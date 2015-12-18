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Breitling, akıllı saat pazarına en üst perdeden giriyor

Kendine has bir müşteri kitlesine sahip olan lüks saat üreticisi Breitling, yükselen trendi es geçmedi ve kendine has çizgileri ile ilk akıllı saatini piyasaya sürdü.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Breitling, akıllı saat pazarına en üst perdeden giriyor


Önceki yıllarda lüks saat üreticilerinin, markalarını yansıtan tasarım çizgilerinden taviz vermemek adına akıllı saat pazarından uzak kaldığına şahit olmuştuk. Yavaş yavaş klasik tasarım çizgisi ile teknolojiyi bir araya getirmeye başlayan lüks saat üreticileri, akıllı saat pazarına hızlı bir giriş yapıyor. 

Daha önce Fossil ve Tag Heuer üreticileri, Intel desteğiyle akıllı saat geliştirmişti. Şimdi de saat pazarının önemli isimlerinden Breitling, fiyatı ile el yakacak akıllı saatini piyasaya sürüyor. Rakiplerinin aksine Breitling'in Exospace B55 akıllı saati Android Wear işletim sistemi ile değil farklı bir yazılım altyapısı ile geliyor. 

Exospace B55, firmanın lüks tasarım çizgilerini aynen yansıtıyor ve analog bir kadrana sahip. Akıllı saat özelliği ise kadran içerisine yerleştirilmiş dijital ekranlar üzerinden sunuluyor. Bu ekranlarda gelen arama, SMS, email, WhatsApp mesajları, ajanda randevuları gibi bildirimler yansıtılabiliyor. Bunun haricinde fitness takibi gibi ekstra özelliklerden kaçınılmış.

Uyumlu uygulama üzerinden gerekli bildirim ayarları yapılırken, saat, alarm ve zaman dilimi fonksiyonlarına da erişilebiliyor. Ayrıca saatteki kronometre kayıtları da telefona aktarılabiliyor. Saat fonksiyonları için düğme pile sahip olan cihaz, akıllı saat fonksiyonları için 2 aya kadar idare edebilen şarj edilebilir bir batarya barındırıyor. Breitling gözbebeği için 8900$ fiyat etiketi belirlemiş. Bu da onu alınabilir saat modellerinin oldukça dışına itiyor.  

http://www.cnet.com/products/breitling-exospace-b55/ Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl
Behey!
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mokinto 3 yıl
Lüks marka pahalı akıllı saatler vertu gibi çok sınırlı bir satışa ve kitleye sahip olacak. Sonuçta el işçiliği ve nadir olması saati pahalı kılar ama akıllı saat seri üretim elektronik devre ve ekran. Kayişina mı o kadar para vereceğiz?
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sis651 3 yıl
Alsa alsa Ali Ağaoğlu alır diyeceğim, o da almaz...
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Seyrim 3 yıl
Bu fiyata alanın aklı uçmuş demektir.. Araba fiyatına..
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Mianfei 3 yıl
Şuna 8900 dolar param olsa fantezisine bile vermem. Fiyatı nedeniyle en üst perdeden yazmanızda komik gerçi donanımhaber'in her şeyi para olduğundan normal bir tutum. Bas parayı koy yanlı haberleri.
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ardabeyim 3 yıl
Breitling Casio ile işbirliğine gitmiş bence o tasarım nedir öyle düğme pille silikon kayışı da basmışlar oh deymeyin keyiflerine net 8800$ kar
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