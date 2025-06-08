Huawei Çin’de kan kaybediyor, dev firmalar Nvidia’yı bırakmıyor

Huawei yonga tedariğinde zorlanıyor
Huawei uzun süredir ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yerli çip üretimine yönelmiş durumda. Ne var ki büyük umutlar beslediği Ascend 910C yongasının yaşadığı ısınma sorunlar ve yazılım ekosisteminin yetersizliği, şirketin bu alandaki ilerlemesini engelliyor.
Ayrıca, Huawei'nin CANN yazılım platformunun da Nvidia'nın CUDA ekosistemine kıyasla yetersiz kaldığı belirtiliyor. Kaynaklar önemli Çin firmalarının Ascend ekosisteminden uzaklaştığını belirtiyor. ByteDance, Alibaba, Tencent gibi firmalar henüz Huawei’den büyük miktarlarda sipariş vermiş değil.
Huawei'nin Çin pazarında Nvidia'ya karşı rekabet edebilmesi için teknik sorunlarını çözmesi ve güçlü bir yazılım ekosistemi oluşturması gerekiyor. Aksi takdirde, Çinli teknoloji devlerinin Nvidia'dan vazgeçmesi pek mümkün görünmüyor.
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.