Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu da dünyanın ilk kavisli oyuncu PC kasası

Üst seviye oyuncu bileşenlerinizi sergilemekten hoşlanıyorsanız MSI’ın ilginç bir çözümü var. MSI MEG Alchemy 700X oyuncu kasası kavisli yapısıyla dikkat çekiyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
3b
1
12
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu da dünyanın ilk kavisli oyuncu PC kasası

İlk olarak akıllı telefon pazarında gördüğümüz kavis kavramı bugün televizyon ve monitör dünyasında da kendisine yer bulmuş durumda. Şimdi ise oyuncu donanımları alanında da kavis kavramını görmeye başlıyoruz.

MSI MEG Alchemy 700X özellikleri

Computex 2019 fuarında çok geniş bir ürün gamı ile ziyaretçilerin karşısına çıkan MSI bir de kavisli oyuncu PC kasası görücüye çıkardı. Evet, bilgisayar kasalarında da artık kavisli tasarım dönemi başlıyor.

Ayrıca Bkz. "USB 4.0 standardı 2020 sonunda geliyor"

MSI MEG Alchemy 700X bilgisayar kasası dünyanın ilk kavisli oyuncu PC kasası olarak duyuruldu. Tamamen şeffaf bileşenlere sahip olan kasa yaklaşık olarak 32 inçlik kavisli bir monitöre tekabül ediyor. Kasa tam boy ATX anakartlar ile uyumlu.

Kavisli oyuncu kasası daha çok donanım bileşenlerini sergilemeyi sevenlere hitap ediyor. Ekranlarda kavisli tasarım daha yoğun içeriklere imkân sağlıyordu ancak PC kasasında ne tür bir avantaj sağlayacak şimdilik tahmin etmek zor. MSI MEG Alchemy 700X kavisli bilgisayar kasasının ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

 

https://hexus.net/tech/news/chassis/131738-msi-shows-worlds-first-curved-gaming-pc-case/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Yacatisma 4 gün en beğenilen
pavyonu andiran pclerden sonra daha ne kadar gerizekali bir sey olabilir ki diyordum, msi cevabi verdi.
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YesimCirakli 4 gün
Kavisli anakart olmadıktan sonra bir espirisi yok. MSI'dan kavisli anakart bekliyorum! :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 4 gün Steelo
Steelo
Kendimizi de kavisli yapalım.Kafamıza da led takalım.

Bilgisayar başında uzun süre oturanların obez olması ve göbeğin kavisli bir eklenti olması
SteeloKendimizi de kavisli yapalım.Kafamıza da led takalım.Bilgisayar başında uzun süre oturanların obez olması ve göbeğin kav...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
massacrer 4 gün
Thermaltake Core P7'yi alıp ondaki cam yerine daha büyük kavisli cam takmaktan farkı nedir?
Thermaltake Core P7
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ahmetsad 4 gün
Anne baak nasıl olmuuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2019daDHyekatilmak 4 gün yeni yorumcu
Bugüne kadar kavissiz kasaları nasıl kullanmisiz yazık bize
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 4 gün
Aynı şeyden nasıl daha çok para alınır çalışmaları vol.2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c36ab7c4 4 gün
"Evet, bilgisayar kasalarında da artık kavisli tasarım dönemi başlıyor." Bu cümleye kadar gülmeden dayandım, burada patladım. :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YesimCirakli 4 gün
Kavisli anakart olmadıktan sonra bir espirisi yok. MSI'dan kavisli anakart bekliyorum! :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steelo 4 gün
Kendimizi de kavisli yapalım.Kafamıza da led takalım.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 4 gün Steelo
Steelo
Kendimizi de kavisli yapalım.Kafamıza da led takalım.

Bilgisayar başında uzun süre oturanların obez olması ve göbeğin kavisli bir eklenti olması
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steelo 4 gün Steelo
Kavisli Gamer
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yacatisma 4 gün en beğenilen
pavyonu andiran pclerden sonra daha ne kadar gerizekali bir sey olabilir ki diyordum, msi cevabi verdi.
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 gün
Dalga geciyorlar. Yenilik diye anlamsiz bir bakis acisidir gidiyor... Reklendirmeler ile baslandi simdi de bu :) ... Verimlilik yuksek performansi duusk gucle elde etmeye odaklanamiyorlar kasa isinde. Yani kasanin temel ozelliklerine bakinca uyumluluk futurre proof , ISI TAHLIYESI verimli mi ve bir de ergonomi ... Gerisi hikaye ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 4 gün
Bunu kavisli yapmanın tek amacı önüne kavisli ekranı koyup kavisli All in One yapmak olabilir, o da yapıldı zaten, yani kusura bakmasınlar, belki kavisli tek kasa olarak ilktir ama kasası içinde all in one sistemi kavisli yapmak bundan daha zordur ve uzun süredir de var zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +373 simsiyahbembeyaz +249 Spider_hip +213 mustafaaydemirr +140 danger1513 +112 damn2u +100 esmerbuyucu +90 ALPEREN A. +88 torenbolen +83 MRYGZ +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3038 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
msi, msi meg alchemy 700x ve
3 etiket daha Kasa Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün DS 3 Crossback Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 gün Honor 20, iki haftada 1 milyon adet sattı 4 gün Gigabyte yeni PCIe 4 SSD modelini duyurdu 4 gün AMD B550 ve A520 çipsetleri PCIe 4 desteklemeyebilir 4 gün Android Q güncellemesi alacak Huawei modelleri sızdırıldı 4 gün Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 4 gün Milli muharip uçağın birebir modeli ilk defa Paris Air Show'da sergileniyor 4 gün SSD'ler de modaya uyuyor | RGB'li yeni modeller 4 gün Huawei CEO'su, ABD yasakları sonrasında gelirlerinin 25 milyar dolar düşeceğini açıkladı 4 gün Oppo Reno 10X Zoom satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı 4 gün Çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarlar | Asus Vivobook ailesi 4 gün Google Asistan, arabanızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak hatırlıyor 4 gün Samsung’dan uyarı: Qled televizyonlarınızda düzenli olarak virüs taraması yapın! 4 gün Instagram, çalınan hesapların daha kolay geri alınmasını sağlayacak 4 gün Xbox yonga tasarımcısı Intel’e transfer oldu 4 gün Geliştirilen yeni bir lazerle kanser hücreleri gerçek zamanlı öldürülebiliyor 4 gün Chrome'un Android versiyonunda, çeviri seçeneğine erişim kolaylaştı 4 gün Google, şarkı sözlerini Genius.com’dan kopyalamakla suçlanıyor 4 gün Apex Legends maçlardan erken ayrılanları cezalandıracak 4 gün Uyku takip sensörleri uykusuzluğu tetikleyebilir 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Bu da dünyanın ilk kavisli oyuncu PC kasası Sonraki NASA'nın temiz uzay yakıtı testi, 24 Haziran’da başlıyor 5 gün Tartışmalar yaratan Marvel’s Avengers oyununun oynanış videosu sızdı 5 gün Bitcoin, 9 bin doların üstünde 5 gün Huawei, telefonların kilit ekranında yayınlanan reklamlarla ilgili açıklama yaptı 5 gün Çinli programcı, kız arkadaşı ile yazışması için bir sohbet botu geliştirdi 5 gün iOS 13, kullanıcıların videolarını düzenlemelerine imkan verecek 5 gün Huawei'nin Sailfish işletim sistemini kullanabileceği iddia ediliyor 5 gün 2si1 | Stadia, EA Access, MS Gamepass ve uPlay+ gelecek bu mu? 5 gün Samsung Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor 5 gün V1913A/T model numarasına sahip gizemli bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi 5 gün Tesla’nın gizli test aracı yeni bir Model S versiyonu olabilir 5 gün Gmail’de gizli e-posta nasıl gönderilir? 5 gün Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin 5 gün Huawei Nova 5i Pro, JD.com'da listelendi 5 gün Mikroskobi ve sanal gerçeklik, hastalıklara karşı kullanılabilecek 5 gün Mi Community açıkladı: MIUI Global Beta programı tüm cihazlar için sonlandırılıyor 5 gün OnePlus 6 ve 6T'nin Android Q güncellemelerinin 2.beta sürümü yayınlandı 5 gün Apple AirPods 2 satışları ilk etapta beklentilerin altında kaldı 5 gün Eski macOS sürümleri Apple internet mağazasına erişemeyecek 5 gün Helio P22 ve 3500mAh bataryalı "Casper VIA G4 değerlendirmesi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Vivo’nun 120W hızlı şarj teknolojisi
DonanımHaber
Yeni nesil Renault Kangoo böyle görünebilir
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim