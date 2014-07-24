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Broadcom anabant yongası sektöründen çekiliyor, işten çıkarmalar yolda

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Broadcom anabant yongası sektöründen çekiliyor, işten çıkarmalar yolda

Mobil cihazlarda işlemci ve grafik biriminin yanında hücresel iletişimi sağlayan anabant yongası da büyük önem taşıyor ve bu sektörde yaygın kullanım imkanı yakalayan firmalar da pastadan en büyük payı alıyor. 

Anabant yongası dendiğinde akla ilk gelen elbette Qualcomm oluyor. Ayrıca Intel, MediaTek, Broadcom gibi diğer firmalar da sektörde pay kapma yarışında. Ancak artan rekabet Broadcom'un şok bir karar almasına neden oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon dolar zarar açıklayan Broadcom, sonraki çeyreklerde zararı kurtarma adına anabant yongası sektöründen çekileceğini açıkladı. Broadcom yongaları mobil dünyada pek çok cihazda yerini alıyor. Ancak yongasetlerinin uzun geliştirme süreleri var ve günümüzde yongasetlerinin çok hızlı eskidiği düşünüldüğünde Broadcom sıkıntı yaşamaya başlıyor. 

Firma anabant sektöründen çekildiğinde 417 milyon dolarlık bir maliyet ortaya çıkacak. Ancak maliyet zarardan az olduğu sonraki çeyreklerde kara geçiş mümkün olacak. 

Anabant sektöründen çekilme kararı beraberinde 2500 kişinin isten çıkarılmasını da getirecek. Bu rakam içerisinde 250 kişi yönetici konumunda iken kalan çalışanlar üretim kısmında yer alıyor.  

http://www.electronista.com/articles/14/07/23/company.shifting.to.bluetooth.wi.gig.other.technologies/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serafon 4 yıl
Ben Türkiye başbakanı olsam böyle firmaları satın aldırır, en azından Türkiye'de teknoloji geliştirecek bir neslin yetişmesinde kullanırdım. 3-5 beton yığınının yanında bedava sayılır bunların fiyatları.
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Rubisco 4 yıl
Geçmiş olsun ne diyelim. GPU geliştirmesinde de problem yaşadıklarından mimariyi açıp gelin driver yazalım hep beraber, Q3'ü açık kaynak driver ile oynatabilene 10 bin $ ödül noktasına gelmişlerdi.
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V4LKyR 4 yıl
Aslında Raspberry Pi'deki SoC'u fiyat performans olarak gayet iyiydi. Broadcom kaliteli bir firmadır.
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interwap 4 yıl
Amlaşilan RP kurtaramamiş.
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samsung95 4 yıl
5830i faciasından sonra bi zahmet çekilsinler
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