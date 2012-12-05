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Broadcom, HSPA+ hücresel ağ yongası barındıran ARM tabanlı yeni yongada sistemini tanıttı

6 yıl
500
1
1
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablolu ve kablosuz iletişim için ürettiği yarıiletken çözümlerin yanında küçük işletmeler için tasarladığı işlemcilerle de tanıdığımız Broadcom, HSPA+ hücresel ağ yongası barındıran ve ARM mimarisini temel alan yeni yongada sistemini - SoC tanıttı.

BCM21664T adı verilen yongada sistem, endüstride giriş seviyesi akıllı telefonlara yönelik ilk 
çözüm ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi için optimize edildi. Daha önce bu tür çözümler üst seviye akıllı telefon modelleri için sunuluyordu.

Yongada sistemin içerisinde 1.2GHz saat hızında çalışan ve iki adet Cortex-A9 çekirdeğini barındıran işlemci bulunuyor. Grafik tarafında bulunan VideoCore birimi ise 720p çözünürlükte video kaydı ve 1080p çözünürlükte video oynatmayı destekliyor. HSPA+ anabant birimi ise 21.1 Mbps indirme, 5.8 Mbps yükleme hızlarına kadar destek veriyor. Pazara göre bu birim 2G/3G olarak çalışabiliyor.

Bu üç birimin haricinde sistem üzerinde Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve NFC bağlantıları da bulunuyor. Böylece gelişmiş bir bağlantı çözümü ortaya çıkıyor.

BCM21664T şu anda örnekleme sürecine başlamışken, hacimli üretime 2013 yılı ikinci çeyrekte geçilmesi planlanıyor.

http://www.broadcom.com/press/release.php?id=s724734 Yorum Yaz
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interwap 6 yıl
Orta sınıf cihazları hedefliyor.
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