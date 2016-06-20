Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Süper bilgisayarlara Çin damgası

Çin’in yeni süper bilgisayarı Sunway TaihuLight, 10 milyon civarındaki çekirdek sayısı ile en iyiler listesinin tepesine yerleşti. Sistem, ülkede geliştirilen işlemcisi ile de dikkat çekiyor.
2 yıl
12b
1
35
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir dönem ismi kopya ürünlerle anılan Çin, bugün teknolojinin lokomotifi ülkelerden birisi haline geldi. Akıllı telefon pazarında ilk 10 sıraya 6 firma sokmayı başaran Çin, bilgisayar pazarında da Lenovo ile lider durumda. Hatta süper bilgisayar alanında da Çin’in ağırlığı hissedilmeye başlandı.

En iyi 500 süper bilgisayar listesinde baktığımızda 2001 yılı itibariyle bir tane bile Çinli sistem görmek mümkün değildi. Bugüne geldiğimizde ise listede 167 süper sistem yer alıyor. Çin, 165 süper bilgisayara sahip ABD’yi geride bırakmış durumda.

Meteoroloji gibi çok yoğun veri analizi gereken işlerde kullanılan süper bilgisayarlar, ayrıca Amazon Web Services, Netflix gibi sistemlerin de temel dinamiğini oluşturuyor. Çin’de de Alibaba gibi e-ticaret ve içerik devleri sayesinde süper bilgisayarlara olan ihtiyaç artmış durumda.

Sunway TaihuLight

Çin’in son hamlesi ise listenin tepesine oldu. Çin hali hazırda Top500 listesinin bir numarasında oturuyordu. Tianhe-2 adındaki süper bilgisayar, dünyanın en hızlısı iken 32 000 Intel Xeon işlemci ve 48 000 Xeon Phi işlemcisi barındırıyordu. 1300 araştırmacı tarafından geliştirilen bilgisayar, 34PFLOPS seviyesine ulaşabiliyordu.

Ülkenin süper bilgisayar merkezi tarafından geliştirilen Sunway TaihuLight adındaki yeni sistemi, listenin yeni birincisi ilan edildi ve önceki liderin neredeyse iki katı daha fazla güçlü. Sistemin en önemli özelliği ise artık Çin imzasını taşıyan işlemciler kullanması.

Intel’in ülkede teknolojilerini yerelleştirmek için çeşitli işbirlikleri mevcuttu ancak yılın başlarında, ABD hükümeti bazı işlemci lisanslarını Çin’de kullanıma açmasına izin vermedi. Bunun üzerine harekete geçen Çin, kendi işlemcisini geliştirme kararı aldı.

SW26010 adındaki sunucu işlemcisi, Shanghai High Performance IC tasarım merkezi tarafından tasarlandı. Tarihte ilk kez, dünyanın en güçlü süper bilgisayarında Çin imzasını taşıyan işlemciler kullanıldığı ifade ediliyor.

SW26010 işlemcisi, sunucu ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş toplam 260 çekirdeğe sahip. Süper bilgisayarda toplam 10 milyon çekirdek yer alıyor. Bellek tarafında ise 1.31PB DDR3 RAM kullanıldığın görüyoruz. Sistemin performansı 93PFLOPS seviyesinde ve ortalama 15.37MW enerji tüketiyor. Soğutma tarafında ise 28MW seviyesinde kapalı bir sıvı soğutma çözümü kullanılmış.

Ayrıca Bkz. "Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming ile 2.3GHz ve ötesi"

Çin’in elde ettiği başarı gerçekten göz kamaştırıcı. Intel haricinde bir işlemciye güvenerek en yakın rakibine iki kat performans farkı atabilmek, Çin’in özgüvenini de ortaya koyuyor. Yeni süper bilgisayar için 1 milyar dolar civarında Ar-Ge harcaması yapıldığı tahmin ediliyor.  

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-20/world-s-fastest-supercomputer-now-has-chinese-chip-technology Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emre1393 2 yıl en beğenilen
elalem milyar dolar harcayıp süper bilgisayar geliştiriyor, bizimki saray yapıyor.
Yanıtla +66
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YokCrysis 2 yıl
Osmanlıyı yerin dibine sokan hakaret eden hiç kimse müslüman olamaz. Yok selçuklu mimarisi falan filan herkes sallamış bir şeyler. Müslüman diye geçinip ezan okunurken pencereyi kapatan ramazanda davuldan şikayet eden modernlik takıntılı ilkel mahlukatlar sizi hesap günü görüşürüz elbette bundan korkum yok sizin önderiniz tanrınız sizi korusun Allah C.C bana yeter hadi iyi günler.
Osmanlıyı yerin dibine sokan hakaret eden hiç kimse müslüman olamaz. Yok selçuklu mimarisi falan filan herkes sallamış bir şeyler. Müslüman diye geçinip ezan ok...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 2 yıl Hugh Jackman
Hugh Jackman


keko1337

emre1393

elalem milyar dolar harcayıp süper bilgisayar geliştiriyor, bizimki saray yapıyor.


Anıtkabir Tapınağına harcanan paralardan haberin yok herhalde

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ne diyor lan bu

TÜRK MİLLETİ CAHİLDİR, TÜRK MİLLETİ TEMBELDİR.
Bu cümleye itiraz edebilecek baba yiğit var ise karşıma çıksın, U T A N I Y O R U M !...

Selçuklu mimarisinden bir haber, sanat tarihini duymamış bile, Osmanlı'yı islam devleti sanan, camideki genel evden alınan vergi ile alınmış halının üzerinde namaz kılan, cumayı kaçırmayan ama çalışanının sigortasını asgariden gösteren C A H İ L toplumun üyesiyiz. YAZIK BİZE...
Hugh Jackmankeko1337emre1393elalem milyar dolar harcayıp süper bilgisayar...
Devamını Gör
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthyrr1976fy 2 yıl
sonuna kadar kadar okudum yorumları

bi habere bakıyorum bi de yorumlara

ne zaman ve ne şekilde geldik bu hale biz

bizim ülke dışında düşmana ihtiyacımız kalmamış artık



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 2 yıl
R53
Reddemon35 Sevgili donaım haber editörleri yukarıdaki Atatürk karşıtı söylemkeri bu forumdan kaldırmanuzı rica ediyorum. Ve bunu gakadaha neden yapmadığınızı da bir zahmet buraya yazın. Kendinşze takışır bir şekilde bu ülkede bulunabilmemizin ve özgürce var olmamızı sağlayan bir insanın arkasından laf eden aciz insanların da işi teknolojş olması gereken bu forumda işi olamaz eğer bu durum bu şekilde değil ise lütfen bir deklarasyon yayınlayın ve biz de yullardır nasıl bir forumun üyesi olduğunuzu bilelim. Sizleri duyarlı olmaya davet ediyor ve kendinize yapılan yorumları buradan nasıl kaldırıp insanları banlıyorsanız aynı saygıyı Atamız içinde sizden bekliyoruz. Yok biz böyle iyiyiz diyorsanız eğer yazın ben de donanım haber ile olan organik bağımı keseyim. Eminim benim gibi düşünen arkadaşlarım da olacaktır. Ayrıyetten reyting uğruna şu forumun kültür seviyesini düşürmeyelim. Yıllardır takip ettiğimiz şu yapıya yakışmıyor.
Yahu güzel kardeşim neden Serzenişte bulunuyosun bu yedirememzlik neden görmezden gel madem sevmeyebilir adam illa senin gibi sevmek zorundamı özgür bi platform herkes kendi görüşünü söyleyebilir saygı çerçevesi içinde atatürke küfürmü etti yok ..herkesi atatürkçü düşünce derneğine üyemi yapıcaz yani ..hepimizin dedeleri şanlı bayrağımız toprağımız için şehit olmuş bu topraklar için biz buna bakalım .şimdi soruyorum sana bu adamlar atarürkü sevmiyor dediklerin pkk propagandasımı yaptı ülkeyi bölmeye yönelik laf mı kullandı hayır yok böyle olsa eğer bende senin sonuna kadar arkanda olurdum yanlız böle bi durum yok zaten daha nedir sıkıntın anlamadım ..adam atatürkü sevmiyor sevmeyebilir bende sevmiyorum yalan sölicek asla değilim ..seven sevsin sevene de karışmam .yok bu adamları engelleyin felan filan ..ülkemi ve bayrağımı seviyorum bu ülke için canımı da seve seve veririm ama dayatma atatürk sevgisi herkese aşılayamazsın aşılatamazsın veya siteye de bunları engelleyin tarzında konuşman çok saçma olmuş..isteyen sever isteyen sevmez..biraz şu kafadaki örümcekleri atalım yıl olmuş 2016 şöyle tartışma konuları yaratmanın bi alemi yok bunlara gerek yok...

Kardeş değiliz zaten olamayız
Örümcek kafa diye kime denir bilmiyorsan git araştır.
Bu ülkede yaşıyorsan sevmek zorundasın yoksa yaşayamazdın.
Dediğin gibi ailende bir şehit gazi yada benzeri birşey olsa Atan hakkında böyle konuşmazdın onu bir geçecen
benim muhatabım sen değilken fikir beyan etmen gereksiz ben forum yöneticilerine bir şey söyledim.
onlar kendi durdukları yeri belirttiler ben de bu yerde durmak istemediğim için bu forumla ilgili tüm bağlarımı kesiyorum evet haklısın bu da sizi ilgilendirmez bu karada beni bağlar ama bu forumda nasıl dine küfür sevgi yada sevgisizliğe tahammül yoksa ben de aynı şekilde Atamız hakkındaki düşüncelere saygı göstermiyorum DH ailesine ve git gide düşen seviyesine başarılar dilerim lütfen cevap yada benzeri bir polemiğe girmeyin zaten bu forumdan gidiyorum hepinize hayatta başarılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redshift 2 yıl
Biz kendi içimizde birlik sağlayamadık ki birlikte yol alalım. Siyaset ve futbol yüzünden birbirimİze gireriz tüm enerjimizi bu iki saçma alana harcarız ama her ikisinde de dünyaya rezil oluruz. İşte Türk olmak böyle birşey
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Aracı 2 yıl
Çin imzasını taşıyan işlemci dediği işlemciler son kullanıcıya da satılsa keşke intel anamızı ağlattı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 2 yıl
Sevgili donaım haber editörleri yukarıdaki Atatürk karşıtı söylemkeri bu forumdan kaldırmanuzı rica ediyorum. Ve bunu gakadaha neden yapmadığınızı da bir zahmet buraya yazın. Kendinşze takışır bir şekilde bu ülkede bulunabilmemizin ve özgürce var olmamızı sağlayan bir insanın arkasından laf eden aciz insanların da işi teknolojş olması gereken bu forumda işi olamaz eğer bu durum bu şekilde değil ise lütfen bir deklarasyon yayınlayın ve biz de yullardır nasıl bir forumun üyesi olduğunuzu bilelim. Sizleri duyarlı olmaya davet ediyor ve kendinize yapılan yorumları buradan nasıl kaldırıp insanları banlıyorsanız aynı saygıyı Atamız içinde sizden bekliyoruz. Yok biz böyle iyiyiz diyorsanız eğer yazın ben de donanım haber ile olan organik bağımı keseyim. Eminim benim gibi düşünen arkadaşlarım da olacaktır. Ayrıyetten reyting uğruna şu forumun kültür seviyesini düşürmeyelim. Yıllardır takip ettiğimiz şu yapıya yakışmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R53 2 yıl Reddemon35
Reddemon35

Sevgili donaım haber editörleri yukarıdaki Atatürk karşıtı söylemkeri bu forumdan kaldırmanuzı rica ediyorum. Ve bunu gakadaha neden yapmadığınızı da bir zahmet buraya yazın. Kendinşze takışır bir şekilde bu ülkede bulunabilmemizin ve özgürce var olmamızı sağlayan bir insanın arkasından laf eden aciz insanların da işi teknolojş olması gereken bu forumda işi olamaz eğer bu durum bu şekilde değil ise lütfen bir deklarasyon yayınlayın ve biz de yullardır nasıl bir forumun üyesi olduğunuzu bilelim. Sizleri duyarlı olmaya davet ediyor ve kendinize yapılan yorumları buradan nasıl kaldırıp insanları banlıyorsanız aynı saygıyı Atamız içinde sizden bekliyoruz. Yok biz böyle iyiyiz diyorsanız eğer yazın ben de donanım haber ile olan organik bağımı keseyim. Eminim benim gibi düşünen arkadaşlarım da olacaktır. Ayrıyetten reyting uğruna şu forumun kültür seviyesini düşürmeyelim. Yıllardır takip ettiğimiz şu yapıya yakışmıyor.

Yahu güzel kardeşim neden Serzenişte bulunuyosun bu yedirememzlik neden görmezden gel madem sevmeyebilir adam illa senin gibi sevmek zorundamı özgür bi platform herkes kendi görüşünü söyleyebilir saygı çerçevesi içinde atatürke küfürmü etti yok ..herkesi atatürkçü düşünce derneğine üyemi yapıcaz yani ..hepimizin dedeleri şanlı bayrağımız toprağımız için şehit olmuş bu topraklar için biz buna bakalım .şimdi soruyorum sana bu adamlar atarürkü sevmiyor dediklerin pkk propagandasımı yaptı ülkeyi bölmeye yönelik laf mı kullandı hayır yok böyle olsa eğer bende senin sonuna kadar arkanda olurdum yanlız böle bi durum yok zaten daha nedir sıkıntın anlamadım ..adam atatürkü sevmiyor sevmeyebilir bende sevmiyorum yalan sölicek asla değilim ..seven sevsin sevene de karışmam .yok bu adamları engelleyin felan filan ..ülkemi ve bayrağımı seviyorum bu ülke için canımı da seve seve veririm ama dayatma atatürk sevgisi herkese aşılayamazsın aşılatamazsın veya siteye de bunları engelleyin tarzında konuşman çok saçma olmuş..isteyen sever isteyen sevmez..biraz şu kafadaki örümcekleri atalım yıl olmuş 2016 şöyle tartışma konuları yaratmanın bi alemi yok bunlara gerek yok...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LOSSLESSGAME 2 yıl
artenis
keko1337 Osmanlıyı yerin dibine sokan hakaret eden hiç kimse müslüman olamaz. Yok selçuklu mimarisi falan filan herkes sallamış bir şeyler. Müslüman diye geçinip ezan okunurken pencereyi kapatan ramazanda davuldan şikayet eden modernlik takıntılı ilkel mahlukatlar sizi hesap günü görüşürüz elbette bundan korkum yok sizin önderiniz tanrınız sizi korusun Allah C.C bana yeter hadi iyi günler.
TANRI TÜRKÜ KORUSUN BİRADERİM. Yukarıdakine nasıl hitab ettiğim senin ve kimsenin sorunu değildir. KARIŞMA. Osmanlı İSLAM DEVLETİ DEĞİLDİR tarih bilgisi sıfır kardeşim benim. Selçuklu KÜMBET MİMARİSİ ve ANITKADIR karşılaştırmalı kaynak incele, orayı senin gibi zorla lisans mezunu yada lise mezunu yapmadı
T A N R I seni korusun.

Allah'a tanrı demenizden İslamiyeti ne kadar iyi bildiğiniz anlaşılıyor. Ayrıca burası teknoloji forumu ve haber süper bilgisayar ile ilgili. Bu tip yorumları illa gönderecekseniz özel mesaj olarak gönderin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1E7109D3E 2 yıl
Maalesef ki maalesef Türk milleti zeki ve çalışkandır sözü osmanlı dan beri hiç ama hiç doğrulanamadı.Atam ne desin bu cahil cühela takımına gaz olsun diye söylemiş ama bunlar da beyin ne arar.Biri de çıkmış tapınak diyor tapınak ulan var mı Atatürk e tapıyorum sanane.Sizin gibi eli kanlı,hırsıza,bölücüye tapmıyorum.Bu zihniyet a haber de mimari tasarımları yorumlayıp mason avına çıkan şarlatanları izler uyuşurlar.

Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulukaptan 2 yıl
Sarayın zavallı soytarıları yine toplanmış ancak Atatürk'e laf atarak var olabiliyorsunuz ne yazık size. Cahil denince ne kadar da gocunuyorsunuz yaranız nerenizde bakiyim sizin ha.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
süper bilgisayar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acaluka 2 yıl
Sabrımızı sınamasınlar, salarız fasulyeleri üzerlerine...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 yıl
gunman233
15 milyon watt / 10 milyon çekirdek = 1,5 watt. Mimarisi nasıl ki.

Muhtemelen ARM tabanlıdır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunman233 2 yıl
15 milyon watt / 10 milyon çekirdek = 1,5 watt. Mimarisi nasıl ki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11958 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Popüler, supercomputer ve
5 etiket daha sunway taihulight tianhe-2 İşlemci Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Spotify, 30 milyon ücretli aboneye ulaştı 2 yıl Yazılımcı iseniz, KOSGEB desteğini kaçırmayın 2 yıl HBO'nun yeni harikası Westworld'ün fragmanı yayınlandı 2 yıl PlayStation 3'den ilham alan oyun bilgisayarı 2 yıl Futbol oyunlarına Türk yorumu 2 yıl Mahluk: Dark demon ile karanlık bir platform oyunu tecrübesi 2 yıl Rusya'dan dünyanın en büyük nükleer buz kıranı: Arktika 2 yıl Microsoft, Chrome'un ne kadar batarya katili olduğunu bir kez daha gösterdi 2 yıl Intel işlemcilerde çok gizli bir arka kapı keşfedildi 2 yıl Samsung Galaxy J7 ve A3 (2016) modelleri için Marshmallow güncellemesi başladı 2 yıl Hindistan'dan güneş enerjisine büyük yatırım 2 yıl iPhone'u satan ilk şirketin Apple olmadığını biliyor muydunuz? 2 yıl Tesla Model S suyla dolu tünelden yüzerek geçti 2 yıl Bluetooth 5.0 detaylanıyor 2 yıl Yarı otonom savaş makinesi: RoBattle 2 yıl AMD hisseleri yükselişte 2 yıl Acer’da şok: binlerce kullanıcının kredi kartı bilgisi çalındı 2 yıl Bu işlemcide 1000 adet çekirdek var 2 yıl Sikorsky Black Hawk helikopterlerinde Aselsan’ın teknolojisi standart hale geldi 2 yıl Galaxy Note 7'nin düz ekranlı modeli de gelebilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Süper bilgisayarlara Çin damgası Sonraki Xiaomi telefonlarında neden su geçirmezlik özelliği yok? 2 yıl Samsung, yeni bir üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1080M ortaya çıktı 2 yıl Karşınızda İşCep’in Yenilenen Android Tasarımı! 2 yıl Asus ZenBook 3 mercek altında: "Aynı performansta daha ince bilgisayar yok!" 2 yıl Chrome 53 önemli değişiklikleri ve geliştirmeleri beraberinde getirecek 2 yıl Nükleer silahların sayısı azalıyor ancak güçleri artıyor 2 yıl E3'de bir Türk şirketi Monster dizüstü standındayız 2 yıl Sosyal ağlarda, terörist saldırıları önceden tahmin etmek mümkün mü? 2 yıl Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming ile 2.3GHz ve ötesi 2 yıl Xiaomi, toplamda 110 milyon Redmi telefonu sattı 2 yıl ABD casus uydusunu başarıyla uzaya gönderdi 2 yıl iOS 10 beta sürümü için jailbreak işlemi gerçekleştirildi 2 yıl Uzay İstasyonu'ndaki 3 astronot işte böyle Dünya'ya döndü 2 yıl Bilim insanları canlı hücreye veri kodlamayı başardılar 2 yıl MSI X99A Gaming Pro Carbon "Hem tasarım hem performans" anakartını inceliyoruz 2 yıl Güneş ve rüzgar enerjisi maliyetleri %26-59 azalacak 2 yıl 2030'da Almanya'da satılan bütün araçlar sıfır emisyon olacak 2 yıl Hiç çalışmadan 6 yıl boyunca maaş aldı 2 yıl iOS 10 çekirdek uygulamalar gerçekten silinebilecek mi? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim