Bu kez Galaxy Tab Pro 8.4 onay belgelerinde ortaya çıktı









Samsung'un profesyonellere yönelik olarak hazırladığı Galaxy Note 10.1 Pro modelinden sonra bu kez de 8.4 inçlik bir Galaxy Note Pro modelinin bilgileri internete sızdırıldı.





ABD Haberleşme Komisyonu FCC onayında ve Hindistan'a giden bir kargo belgelerinde ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, SM-T320 adında yeni bir tablet modeli hazırlıyor. Her iki belgede de SM-T320 model numarasının kullanılması cihazın varlığını güçlendiriyor.





SM-T320 tablet modeli 8.4 inçlik bir ekrana sahip olacak. Donanım bilgileri hakkında bir bilgi yokken Bluetooth 4.0 ve 5. nesil WiFi bağlantılarına sahip olacağı belirtiliyor. Şablon çizimlerden ise arka kısımda flaş destekli bir kamera olduğu göze çarpıyor.





Bir süre önce firma içerisinden sızdırılan iddialar Samsung'un hem büyük boyutlu hem de küçük boyutlu bir Galaxy Note Pro modeli hazırladığı yönündeydi. 12.2 inç boyuta sahip olan versiyon bir süredir gündeme geliyor. 8.4 inçlik bu versiyonun ise orta üst seviye profesyonellere hitap edeceği sanılıyor.





Galaxy Note 8.4 Pro modelinin Şubat ayı sonundaki MWC 2014 fuarında lanse edilmesi bekleniyor. Mart ayı itibariyle de cihaz satışa sunulacak.





Samsung'un yeni Galaxy Tab serisiyle ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilginin sızdırılmamış olması kafalarda şüphe uyandırıyor. Firmanın gelecek yıl iki Galaxy Note Pro ve bir de Super AMOLED ekrana sahip tablet modeli ile yetinebileceği ve Lite versiyonlar ile de alt seviye pazara odaklanacağı ihtimali gündemde.

http://www.phonearena.com/news/Rumored-Samsung-Galaxy-Tab-Pro-8.4-SM-T320-appears-at-the-FCC_id50729#4-