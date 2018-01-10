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Bu robota sarılın ve uyuyun

Eğer geceleri uyku sorunu yaşıyorsanız Somnox robotu sizin için burada. Sizinle birlikte nefes alıyor ve size ninniler söylüyor. Ayrıca sevgisini de veriyor.
1 yıl
3,2b
1
21
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Robot teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte acaba Skynet mi geliyor sorularına sıkça muhatap oluyoruz. Şu bir gerçek ki robotlar hayatımızı daha da kolaylaştırmak için varlar. Bunu da en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar.

Sevgiyle dolu

CES 2018 fuarında sahneye çıkan Somnox adındaki robotun tek bir görevi var o da sahibinin uyumasına yardımcı olmak. Hollandalı girişim uyku problemi çeken kişiler üzerinde yaptığı araştırmada nefes alma, ses ve sevginin önemi olduğunu tespit etmiş. Sonrasında Somnox ortaya çıkmış.

Ayrıca Bkz. "Nucleum ile cihazınız bağlantı merkezine dönüşsün"

Bir yastık boyutunda olan Somnox’a sarılarak uyuyabiliyorsunuz. Bu, sevgi unsurunu yerine getiriyor. Diğer taraftan nefes alma simülasyonu yaparak sahibinin uymasını sağlıyor. Son olarak ninni ve kalp atışı gibi seslerle rahatlatmaya çalışıyor. Yani aslında yanınızda birisi varmış hissi uyandırmaya çalışıyor.

Elbette uyku problemi için bitkisel veya medikal çözümler mevcut. Yine de robotlarla daha iyi uyuyabilirim diyorsanız Indiegogo üzerinde 499 Avro bağış yaparak bir tane edinebilirsiniz. 

 

http://www.ubergizmo.com/2018/01/somnox-huggable-robot-helps-sleep/ Yorum Yaz
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Overkahan 1 yıl en beğenilen
Nefes de alıyormuş.Hadi yine iyisiniz
1 Yanıt Yanıtla +63
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Kerim5100 1 yıl
Yastığa 500 euro... 500 euroya sarılsam daha rahat ederim :D
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ceo-tr 1 yıl Fashionality
Fashionality

Turkiye'de bu robota 500 dolar verip alan adam sadece sarilip yatmak icin kullanmaz zira ordek, tavuk, kedi, kopek hatta damacanaya hallenen adamlar varken bu robotu sag birakirlar mi


bu ne ya 499 euroya adam kır düğünü yapar eşine sarılır.
hem ördek, tavuk, damacana falanda rahat eder.
FashionalityTurkiye'de bu robota 500 dolar verip alan adam sadece sarilip yatmak icin kullanmaz zira ordek, tavuk, kedi, kopek hatta dam...
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Legendh 3 hf.
Nefes alsın yeter :D
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INumber1OneI 1 yıl
ne güzel birşey ya fiyatı ne kadar acaba :D
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helluri 1 yıl
Daha önce böyle bir haberin altında beni çok güldüren yorumu paylaşıyorum.
'' milyonlarca yürek, akıllarda tek bir soru' devamını biliyorsunuz
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DineİnValhalla 1 yıl
Bune karanlıktan korkan insanlar için felan mı
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Rachsuchtig 1 yıl
Ulan forumda ne kadar azgın varsa bu haberin altına gelmiş
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Eeltorm 1 yıl
Artık yastığı da şarja takacağız.
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Guest-3BBA706A6 1 yıl
uyutana kadar iyi, uyuduktan sonra ...
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blackzeros 1 yıl
robot deyince insan daha iyi bişey bekliyor, yandaki gibi birşey yapaydılarda biz sevgiyle doldururduk onu
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ardicli2000 1 yıl
"Elbette uyku problemi için bitkisel veya medikal çözümler mevcut."
Editöre bak. Millet zaten sınırlarda. Gelmiş ilaç öneriyor.....
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aycibin 1 yıl
yastığa kafayı koydum mu dalma süresi max 1dk.bunu da kısaltabiliyor mu :)
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