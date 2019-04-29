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Bu bilgisayarın ilginç bir özelliği var | ROG Strix Scar III

3 hf.
4,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinden ROG Strix Scar III, 8 çekirdekli Core i9-9880H işlemci ve RTX 2070 ekran kartı gibi güçlü özellikleri dışında ilginç bir donanım ile geliyor.
Asus yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinin Avrupa lansmanını İstanbul'da gerçekleştirdi. Yerinde takip ettiğimiz etkinliğin yıldız ürünlerinden biri de Keystone adı verilen ilginç özelliği ile ROG Strix Scar III dizüstü bilgisayar modeliydi. İşte tüm detaylar ve merak edilenler. 

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Bugia 3 hf. en beğenilen Kulak Misafiri
Kenarına bir zımbırtı koymuşlar usb bellek gıbı entegre bısey, onu takınca otomatık kişiselleştirilmiş rgb ayarları ve oyun profıllerı gelıyomuş.
4 Yanıt Yanıtla +19
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al-ozaria 3 hf.
Erdi üstat öncelikle inceleme noktasında eline sağlık. Tavsiye babında; ekstrem modeller tabi ilgi çekebilir ve videoları çekilmeli de, gördüğüm DH üyeleri arasında GTX 1650 ve GTX 1660Ti kartlı notebookların durumu resmen "arkadaşlar aranızda ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?" reklamındaki gofret gibi.

Çektiğiniz videodaki şey ise bana ve diğer çoğunluk arkadaşlara; en çok beğeni alan yorumdaki arkadaşın nitelemesi ile dizüstünün kenarındaki zımbırtı gibi geliyor. Hevesini kırmak istemem ancak benim DH'de bolca karşılaştığım üyeler steam-donanımhaber çevresinden gamer Dh üyeleri. Bu açıdan skalaya bakınca hitap ettiğiniz ciddi alıcı izleyicilerin mobil anlamda %70'i GTX 1650 ve GTX 1660Ti kartlı notebooklardan gelecek haberlere odaklanmış durumda.
Steam donanım ve yazılım istatistiklerinden de teyit edebilirsiniz. >>>
Steam ilk 3 sıra:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hani donanımhaberin izleyici portföyüne hitap eden dizüstü modellerine (GTX 1650 ve GTX 1660Ti) biraz daha önem verseniz mi diyorum.
İyi çalışmalar.
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Eeltorm 3 hf.
Erdi Özüağ yine harika anlatmış teşekkürler.
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MHEC 3 hf.
Bende bişey sandım.
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Kulak Misafiri 3 hf.
Neymiş ilginç özelliği izleyen varsa yazabilir mi? Videoyu izleyemiyorum malum iş güç.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Bugia 3 hf. Kulak Misafiri
Kenarına bir zımbırtı koymuşlar usb bellek gıbı entegre bısey, onu takınca otomatık kişiselleştirilmiş rgb ayarları ve oyun profıllerı gelıyomuş.
4 Yanıt Yanıtla +19
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Cengiz55 3 hf.
HAKKATEN ÇOK İLGİNİ
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