Bu robota sarılın ve uyuyun

Robot teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte acaba Skynet mi geliyor sorularına sıkça muhatap oluyoruz. Şu bir gerçek ki robotlar hayatımızı daha da kolaylaştırmak için varlar. Bunu da en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar.

Sevgiyle dolu

CES 2018 fuarında sahneye çıkan Somnox adındaki robotun tek bir görevi var o da sahibinin uyumasına yardımcı olmak. Hollandalı girişim uyku problemi çeken kişiler üzerinde yaptığı araştırmada nefes alma, ses ve sevginin önemi olduğunu tespit etmiş. Sonrasında Somnox ortaya çıkmış.

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Bir yastık boyutunda olan Somnox’a sarılarak uyuyabiliyorsunuz. Bu, sevgi unsurunu yerine getiriyor. Diğer taraftan nefes alma simülasyonu yaparak sahibinin uymasını sağlıyor. Son olarak ninni ve kalp atışı gibi seslerle rahatlatmaya çalışıyor. Yani aslında yanınızda birisi varmış hissi uyandırmaya çalışıyor.

Elbette uyku problemi için bitkisel veya medikal çözümler mevcut. Yine de robotlarla daha iyi uyuyabilirim diyorsanız Indiegogo üzerinde 499 Avro bağış yaparak bir tane edinebilirsiniz.