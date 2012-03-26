Brezilya'da RFID yongası entegre giysiler ile öğrencilerin takip edilmesi amaçlanıyor

Gündelik hayatımızda pek çok hizmet için vazgeçilmez bir öneme sahip RFID teknolojileri Brezilya'da farklı bir amaç için kullanılmaya başlıyor.





Associated Press tarafından verilen bilgilere göre ilköğretim okulu öğrencilerinin önlüklerine eklenecek RFID yongaları ile izleme yapılması, bu sayede okuldan kaçtıklarında velilerine anında bilgi yollanması amaçlanıyor.





Vitoria da Conquista şehri eğitim sekreteri Coriolano Moraes, 213 okuldaki 25 000 öğrenciye hali hazırda sistemin uygulandığını ve takip işlemlerinin başladığını belirtti. 2013 yılnda 14 yaşına kadar olan 43 000 öğrenci bu programa dahil edilecek.





RFID yongası entegreli akıllı önlükler öğrenci okula girdiği anda bağlı olduğu bilgisayara bilgi gönderiyor ve ailesine de bir bilgilendirme mesajı gidiyor. Öğrenci okula geç kaldığında, hiç gelmediğinde veya geç kaldığında yine ailesi bilgilendiriliyor. Hafta bitiminde öğrencinin ne kadar geç kaldığı veya gelmediği de rapor halinde yine velilere iletiliyor.





Şehir yönetimi ilk etapta 670 000$'lık bir bütçe ayırdı. Kullanılan yongalar evcil hayvanlar için geliştirilmiş sistemlere oldukça benziyor, yıkanabiliyor ve ütülenebiliyor. Büyük ilgi gören sistem için Brezilya'nın diğer şehirlerinden de talepler gelmeye başlamış.





Pratikte işe yarayacak bir sistem gibi görünse de hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ve bunun henüz ilkokul düzeyindeki çocuklarda başlamış olması tartışmalara sebep olabilir.