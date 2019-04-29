Bu bilgisayarın ilginç bir özelliği var | ROG Strix Scar III

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus'un yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinden ROG Strix Scar III, 8 çekirdekli Core i9-9880H işlemci ve RTX 2070 ekran kartı gibi güçlü özellikleri dışında ilginç bir donanım ile geliyor.
Asus yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinin Avrupa lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi. Yerinde takip ettiğimiz etkinliğin yıldız ürünlerinden biri de Keystone adı verilen ilginç özelliği ile ROG Strix Scar III dizüstü bilgisayar modeliydi. İşte tüm detaylar ve merak edilenler.
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Çektiğiniz videodaki şey ise bana ve diğer çoğunluk arkadaşlara; en çok beğeni alan yorumdaki arkadaşın nitelemesi ile dizüstünün kenarındaki zımbırtı gibi geliyor. Hevesini kırmak istemem ancak benim DH'de bolca karşılaştığım üyeler steam-donanımhaber çevresinden gamer Dh üyeleri. Bu açıdan skalaya bakınca hitap ettiğiniz ciddi alıcı izleyicilerin mobil anlamda %70'i GTX 1650 ve GTX 1660Ti kartlı notebooklardan gelecek haberlere odaklanmış durumda.
Steam donanım ve yazılım istatistiklerinden de teyit edebilirsiniz. >>>
Steam ilk 3 sıra:
Hani donanımhaberin izleyici portföyüne hitap eden dizüstü modellerine (GTX 1650 ve GTX 1660Ti) biraz daha önem verseniz mi diyorum. İyi çalışmalar.