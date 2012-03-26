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Brezilya'da RFID yongası entegre giysiler ile öğrencilerin takip edilmesi amaçlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Gündelik hayatımızda pek çok hizmet için vazgeçilmez bir öneme sahip RFID teknolojileri Brezilya'da farklı bir amaç için kullanılmaya başlıyor.

Associated Press tarafından verilen bilgilere göre ilköğretim okulu öğrencilerinin önlüklerine eklenecek RFID yongaları ile izleme yapılması, bu sayede okuldan kaçtıklarında velilerine anında bilgi yollanması amaçlanıyor.

Vitoria da Conquista şehri eğitim sekreteri Coriolano Moraes, 213 okuldaki 25 000 öğrenciye hali hazırda sistemin uygulandığını ve takip işlemlerinin başladığını belirtti. 2013 yılnda 14 yaşına kadar olan 43 000 öğrenci bu programa dahil edilecek.

RFID yongası entegreli akıllı önlükler öğrenci okula girdiği anda bağlı olduğu bilgisayara bilgi gönderiyor ve ailesine de bir bilgilendirme mesajı gidiyor. Öğrenci okula geç kaldığında, hiç gelmediğinde veya geç kaldığında yine ailesi bilgilendiriliyor. Hafta bitiminde öğrencinin ne kadar geç kaldığı veya gelmediği de rapor halinde yine velilere iletiliyor.

Şehir yönetimi ilk etapta 670 000$'lık bir bütçe ayırdı. Kullanılan yongalar evcil hayvanlar için geliştirilmiş sistemlere oldukça benziyor, yıkanabiliyor ve ütülenebiliyor. Büyük ilgi gören sistem için Brezilya'nın diğer şehirlerinden de talepler gelmeye başlamış.

Pratikte işe yarayacak bir sistem gibi görünse de hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ve bunun henüz ilkokul düzeyindeki çocuklarda başlamış olması tartışmalara sebep olabilir.  

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baycalh 7 yıl en beğenilen
Yeni dünya düzeninin en önemli elemanı RFID çipleri olacak. Herkes sisteme dahil ve sistemin kontrolünde. Sisteme karşı çıkanlar ise sahip olduğu herşeyi kaybedecek. Bu bahsettiklerim bilim kurgu değil geleceğin ta kendisi malesef.
Yeni dünya düzeninin en önemli elemanı RFID çipleri olacak. Herkes sisteme dahil ve sistemin kontrolünde. Sisteme karşı çıkanlar ise sahip olduğu herşeyi kaybed...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
işte Türk insanı böyle üstünü çıkarır yine kaçar diye düşündüğü için ülke hızla gelişemiyor. Adamlar bu yüzden bunu Brezilya'da yapıyor. Bir Türk bile yapsa gelip bu zihniyetteki insanlara satmıyo
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MERCURY2000 7 yıl
Minareyi çalan kılıfını hazırlar merak etmeyin :D
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arel.gr 7 yıl
disiplinsizligi ozgurlukle tanimlayan formulle bircok AB ulkesinde ne kadar yerinde oldugunu son 4 yildir yasiyoruz.
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GhosTon 7 yıl
Yapacak bişey yok yakında dünya hapishane, bir çok insan mahkum gibi olacak bunun olması kaçınılmaz
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lysipe 7 yıl
off adam okumayacaksa neden zorluyorlar :S
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murdocklawless 7 yıl
okul kırmanın zevki başka hiç birşeyde yoktur be. bu uygulama çocukları okuldan nefret ettirmekten başka bir işe yaramaz.
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4Crumby 7 yıl
Adam okula gitmek istemedikten sonra bunlari yapsan ne ise yarar adama okulu sevdirmek lazim.
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createemir 7 yıl
Okulun önünde o elbiseyi giyerler başka yerde çıkartırlar
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E_Aydin35 7 yıl
Öğrenci o önlüğü çıkarır okulda bırakır yine gider arkadaş!.. :)) Elin Brezilya'ların da neler yapılıyo Türkiye'de hala fıss. :/
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resler 7 yıl
Öğrencinin okul günlerinde ve okul-ders saatinde yeri dersliktir. Ülkemizde bir çok dershane kursa gelmeyen öğrencisini velisinin cep telefonuna kısa mesaj ile bildirmektedir. Fakat bunu yapan devlet okulu varmı bilmiyorum. Gerçi devlet okullarında böyle bir uygulama olsa bile işlemeyecektir. Çünkü günümüzde devlet okulları öğrencilerin oyuncağı konumundadır.
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