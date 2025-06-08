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    A101 marketler OLA elektrikli bisiklet ve katlanır langırt masası satacak

    12 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında OLA markasına ait EFB5 katlanır elektrikli bisiklet modeli ve Triathlon markasına ait 8 kollu PVC katlanır langırt masası yer alıyor.

    12 Haziran A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, jimnastik aletlerinden motosikletlere ve elektrikli bisikletlere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    12 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

    12 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında OLA markasına ait EFB5 katlanır elektrikli bisiklet modeli yer alıyor. 25KM/s hıza ulaşabilen bisiklet ön ve arka LED farlara ve disk frene sahip. Yüksek güvenlikli batarya kontrolü sağlayan bisikletin fiyatı 25990TL. 

    Diğer taraftan Triathlon markasına ait 8 kollu PVC katlanır langırt masası 4899TL iken 1.5HP motor gücüne sahip yürüyüş bandı 6990TL ve toplam 60Kg ağırlık plakası takılabilen spor istasyonu da 10899TL fiyat etiketine sahip. 

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    limercoin 19 saat önce

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    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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