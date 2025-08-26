Tek seferde 10 kişiye teslimat yapabilen dev teslimat robotu: Robomart RM5

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli Robomart, otonom teslimat konseptini tamamen yeniden tanımlamayı hedefleyen yeni aracını tanıttı. RM5 adı verilen seviye-4 otonom araç, bir minibüs boyutunda ve yaklaşık 225 kilogram yük taşıyabiliyor. İnsan sürücüye gerek duymayan araç, 10 adet bağımsız sipariş dolabına sahip ve böylece tek seferde birden fazla teslimat yapabiliyor.

Birden fazla mağazadan alışveriş yapabiliyor

Tıpkı Instacart veya Uber Eats gibi Robomart da kullanıcıların farklı perakendeciler, restoranlar ve marketlerden seçenekleri görüntüleyebileceği kendi uygulamasını sunmayı planlıyor. Firma, sipariş başına sabit 3 dolarlık teslimat ücreti alacak. Başka herhangi bir ekstra ücret yok. Robomart, bu sistemin insan kuryelere göre yüzde 70 daha düşük sipariş karşılama maliyeti sağlayacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, RM5 platformunun kaldırım robotları veya dronlardan 50 kat fazla taşıma kapasitesi sayesinde, saat başına çok daha fazla müşteriye hizmet verebileceklerinin de altını çiziyor. RM5, günümüz otonom araçları arasında oldukça benzersiz bir tasarıma sahip. Küçük, tek sipariş taşıyan kaldırım robotları yerine büyük boyutlu ve çoklu dolap sistemi tercih edilmiş.

Tek seferde 10 müşteriye teslimat

Araç maksimum 40 kilometre saat hızla seyrediyor, tamamen elektrikli ve 180 km menzile sahip. Araçta 10 adet iklim kontrollü dolap bulunuyor ve her biri yaklaşık 22 kilogram yük taşıyabiliyor.

Sipariş verildikten sonra Robomart, aracı perakendeciden ürünleri almak üzere yönlendiriyor ve ardından başka mağazalara uğrayarak teslimatlar için rotayı optimize ediyor. Müşteri, uygulama üzerinden kendi dolabını açarak siparişini alabiliyor. Şirket, hizmetini birkaç yıldır deniyor ve bazı yerel firmalar ile ortaklıklara sahip. Robomart, bu yılın sonlarında Teksas'ın Austin kentinde planlanan lansman öncesinde yerel işletmelerle işbirliği yapmayı hedeflediğini söylüyor.

