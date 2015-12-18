Breitling, akıllı saat pazarına en üst perdeden giriyor





Önceki yıllarda lüks saat üreticilerinin, markalarını yansıtan tasarım çizgilerinden taviz vermemek adına akıllı saat pazarından uzak kaldığına şahit olmuştuk. Yavaş yavaş klasik tasarım çizgisi ile teknolojiyi bir araya getirmeye başlayan lüks saat üreticileri, akıllı saat pazarına hızlı bir giriş yapıyor.





Daha önce Fossil ve Tag Heuer üreticileri, Intel desteğiyle akıllı saat geliştirmişti. Şimdi de saat pazarının önemli isimlerinden Breitling, fiyatı ile el yakacak akıllı saatini piyasaya sürüyor. Rakiplerinin aksine Breitling'in Exospace B55 akıllı saati Android Wear işletim sistemi ile değil farklı bir yazılım altyapısı ile geliyor.





Exospace B55, firmanın lüks tasarım çizgilerini aynen yansıtıyor ve analog bir kadrana sahip. Akıllı saat özelliği ise kadran içerisine yerleştirilmiş dijital ekranlar üzerinden sunuluyor. Bu ekranlarda gelen arama, SMS, email, WhatsApp mesajları, ajanda randevuları gibi bildirimler yansıtılabiliyor. Bunun haricinde fitness takibi gibi ekstra özelliklerden kaçınılmış.





Uyumlu uygulama üzerinden gerekli bildirim ayarları yapılırken, saat, alarm ve zaman dilimi fonksiyonlarına da erişilebiliyor. Ayrıca saatteki kronometre kayıtları da telefona aktarılabiliyor. Saat fonksiyonları için düğme pile sahip olan cihaz, akıllı saat fonksiyonları için 2 aya kadar idare edebilen şarj edilebilir bir batarya barındırıyor. Breitling gözbebeği için 8900$ fiyat etiketi belirlemiş. Bu da onu alınabilir saat modellerinin oldukça dışına itiyor.

http://www.cnet.com/products/breitling-exospace-b55/