Bu işlemcide 1000 adet çekirdek var

Genelde son kullanıcı tarafında 4 veya 8 çekirdekli işlemciler görmekteyiz. İster mobil olsun ister masaüstü olsun, bu rakamlar pek değişmiyor. Sadece MediaTek tarafında 10 çekirdekli işlemciler söz konusu. Sunucu tarafında ise en fazla 62 çekirdeğe kadar çıkabilen işlemciler bulunuyor. Peki çok daha fazla çekirdek içeren işlemciler yok mu? Elbette var ancak sadece özel amaçlar için.

İşlemcilerde çok fazla çekirdeğin yer alması, özellikle enerji tüketimine negatif etkisi bakımından tercih edilmiyor ve yeni teknolojilerle birlikte, çekirdeklerin daha verimli olarak işlem güçlerinin artırılmasına çalışılıyor. Yüzlerce çekirdekten oluşan bir işlemciyi, günümüz bilgisayar veya mobil sistemlere koymak mümkün değil. Eğer mümkün olsa bile, enerji verimliliği sağlamak adına devasa Ar-Ge çalışmaları gerekiyor ve bu da tüketiciye yansıtılamayacak kadar fazla miktarda.

Enerji tüketiminin çok fazla sorun olmadığı örneğin süper bilgisayar sistemlerinde, çok güçlü işlemciler kullanılıyor. Örneğin dünyanın en güçlü süper bilgisayarı Sunway TaihuLight’da 260 adet çekirdek barındıran SW26010 işlemcisi kullanılıyor ancak bu sistemin enerji sarfiyatı 16MW civarında.

Kaliforniya Üniversitesi bilim adamları ise, tam 1000 adet çekirdek barındıran bir işlemci geliştirdiler. KiloCore adındaki bu işlemci sadece bilimsel veri analizi veya yüksek seviyede şifreleme gibi özel konular ve özel sistemler için tasarlandı. Bu bakımdan, son kullanıcıya ulaşması gibi bir şey söz konusu değil.

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KiloCore, bu denli fazla sayıda çekirdeğe rağmen enerji verimliliği ön planda tutularak hazırlanmış. Örneğin işlemcide 621 milyon transistör yer alıyor. Çekirdekler 1.78GHz saat hızında çalışıyor ve saniyede 1.78 trilyon komut işlenebiliyor. Günümüz güçlü işlemcilerinde milyarlarca transistör yer alıyor. Veya Intel Core i7 5960X işlemcisinde saniyede 240 milyar komut işleniyor. Aslında işlemci olarak tasarlansa da çalışma mantığı biraz daha grafik kartlarındaki bin çekirdekli yapılara benziyor.

Bu denli büyük işlem gücünü sadece 0.7Watt enerji tüketim seviyesinde yapabilen KiloCore, 100 kat daha fazla verimlilik sunabiliyor. Bilim adamları, yeni işlemcilerini IBM’in 32nm CMOS yonga teknolojilerini temel alarak tasarlamış. İşlemcinin diğer bir önemli özelliği ise, bir havuz bellek kullanmaktan ziyade verileri doğrudan çekirdekler arasında transfer edebilmek. Böylece büyük bir darboğazdan da kurtulmuş oluyor. Daha önce de dediğimiz gibi işlemci sadece üniversite içerisinde kalacak.