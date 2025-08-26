Giriş
    Xiaomi Smart Camera 4 artık çift sensörlü

    Xiaomi Smart Camera 4 Dual-Camera Edition modeli çift sensör, çift lens, kızılötesi sensör ve gece görüş özelliği ile bireysel güvenlik kameralarına çağ atlatıyor. 

    Xiaomi Smart Camera 4 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin geçtiğimiz Bahar aylarında piyasaya sürdüğü Smart Camera 4 güvenlik kamerası yeniden piyasaya çıkıyor. Firma bu kez çift sensör ve çift lens revizyonu ile çift ekranlı izlemeye de imkân veriyor. 

    Xiaomi Smart Camera 4 Dual-Camera Edition özellikleri ve fiyatı

    Yeni nesil Smart Camera 4 modeli iki adet 5MP sensör ile geliyor ve 2960x1666 piksel video kaydı yapabiliyor. 5 katmanlı optik lens tasarımı ve büyük f/1.6 diyafram aralığı gelişmiş sinyal işlemcisi ile detaylı görüntüler elde edebiliyor. Sistem sürekli izlemede 20fps kare hızına ulaşıyor. 

    152 derecelik sabit geniş açılı ve PTZ lensler sayesinde 360 derece yatay, 90 derece dikey görüntü sağlanıyor. Her iki lens aynı anda çalışarak kör noktaları azaltıyor ve gerçek zamanlı çift ekran izleme imkânı sunuyor. Sabit lens bir hareket algıladığında PTZ lens otomatik olarak harekete odaklanabiliyor.

    Gece görüşü yanında 940nm kızıl ötesi ile zifiri karanlıkta 10 metreye kadar siyah beyaz görüntü de alınabiliyor. Yüksek kalite sensörler ve algoritmalar kullanan kamera, 1 TOPS performans sayesinde pek çok yapay zekâ işlemini cihaz üzerinde gerçekleştirebiliyor. Wi-Fi 6 kullanan kamera 256GB’a kadar hafıza kartına ya da bulut depolamaya kayıt yapabiliyor. Xiaomi Smart Camera 4 Dual-Camera Edition modeli 42$ fiyat etiketine sahip. 

