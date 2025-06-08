A101 marketler OLA elektrikli bisiklet ve katlanır langırt masası satacak

12 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri
12 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında OLA markasına ait EFB5 katlanır elektrikli bisiklet modeli yer alıyor. 25KM/s hıza ulaşabilen bisiklet ön ve arka LED farlara ve disk frene sahip. Yüksek güvenlikli batarya kontrolü sağlayan bisikletin fiyatı 25990TL.
Diğer taraftan Triathlon markasına ait 8 kollu PVC katlanır langırt masası 4899TL iken 1.5HP motor gücüne sahip yürüyüş bandı 6990TL ve toplam 60Kg ağırlık plakası takılabilen spor istasyonu da 10899TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.