Huawei Çin’de kan kaybediyor, dev firmalar Nvidia’yı bırakmıyor

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ABD ambargoları nedeniyle Çin’de güçsüz yapar zekâ yongaları satmak zorunda kalan Nvidia, kendi imkânlarıyla yonga geliştiren Huawei gibi yerli firmalara karşı kayıplar yaşamaktaydı. Ne var ki Nvidia’nın imdadına verimlilik problemi yetişti.

Huawei yonga tedariğinde zorlanıyor

Huawei uzun süredir ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yerli çip üretimine yönelmiş durumda. Ne var ki büyük umutlar beslediği Ascend 910C yongasının yaşadığı ısınma sorunlar ve yazılım ekosisteminin yetersizliği, şirketin bu alandaki ilerlemesini engelliyor.

Nvidia Çin’e yeni hamle yapıyor 2 hf. önce eklendi

Ayrıca, Huawei'nin CANN yazılım platformunun da Nvidia'nın CUDA ekosistemine kıyasla yetersiz kaldığı belirtiliyor. Kaynaklar önemli Çin firmalarının Ascend ekosisteminden uzaklaştığını belirtiyor. ByteDance, Alibaba, Tencent gibi firmalar henüz Huawei’den büyük miktarlarda sipariş vermiş değil.

Huawei'nin Çin pazarında Nvidia'ya karşı rekabet edebilmesi için teknik sorunlarını çözmesi ve güçlü bir yazılım ekosistemi oluşturması gerekiyor. Aksi takdirde, Çinli teknoloji devlerinin Nvidia'dan vazgeçmesi pek mümkün görünmüyor.



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Huawei verimlilikte Nvidia’yı bir türlü yakalayamadı

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