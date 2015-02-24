Bu batarya 1 dakika içerisinde şarj olabiliyor





Günümüzde bataryaların daha fazla kullanım süresi sunması için pek çok çalışma yapılıyor. Ancak henüz dişe dokunur bir teknoloji elde edilmiş değil. Bununla birlikte şarj olma süresi konusunda büyük gelişmeler var.

İsrailli StoreDot girişimi, bir dakikada tamamen şarj olabilen bir batarya geliştirdiğini duyurdu. Tel Aviv Üniversitesi ortaklığında geliştirilen batarya, aslında Alzheimer hastalığının tedavisi için çare arayan bir nanoteknoloji araştırmasının ürünü.

Ekip bir nanoteknoloji çözümü üzerinde çalışırken yüksek dirence sahip bir peptit molekülü keşfetmiş. Bu molekülün enerjiyi daha çabuk emebildiğini gören ekip de bunun batarya teknolojilerine uyarlamaya karar vermiş.

StoreDot bir dakika gibi kısa bir süre içerisinde tamamen şarj olsa da teknolojisi gereği daha düşük güçlerde imal edilmek zorunda. Zaten projenin temel fikri cihazınızı anlık olarak şarj etme imkanı. Bu bakımdan güçlü bataryalara da ihtiyacınız kalmıyor. Bataryanız azaldığı anda harici bir kaynaktan çok kısa sürece şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca bu avantajdan faydalanabilmesi için özel bir adaptör ve özel bir yönetim yongasına ihtiyaç duyuyor. Ancak bunun maliyeti ise akıllı telefonlarda fiyatı 50$ artırabiliyor.

Girişim bu maliyetleri kısma adına çalışmalar yapıyor. Şimdiden 15 akıllı telefon üreticisi ile görüşülmüş. Bunların en az ikisi ile yıl sonuna kadar bir anlaşma sağlanması bekleniyor. StoreDot bataryalı ilk ürünlerin ise en erken gelecek yıl sonlarında piyasada olacağı belirtiliyor.

Girişim mobil cihazlar yanında elektrikli araba bataryalarına da bu teknolojiyi uygulamayı planlıyor. Böylece 5 dakikalık şarj ile bir araba yaklaşık olarak 225km yol katedebilecek. Ancak bunun için girişimin önünde uzun bir yol var.









http://bgr.com/2015/02/23/iphone-and-android-batteries-storedot/