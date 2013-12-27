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Bu kez Galaxy Tab Pro 8.4 onay belgelerinde ortaya çıktı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu kez Galaxy Tab Pro 8.4 onay belgelerinde ortaya çıktı

Samsung'un profesyonellere yönelik olarak hazırladığı Galaxy Note 10.1 Pro modelinden sonra bu kez de 8.4 inçlik bir Galaxy Note Pro modelinin bilgileri internete sızdırıldı.

ABD Haberleşme Komisyonu FCC onayında ve Hindistan'a giden bir kargo belgelerinde ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, SM-T320 adında yeni bir tablet modeli hazırlıyor. Her iki belgede de SM-T320 model numarasının kullanılması cihazın varlığını güçlendiriyor.

SM-T320 tablet modeli 8.4 inçlik bir ekrana sahip olacak. Donanım bilgileri hakkında bir bilgi yokken Bluetooth 4.0 ve 5. nesil WiFi bağlantılarına sahip olacağı belirtiliyor. Şablon çizimlerden ise arka kısımda flaş destekli bir kamera olduğu göze çarpıyor.

Bir süre önce firma içerisinden sızdırılan iddialar Samsung'un hem büyük boyutlu hem de küçük boyutlu bir Galaxy Note Pro modeli hazırladığı yönündeydi. 12.2 inç boyuta sahip olan versiyon bir süredir gündeme geliyor. 8.4 inçlik bu versiyonun ise orta üst seviye profesyonellere hitap edeceği sanılıyor.

Galaxy Note 8.4 Pro modelinin Şubat ayı sonundaki MWC 2014 fuarında lanse edilmesi bekleniyor. Mart ayı itibariyle de cihaz satışa sunulacak. 

Samsung'un yeni Galaxy Tab serisiyle ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilginin sızdırılmamış olması kafalarda şüphe uyandırıyor. Firmanın gelecek yıl iki Galaxy Note Pro ve bir de Super AMOLED ekrana sahip tablet modeli ile yetinebileceği ve Lite versiyonlar ile de alt seviye pazara odaklanacağı ihtimali gündemde.  
Bu kez Galaxy Tab Pro 8.4 onay belgelerinde ortaya çıktı
 

http://www.phonearena.com/news/Rumored-Samsung-Galaxy-Tab-Pro-8.4-SM-T320-appears-at-the-FCC_id50729#4- Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 5 yıl en beğenilen
İPad gibi olacak mı? Yoksa güzel görünümlü, leğen plastiği gibi plastik kullanan, kasan hurda mı olacak? Note Serisi bile kalem haricinde iPad gibi değil. Tablet arenası Apple hakimiyetinde. Çünkü kalite ve stabilite uzun süreli olarak sadece iPad'te var. Samsung telefon arayüzü gibi bir arayüz kullanmayı bırakıp adam akıllı bir şeyler yapmalı. Çok ucuz ve kalitesiz duran bir arayüz var.
İPad gibi olacak mı? Yoksa güzel görünümlü, leğen plastiği gibi plastik kullanan, kasan hurda mı olacak? Note Serisi bile kalem haricinde iPad gibi değil. Table...
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gageracer 5 yıl
LG 8.3 ü tutturunca hemen kapın.Samsung baya mobil cihaz fhş si oldu artık yeter bi durun gari!
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Sızan sızana.
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Firaristt 5 yıl en beğenilen
İPad gibi olacak mı? Yoksa güzel görünümlü, leğen plastiği gibi plastik kullanan, kasan hurda mı olacak? Note Serisi bile kalem haricinde iPad gibi değil. Tablet arenası Apple hakimiyetinde. Çünkü kalite ve stabilite uzun süreli olarak sadece iPad'te var. Samsung telefon arayüzü gibi bir arayüz kullanmayı bırakıp adam akıllı bir şeyler yapmalı. Çok ucuz ve kalitesiz duran bir arayüz var.
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tasdemir01 5 yıl
adam gbi donanımla cıkar ins. yoksa hicbir halta yaramaz zaten bokunu cıkardı samsung.
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Gladiotürk 5 yıl
Telefondaki gibi samsung tablet işininde suyunu çıkardı sonunda
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codex-hex 5 yıl
samsung tabakalarla iice kafayı bozdu bu sene
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