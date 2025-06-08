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    Huawei Çin’de kan kaybediyor, dev firmalar Nvidia’yı bırakmıyor

    Huawei yapay zekâ yongalarının testlerde bir türlü aşırı ısınma sorunlarını yenememiş olması, Çinli teknoloji devlerinin yeni siparişler vermesinin önüne geçiyor.

    Huawei
    ABD ambargoları nedeniyle Çin’de güçsüz yapar zekâ yongaları satmak zorunda kalan Nvidia, kendi imkânlarıyla yonga geliştiren Huawei gibi yerli firmalara karşı kayıplar yaşamaktaydı. Ne var ki Nvidia’nın imdadına verimlilik problemi yetişti. 

    Huawei yonga tedariğinde zorlanıyor

    Huawei uzun süredir ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yerli çip üretimine yönelmiş durumda.  Ne var ki büyük umutlar beslediği Ascend 910C yongasının yaşadığı ısınma sorunlar ve yazılım ekosisteminin yetersizliği, şirketin bu alandaki ilerlemesini engelliyor.

    Ayrıca, Huawei'nin CANN yazılım platformunun da Nvidia'nın CUDA ekosistemine kıyasla yetersiz kaldığı belirtiliyor. Kaynaklar önemli Çin firmalarının Ascend ekosisteminden uzaklaştığını belirtiyor. ByteDance, Alibaba, Tencent gibi firmalar henüz Huawei’den büyük miktarlarda sipariş vermiş değil. 

    Huawei'nin Çin pazarında Nvidia'ya karşı rekabet edebilmesi için teknik sorunlarını çözmesi ve güçlü bir yazılım ekosistemi oluşturması gerekiyor.  Aksi takdirde, Çinli teknoloji devlerinin Nvidia'dan vazgeçmesi pek mümkün görünmüyor. 
     

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    limercoin 19 saat önce

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    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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