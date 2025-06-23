Intel Nova Lake-HX işlemciler doğrulandı: BGA2540 soketi geliyor

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Tam Boyutta Gör Intel, masaüstü tarafında LGA 1954'e geçiş yapmaya hazırlanırken, mobil segmentte de önemli bir değişikliğe gidiyor. Yeni bir sızıntıda, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlara yönelik Nova Lake-HX serisi ve BGA2540 soketi ortaya çıktı. Hem mimari hem de fiziksel anlamda önemli farklar içeriyor.

Soket değişikliği kesinleşti

Kaçıranlar için Nova Lake-HX serisi, Core-HX platformunun devamı niteliğinde olacak. 55W TDP segmentine konumlanacak işlemciler, Performance, Efficient ve Low Power olmak üzere üçlü çekirdek mimarisiyle gelebilir. Bu yapı, Nova Lake-S serisinde de kullanılan 52 çekirdekli tasarımın mobil versiyonuna işaret ediyor. Ancak HX tarafında bu yapının tamamının korunup korunmayacağı henüz netleşmiş değil.

Tam Boyutta Gör Yeni BGA2540 soket, selefi FCBGA2114'e kıyasla %20'den fazla pin artışı getiriyor. Bu fark, özellikle veri yolu genişliği, güç dağıtımı ve gelişmiş bellek denetimi gibi alanlarda avantaj sağlayabilir. Öte yandan, bu artışın fiziksel boyutlara yansımayacağı da sızıntılar arasında. Keza masaüstü için planlanan LGA 1954 de yine benzer boyutları koruyacak.

Intel'in Core Ultra serisindeki soket değişimini de göz önüne alırsak:

14. Nesil "Raptor Lake-HX" : FCBGA1964

: FCBGA1964 Core Ultra 200 "Arrow Lake-HX" : FCBGA2114

: FCBGA2114 Core Ultra 300 "Nova Lake-HX": FBGA2540

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Son olarak Nova Lake-HX işlemcilerine yönelik sevkiyat listeleri, çalışmaların Computex 2025 (20 Mayıs) öncesinde başladığını doğruladı. Bu da yakında hazır olacağını gösteriyor. Lansman tarihi henüz netleşmemiş olsa da, Intel'in Nova Lake mimarisini yalnızca masaüstüyle sınırlı tutmayacağı artık kesinleşmiş durumda.

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