyun mineral ve alkali seviyesini optimimum seviyeye getiriyor. Uzmanlar; mineralli ve alkali seviyedeki suyun yaz aylarında en az 3 litre, kış aylarında ise en az 1,5 litre tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

Spring Water, dünyanın en büyük alkali filtre markalarından Omnipure'un Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor. Ürünlerinde Omnipure filtrelerini kullanıyor. Bu filtreler, sadece suya mineral eklemekle kalmayıp aynı zamanda alkali seviyesini artırarak öne çıkıyorlar.

Hatay'daki konteyner kente su arıtma cihazı hediye

Spring Water, katıldığı sempozyum vesilesiyle Hatay'daki bir konteyner kente daha sağlıklı bir yaşam sunabilmek amacıyla on tonluk bir su arıtma cihazı hediye ediyor. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spring Water Su Arıtma Cihazı, sadece içme suyunu temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda çocuklarımızın ve ailelerimizin sağlığını koruma yolunda önemli bir rol oynayacaktır. Temiz su, yaşamın temel taşlarından biridir, ve bu hediyenin, günlük yaşamı kolaylaştıracağına inanıyoruz.

Bu küçük adım, afet bölgesindeki her bireyin günlük yaşamını olumlu bir şekilde etkileyecek ve geleceğe umutla bakmamıza katkı sağlayacaktır. Hep birlikte, dayanışma içinde, daha güçlü bir Türkiye olabiliriz.

Sizlere bu hediyeyi sunmaktan ve bu küçük katkının bir nebze de olsa depremzede vatandaşlarımızın yükünü hafifletmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmak ve geleceği birlikte inşa etmek için buradayız.

Unutmayın, bizlerin gücü ve dayanışmasıyla, daha güzel günler bizi bekliyor.

Sevgilerle,

Spring Water Ekibi"

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