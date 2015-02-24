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Bu batarya 1 dakika içerisinde şarj olabiliyor

4 yıl
3,6b
1
22
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu batarya 1 dakika içerisinde şarj olabiliyor

Günümüzde bataryaların daha fazla kullanım süresi sunması için pek çok çalışma yapılıyor. Ancak henüz dişe dokunur bir teknoloji elde edilmiş değil. Bununla birlikte şarj olma süresi konusunda büyük gelişmeler var.
İsrailli StoreDot girişimi, bir dakikada tamamen şarj olabilen bir batarya geliştirdiğini duyurdu. Tel Aviv Üniversitesi ortaklığında geliştirilen batarya, aslında Alzheimer hastalığının tedavisi için çare arayan bir nanoteknoloji araştırmasının ürünü.
Ekip bir nanoteknoloji çözümü üzerinde çalışırken yüksek dirence sahip bir peptit molekülü keşfetmiş. Bu molekülün enerjiyi daha çabuk emebildiğini gören ekip de bunun batarya teknolojilerine uyarlamaya karar vermiş.
StoreDot bir dakika gibi kısa bir süre içerisinde tamamen şarj olsa da teknolojisi gereği daha düşük güçlerde imal edilmek zorunda. Zaten projenin temel fikri cihazınızı anlık olarak şarj etme imkanı. Bu bakımdan güçlü bataryalara da ihtiyacınız kalmıyor. Bataryanız azaldığı anda harici bir kaynaktan çok kısa sürece şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca bu avantajdan faydalanabilmesi için özel bir adaptör ve özel bir yönetim yongasına ihtiyaç duyuyor. Ancak bunun maliyeti ise akıllı telefonlarda fiyatı 50$ artırabiliyor.
Girişim bu maliyetleri kısma adına çalışmalar yapıyor. Şimdiden 15 akıllı telefon üreticisi ile görüşülmüş. Bunların en az ikisi ile yıl sonuna kadar bir anlaşma sağlanması bekleniyor. StoreDot bataryalı ilk ürünlerin ise en erken gelecek yıl sonlarında piyasada olacağı belirtiliyor.
Girişim mobil cihazlar yanında elektrikli araba bataryalarına da bu teknolojiyi uygulamayı planlıyor. Böylece 5 dakikalık şarj ile bir araba yaklaşık olarak 225km yol katedebilecek. Ancak bunun için girişimin önünde uzun bir yol var.



http://bgr.com/2015/02/23/iphone-and-android-batteries-storedot/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Bu haberi daha öncede duymuştum o zaman pili küçültmeye çalışıyorlardı,başarmışlar.Tabii 5 dakikada 225 km lik elektrik çekerlerse elektrik şebekesinin hali ne olur bilmem.
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xmasx 4 yıl
Super bir haber umarim adamin basina birsey gelmez, gerci orasi Turkiye degil ki.
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Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl
El oğlu neler yapıyor biz hala...
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doctor_bey 4 yıl
50$ olsun benim olsun, çok iyi; 1 dakikalık şarj süresi için 50$ verilir
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Captain_Ivy 4 yıl
Bu adamlar geçenlerde de radyo frekansı üzerinden, telefonu bilgisayara bağlayıp istediklerini yapmışlardı..

Ne hikmetse şimdi de 1 dk da şarj olayını bulmuşlar. İlginç..
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MegaWolt38 4 yıl
Biz de böyle ilimle bilimle uğraşmıyoruz da "eyyyy bilmem kim" "eyyyy dar açı, geniş açı" bilmem nelerle uğraşıyoruz...Çağımızın 100 yıl gerisindeyiz bu kadar net.
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0MG90 4 yıl
Hep İsrailliler böyle şeyler buluyor nedense
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Frozzard 4 yıl
@op.55 no.1
Kesinlikle haklısın Arap'lar sadece petrolle kalmadı teknolojiye çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Keşke biz de teknolojinin değerinin anlayıp çok daha fazla yatırım vs. yapsak. Gelişmiş ülkeler bizden kaç nesil öndeler uzay teknolojileri gibi şeylerde. Biz hala geçmişiz televizyon karşısına Mecliste halkın kendilerini ifade etmek için seçtikleri kişilerin kavga dövüşünü,insanlıktan çıkmışların nasıl vahşice rahat bir şekilde insanları öldürmesini ,kadına şiddeti, kısacası gelişmemiş bir toplumda neler varsa onları görüyoruz. Çok yazık.
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BARIŞ55 4 yıl Frozzard
Frozzard

@op.55 no.1

Kesinlikle haklısın Arap'lar sadece petrolle kalmadı teknolojiye çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Keşke biz de teknolojinin değerinin anlayıp çok daha fazla yatırım vs. yapsak. Gelişmiş ülkeler bizden kaç nesil öndeler uzay teknolojileri gibi şeylerde. Biz hala geçmişiz televizyon karşısına Mecliste halkın kendilerini ifade etmek için seçtikleri kişilerin kavga dövüşünü,insanlıktan çıkmışların nasıl vahşice rahat bir şekilde insanları öldürmesini ,kadına şiddeti, kısacası gelişmemiş bir toplumda neler varsa onları görüyoruz. Çok yazık.

Halka bir baksana Allah aşkına, onlardan ne farkı var.

Para bu toplumun kıblesi olmuş.

Bu toplumun yarasına merhem olanın kaşığı kırılsın. Onlar benim hayatımdan senelerimi çaldılar.
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armanatilgan 4 yıl
(intihar etti)
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thestell 4 yıl
Saatlerin gelecegi
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op.55 no.1 4 yıl
@korsanzeki168
Petrolün sadece arabalara güç verdiğini sanıyorsun herhalde,o satırları yazarken kullandığın klavye bile petrol sayesinde üretiliyor,araç çalıştırmak bu işin sadece bir kısmı hem de düşündüğün kadar büyük bir kısmı da değil,araplara karşı özel bir sevgim vs de yok ancak son yıllarda teknoloji ve bunun gibi bir çok alana yaptıkları yatırımları takip edersen petrol bittikten sonra da neler yapabileceklerine dair küçük bir fikrin olur.
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