Intel Nova Lake-HX işlemciler doğrulandı: BGA2540 soketi geliyor

Soket değişikliği kesinleşti
Kaçıranlar için Nova Lake-HX serisi, Core-HX platformunun devamı niteliğinde olacak. 55W TDP segmentine konumlanacak işlemciler, Performance, Efficient ve Low Power olmak üzere üçlü çekirdek mimarisiyle gelebilir. Bu yapı, Nova Lake-S serisinde de kullanılan 52 çekirdekli tasarımın mobil versiyonuna işaret ediyor. Ancak HX tarafında bu yapının tamamının korunup korunmayacağı henüz netleşmiş değil.
Intel'in Core Ultra serisindeki soket değişimini de göz önüne alırsak:
- 14. Nesil "Raptor Lake-HX": FCBGA1964
- Core Ultra 200 "Arrow Lake-HX": FCBGA2114
- Core Ultra 300 "Nova Lake-HX": FBGA2540
Son olarak Nova Lake-HX işlemcilerine yönelik sevkiyat listeleri, çalışmaların Computex 2025 (20 Mayıs) öncesinde başladığını doğruladı. Bu da yakında hazır olacağını gösteriyor. Lansman tarihi henüz netleşmemiş olsa da, Intel'in Nova Lake mimarisini yalnızca masaüstüyle sınırlı tutmayacağı artık kesinleşmiş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: