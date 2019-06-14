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USB 4.0 standardı 2020 sonunda geliyor

USB 3.2 ile erişeceğimiz 20Gbps veri aktarım hızları yetersiz kalıyorsa USB 4.0 standardını bekleyin. Intel’in katkısıyla hazırlanan USB 4.0 standardı 40Gbps hızlarına erişebilecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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USB 4.0 standardı 2020 sonunda geliyor

USB Birliği tarafından geçtiğimiz haftalarda tanımlaması yapılan USB 4.0 standardı 2020 sonlarında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Computex 2019 fuarında Birlik bununla ilgili bir açıklama yaptı.

USB 4.0 neler sunuyor?

USB 4.0 olarak duyurulan yeni standardın temel taşı Intel diyebiliriz. USB Birliği ile ortaklığa giden yonga devi, sahip olduğu Thunderbolt protokolünü birliğin kullanımına sundu. Yani USB 4.0 standardı aslında Thunderbolt 3 teknolojisini temel alıyor.

Ayrıca Bkz. "LG dünyanın ilk 1ms IPS monitörlerini duyurdu"

Intel geçtiğimiz aylarda Thunderbolt 3 teknolojisinin daha yaygın bir kullanım alanı bulması için çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Normalde Thunderbolt 3 için bir lisans bedeli ödenmesi gerekiyor ve bu da teknolojiyi çok pahalı bir hale getirmişti.

USB 4.0 ile birlikte Thunderbolt 3 teknolojisi artık lisans bedeli olmadan dağıtılabilecek. Üreticiler teknik özelliklerin tamamlanması ile birlikte USB 4.0 standardını ürünlerinde kullanmaya başlayabilecekler. USB 4.0 standardı USB Tip-C üzerinden uyumlu kablolarla sunulacak. 

USB 4.0 için 2021 yılı en erken tahminlerin yapıldığı dönemdi ancak Birlik 2020 yılı sonlarında ilk ürünleri göreceğimiz belirtiyor. Hali hazırda üretici ortaklar ile test süreci devam ediyor. Piyasaya çıkacak ilk ürünlerin ise Intel işlemciler ve anakartlar olacağına şüphe yok.

 

https://www.techpowerup.com/256526/speeding-up-your-usb-usb-4-0-products-expected-to-appear-by-the-end-of-2020 Yorum Yaz
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ipli jeton 1 hf. en beğenilen
Yeni isimleri açıklıyorum arkadaşlar.


USB 3.0 --> USB 4.0 gen 1
USB 3.1 --> USB 4.0 gen 2
USB 3.2 --> USB 4.0 gen 2x2
USB 4.0 --> USB 4.0 gen 3
Yeni isimleri açıklıyorum arkadaşlar.USB 4.0 gen 1USB 4.0 gen 2USB 4.0 gen 2x2USB...
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Yanıtla +24
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setcom_2000 1 hf. brk6152
Haberi okursanız göreceğiniz gibi sorunuzun cevabı: USB 4.0 standardı USB Tip-C üzerinden uyumlu kablolarla sunulacak.
Yanıtla +8
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saint42 6 gün
Allah var bu dan 4 5 yıl önce usb 3.0 keyfini ve hızını note 3 ile yaşadım 2 3 gb bir dosyayı 1 dakikadan daha az zaman içinde veri transferi getçrkleştiriyordu bakın 4 5 yıl diyorum bence firmalar ş. Refsizleşip bilerek 2.0 koyıyorlar daha önce yapılan şimdi neden yapılmıyor.
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Virtual Reality 1 hf.
Nasıl günümüzde utanmadan 1366 x 768 çözünürlükle notebook üreten üreticiler var ve bu çözünürlükteki ürünleri utanmadan satan mağazalar var. Ha işte, USB 2.0 da, Type-C olmayan USB portlarıda 1366 x 768 gibi yapıştı kaldı notebooklara. Hala utanmadan USB 2.0 notebook üreten ve bunu satan var. Şeytan diyor gir mağazaya, topla Type-C girişi olmayan notebookları, topla 1366x768 çözünürlüklü notebookları, götür mağazanın girişine, dök benzini, ver ateşe.


Ulan koskaca küresel şirketlersiniz. Daha ne üretiyorsunuz bunları? Daha ne satıyorsunuz? Ne kadar daha üretecek siniz? Ne kadar daha satacak sınız?
Ayıp ya ayıp, yuh a.
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Red Wheelbarrow 1 hf. Virtual Reality
3 dolardan 5 dolardan tasarruf için herşeyi yaparlar onlar.
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CoreXXX 1 hf. Virtual Reality
hd ready adı altında satılan televizyonlara ne demeli.1366x768 pixel ve millet hd görüp alıyor valla acıyorum bilmeden alan insanlara ama elimden bişey gelmiyor
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Red Wheelbarrow 1 hf.
Türkiye'de daha bilgisayarların %90'ı 2.0 kullanıyor. Hele bi 3.0'a geçilsin o bizi 20 sene idare eder.
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kuzgun_ 1 hf. Red Wheelbarrow
deme, öyle deme

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SEO-Uzmanı 1 hf.
şu giriş kablosunun tersi düzü olmasın !
ters soksanda düz algılayacak şekilde olsun !
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ipli jeton 6 gün SEO-Uzmanı
Type C öyle zaten. Ama dandirik bir tasarımı var. Pinleri çok ince, zamanla tak çıkar yapa yapa aşınınca pinlerin temassızlık yapması çok olası.
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Sharparrow 1 hf.
Usb 3 çıkalı uzun yıllar olmasına rağmen daha hala çok büyük oranda usb 2 teknolojisi kullanılıyor.. usb portları renkleriyle birbirinden ayrılıyor.. usb 2 farklı renk usb 3 farklı renk.. bir tane daha eklerler o da başka renk olur... Uyumlu cihazların yaygınlaşması ve alınabilir seviyeye gelmesi 2025i bulur... Ölme eşeğim ölme.. madem yaptınız hemen kullanın gitsin bakalım kim ölüyor kim kalıyor
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Ussuz 1 hf.
Daha usb 3.0 piyasada standart olmadı bunu 5 yıl sonra anca görürüz biz.
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Virinom 1 hf. Ussuz
2 3 yıl önce standart oldu bile.
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mehmedaltair 1 hf.
Haberden anladığım kadarıyla Intel Thunderbolt 4'ü hazırlamış 3'ü de alın fakirler diye veriyor
Şaka bir yana dolar bayağı düşüktü 160 dolara bir hub almıştım resmen efsane televizyon bağlıyorsun aynı andan 2 harddiske birbirinden aktarım yapıyorsun bana mısın demiyor. Tek sıkıntı bilgisayarı fazla ısıtıyor
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ipli jeton 1 hf. en beğenilen
Yeni isimleri açıklıyorum arkadaşlar.


USB 3.0 --> USB 4.0 gen 1
USB 3.1 --> USB 4.0 gen 2
USB 3.2 --> USB 4.0 gen 2x2
USB 4.0 --> USB 4.0 gen 3
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brk6152 1 hf.
Şekli type c ile aynımı?
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setcom_2000 1 hf. brk6152
Haberi okursanız göreceğiniz gibi sorunuzun cevabı: USB 4.0 standardı USB Tip-C üzerinden uyumlu kablolarla sunulacak.
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