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    Intel Nova Lake-HX işlemciler doğrulandı: BGA2540 soketi geliyor

    Intel'in yüksek performanslı dizüstüler için geliştirdiği Nova Lake-HX işlemciler, yeni BGA2540 soketiyle geliyor. İşte mimari farklar ve önemli teknik detaylar…

    Intel Nova Lake-HX işlemciler doğrulandı: BGA2540 soketi geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, masaüstü tarafında LGA 1954'e geçiş yapmaya hazırlanırken, mobil segmentte de önemli bir değişikliğe gidiyor. Yeni bir sızıntıda, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlara yönelik Nova Lake-HX serisi ve BGA2540 soketi ortaya çıktı. Hem mimari hem de fiziksel anlamda önemli farklar içeriyor.

    Soket değişikliği kesinleşti

    Kaçıranlar için Nova Lake-HX serisi, Core-HX platformunun devamı niteliğinde olacak. 55W TDP segmentine konumlanacak işlemciler, Performance, Efficient ve Low Power olmak üzere üçlü çekirdek mimarisiyle gelebilir. Bu yapı, Nova Lake-S serisinde de kullanılan 52 çekirdekli tasarımın mobil versiyonuna işaret ediyor. Ancak HX tarafında bu yapının tamamının korunup korunmayacağı henüz netleşmiş değil.

    Intel Nova Lake-HX işlemciler doğrulandı: BGA2540 soketi geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni BGA2540 soket, selefi FCBGA2114'e kıyasla %20'den fazla pin artışı getiriyor. Bu fark, özellikle veri yolu genişliği, güç dağıtımı ve gelişmiş bellek denetimi gibi alanlarda avantaj sağlayabilir. Öte yandan, bu artışın fiziksel boyutlara yansımayacağı da sızıntılar arasında. Keza masaüstü için planlanan LGA 1954 de yine benzer boyutları koruyacak.

    Intel'in Core Ultra serisindeki soket değişimini de göz önüne alırsak:

    • 14. Nesil "Raptor Lake-HX": FCBGA1964
    • Core Ultra 200 "Arrow Lake-HX": FCBGA2114
    • Core Ultra 300 "Nova Lake-HX": FBGA2540

    Son olarak Nova Lake-HX işlemcilerine yönelik sevkiyat listeleri, çalışmaların Computex 2025 (20 Mayıs) öncesinde başladığını doğruladı. Bu da yakında hazır olacağını gösteriyor. Lansman tarihi henüz netleşmemiş olsa da, Intel'in Nova Lake mimarisini yalnızca masaüstüyle sınırlı tutmayacağı artık kesinleşmiş durumda.

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