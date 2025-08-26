Tek seferde 10 kişiye teslimat yapabilen dev teslimat robotu: Robomart RM5

Birden fazla mağazadan alışveriş yapabiliyor
Tıpkı Instacart veya Uber Eats gibi Robomart da kullanıcıların farklı perakendeciler, restoranlar ve marketlerden seçenekleri görüntüleyebileceği kendi uygulamasını sunmayı planlıyor. Firma, sipariş başına sabit 3 dolarlık teslimat ücreti alacak. Başka herhangi bir ekstra ücret yok. Robomart, bu sistemin insan kuryelere göre yüzde 70 daha düşük sipariş karşılama maliyeti sağlayacağını belirtiyor.
Tek seferde 10 müşteriye teslimat
Araç maksimum 40 kilometre saat hızla seyrediyor, tamamen elektrikli ve 180 km menzile sahip. Araçta 10 adet iklim kontrollü dolap bulunuyor ve her biri yaklaşık 22 kilogram yük taşıyabiliyor.
Sipariş verildikten sonra Robomart, aracı perakendeciden ürünleri almak üzere yönlendiriyor ve ardından başka mağazalara uğrayarak teslimatlar için rotayı optimize ediyor. Müşteri, uygulama üzerinden kendi dolabını açarak siparişini alabiliyor. Şirket, hizmetini birkaç yıldır deniyor ve bazı yerel firmalar ile ortaklıklara sahip. Robomart, bu yılın sonlarında Teksas'ın Austin kentinde planlanan lansman öncesinde yerel işletmelerle işbirliği yapmayı hedeflediğini söylüyor.