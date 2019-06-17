Bu da dünyanın ilk kavisli oyuncu PC kasası

İlk olarak akıllı telefon pazarında gördüğümüz kavis kavramı bugün televizyon ve monitör dünyasında da kendisine yer bulmuş durumda. Şimdi ise oyuncu donanımları alanında da kavis kavramını görmeye başlıyoruz.

MSI MEG Alchemy 700X özellikleri

Computex 2019 fuarında çok geniş bir ürün gamı ile ziyaretçilerin karşısına çıkan MSI bir de kavisli oyuncu PC kasası görücüye çıkardı. Evet, bilgisayar kasalarında da artık kavisli tasarım dönemi başlıyor.

Ayrıca Bkz.

"USB 4.0 standardı 2020 sonunda geliyor"

MSI MEG Alchemy 700X bilgisayar kasası dünyanın ilk kavisli oyuncu PC kasası olarak duyuruldu. Tamamen şeffaf bileşenlere sahip olan kasa yaklaşık olarak 32 inçlik kavisli bir monitöre tekabül ediyor. Kasa tam boy ATX anakartlar ile uyumlu.

Kavisli oyuncu kasası daha çok donanım bileşenlerini sergilemeyi sevenlere hitap ediyor. Ekranlarda kavisli tasarım daha yoğun içeriklere imkân sağlıyordu ancak PC kasasında ne tür bir avantaj sağlayacak şimdilik tahmin etmek zor. MSI MEG Alchemy 700X kavisli bilgisayar kasasının ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.