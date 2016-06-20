Süper bilgisayarlara Çin damgası

Bir dönem ismi kopya ürünlerle anılan Çin, bugün teknolojinin lokomotifi ülkelerden birisi haline geldi. Akıllı telefon pazarında ilk 10 sıraya 6 firma sokmayı başaran Çin, bilgisayar pazarında da Lenovo ile lider durumda. Hatta süper bilgisayar alanında da Çin’in ağırlığı hissedilmeye başlandı.

En iyi 500 süper bilgisayar listesinde baktığımızda 2001 yılı itibariyle bir tane bile Çinli sistem görmek mümkün değildi. Bugüne geldiğimizde ise listede 167 süper sistem yer alıyor. Çin, 165 süper bilgisayara sahip ABD’yi geride bırakmış durumda.

Meteoroloji gibi çok yoğun veri analizi gereken işlerde kullanılan süper bilgisayarlar, ayrıca Amazon Web Services, Netflix gibi sistemlerin de temel dinamiğini oluşturuyor. Çin’de de Alibaba gibi e-ticaret ve içerik devleri sayesinde süper bilgisayarlara olan ihtiyaç artmış durumda.

Sunway TaihuLight

Çin’in son hamlesi ise listenin tepesine oldu. Çin hali hazırda Top500 listesinin bir numarasında oturuyordu. Tianhe-2 adındaki süper bilgisayar, dünyanın en hızlısı iken 32 000 Intel Xeon işlemci ve 48 000 Xeon Phi işlemcisi barındırıyordu. 1300 araştırmacı tarafından geliştirilen bilgisayar, 34PFLOPS seviyesine ulaşabiliyordu.

Ülkenin süper bilgisayar merkezi tarafından geliştirilen Sunway TaihuLight adındaki yeni sistemi, listenin yeni birincisi ilan edildi ve önceki liderin neredeyse iki katı daha fazla güçlü. Sistemin en önemli özelliği ise artık Çin imzasını taşıyan işlemciler kullanması.

Intel’in ülkede teknolojilerini yerelleştirmek için çeşitli işbirlikleri mevcuttu ancak yılın başlarında, ABD hükümeti bazı işlemci lisanslarını Çin’de kullanıma açmasına izin vermedi. Bunun üzerine harekete geçen Çin, kendi işlemcisini geliştirme kararı aldı.

SW26010 adındaki sunucu işlemcisi, Shanghai High Performance IC tasarım merkezi tarafından tasarlandı. Tarihte ilk kez, dünyanın en güçlü süper bilgisayarında Çin imzasını taşıyan işlemciler kullanıldığı ifade ediliyor.

SW26010 işlemcisi, sunucu ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş toplam 260 çekirdeğe sahip. Süper bilgisayarda toplam 10 milyon çekirdek yer alıyor. Bellek tarafında ise 1.31PB DDR3 RAM kullanıldığın görüyoruz. Sistemin performansı 93PFLOPS seviyesinde ve ortalama 15.37MW enerji tüketiyor. Soğutma tarafında ise 28MW seviyesinde kapalı bir sıvı soğutma çözümü kullanılmış.

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Çin’in elde ettiği başarı gerçekten göz kamaştırıcı. Intel haricinde bir işlemciye güvenerek en yakın rakibine iki kat performans farkı atabilmek, Çin’in özgüvenini de ortaya koyuyor. Yeni süper bilgisayar için 1 milyar dolar civarında Ar-Ge harcaması yapıldığı tahmin ediliyor.