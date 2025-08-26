Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tek seferde 10 kişiye teslimat yapabilen dev teslimat robotu: Robomart RM5

    Robomart, tek seferde birden fazla teslimat yapabilen dev otonom aracı RM5’i tanıttı. Araç, 10 bağımsız dolabı ve uygun fiyatlı teslimat sistemiyle market alışverişini kapınıza getiriyor.

    Bu dev robot, tek seferde 10 kişiye teslimat yapabiliyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli Robomart, otonom teslimat konseptini tamamen yeniden tanımlamayı hedefleyen yeni aracını tanıttı. RM5 adı verilen seviye-4 otonom araç, bir minibüs boyutunda ve yaklaşık 225 kilogram yük taşıyabiliyor. İnsan sürücüye gerek duymayan araç, 10 adet bağımsız sipariş dolabına sahip ve böylece tek seferde birden fazla teslimat yapabiliyor.

    Birden fazla mağazadan alışveriş yapabiliyor

    Tıpkı Instacart veya Uber Eats gibi Robomart da kullanıcıların farklı perakendeciler, restoranlar ve marketlerden seçenekleri görüntüleyebileceği kendi uygulamasını sunmayı planlıyor. Firma, sipariş başına sabit 3 dolarlık teslimat ücreti alacak. Başka herhangi bir ekstra ücret yok. Robomart, bu sistemin insan kuryelere göre yüzde 70 daha düşük sipariş karşılama maliyeti sağlayacağını belirtiyor.

    Bu dev robot, tek seferde 10 kişiye teslimat yapabiliyor Tam Boyutta Gör
    Şirket, RM5 platformunun kaldırım robotları veya dronlardan 50 kat fazla taşıma kapasitesi sayesinde, saat başına çok daha fazla müşteriye hizmet verebileceklerinin de altını çiziyor. RM5, günümüz otonom araçları arasında oldukça benzersiz bir tasarıma sahip. Küçük, tek sipariş taşıyan kaldırım robotları yerine büyük boyutlu ve çoklu dolap sistemi tercih edilmiş.

    Tek seferde 10 müşteriye teslimat

    Araç maksimum 40 kilometre saat hızla seyrediyor, tamamen elektrikli ve 180 km menzile sahip. Araçta 10 adet iklim kontrollü dolap bulunuyor ve her biri yaklaşık 22 kilogram yük taşıyabiliyor.

    Sipariş verildikten sonra Robomart, aracı perakendeciden ürünleri almak üzere yönlendiriyor ve ardından başka mağazalara uğrayarak teslimatlar için rotayı optimize ediyor. Müşteri, uygulama üzerinden kendi dolabını açarak siparişini alabiliyor. Şirket, hizmetini birkaç yıldır deniyor ve bazı yerel firmalar ile ortaklıklara sahip. Robomart, bu yılın sonlarında Teksas'ın Austin kentinde planlanan lansman öncesinde yerel işletmelerle işbirliği yapmayı hedeflediğini söylüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sigorta yapılırken öğrenci olduğum gözükür mü c3 aircross hararet sorunu tır kör nokta kazasında kim suçlu araç klima kompresörü kilitlenmesi bosch buzdolabı süper modu nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum