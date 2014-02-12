Broadcom, hızlı LTE desteğini giriş seviyesi akıllı telefonlara da getirmeyi istiyor





4. nesil iletişim yöntemlerini ifade eden ve yüksek internet hızları sunan 4G teknolojileri, genelde orta ve üst seviye akıllı telefonlarda kullanılıyor. Giriş seviyesi akıllı telefonlarda ise nadiren LTE yongaları kullanılıyor ve bağlantı hızı da düşük kalıyor.





Broadcom bu eksikliğe ağırlık vererek, yeni geliştirdiği yongalarda 300$ altındaki akıllı telefonlara da 150Mpbs hızlarına kadar internet erişimi sunmayı planlıyor. M320 ve M340 adlı yongalar, model numarasına göre çift çekirdekli veya 4 çekirdekli işlemcilere entregre olarak gelecek.





Yongalar 20 ülkede 40 mobil iletişim altyapısına uyumlu olarak çalışıyor. 4G ağlarının yanında 42Mbps'e kadar 3G ağlarını ve 2G ağlarını da destekliyor. Güç yönetim teknolojileri sayesinde LTE bağlantısı esnasında yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlanıyor.





İletişim bileşenlerinin yanında 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, NFC ve GPS bileşenleri de yongaya entegre edilmiş. Böylece tek bir yongaseti üzerinde tüm iletişim araçları sunulmuş olacak.





Broadcom, M320 iletişim yongasını üretime başlamış durumda. M340 yongası ise bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek.

https://www.broadcom.com/press/release.php?id=s824436