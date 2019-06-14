USB 4.0 standardı 2020 sonunda geliyor

USB Birliği tarafından geçtiğimiz haftalarda tanımlaması yapılan USB 4.0 standardı 2020 sonlarında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Computex 2019 fuarında Birlik bununla ilgili bir açıklama yaptı.

USB 4.0 neler sunuyor?

USB 4.0 olarak duyurulan yeni standardın temel taşı Intel diyebiliriz. USB Birliği ile ortaklığa giden yonga devi, sahip olduğu Thunderbolt protokolünü birliğin kullanımına sundu. Yani USB 4.0 standardı aslında Thunderbolt 3 teknolojisini temel alıyor.

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Intel geçtiğimiz aylarda Thunderbolt 3 teknolojisinin daha yaygın bir kullanım alanı bulması için çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Normalde Thunderbolt 3 için bir lisans bedeli ödenmesi gerekiyor ve bu da teknolojiyi çok pahalı bir hale getirmişti.

USB 4.0 ile birlikte Thunderbolt 3 teknolojisi artık lisans bedeli olmadan dağıtılabilecek. Üreticiler teknik özelliklerin tamamlanması ile birlikte USB 4.0 standardını ürünlerinde kullanmaya başlayabilecekler. USB 4.0 standardı USB Tip-C üzerinden uyumlu kablolarla sunulacak.

USB 4.0 için 2021 yılı en erken tahminlerin yapıldığı dönemdi ancak Birlik 2020 yılı sonlarında ilk ürünleri göreceğimiz belirtiyor. Hali hazırda üretici ortaklar ile test süreci devam ediyor. Piyasaya çıkacak ilk ürünlerin ise Intel işlemciler ve anakartlar olacağına şüphe yok.