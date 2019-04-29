Bu bilgisayarın ilginç bir özelliği var | ROG Strix Scar III

Asus'un yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinden ROG Strix Scar III, 8 çekirdekli Core i9-9880H işlemci ve RTX 2070 ekran kartı gibi güçlü özellikleri dışında ilginç bir donanım ile geliyor.

Asus yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinin Avrupa lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi. Yerinde takip ettiğimiz etkinliğin yıldız ürünlerinden biri de Keystone adı verilen ilginç özelliği ile ROG Strix Scar III dizüstü bilgisayar modeliydi. İşte tüm detaylar ve merak edilenler.