Buffalo, taşınabilir Blu-ray yazıcı hazırladı: BRXL-CSPI6U2-BK

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Buffalo, BRXL-CSPI6U2-BK kod adlı taşınabilir Blu-ray yazıcısını mart ayının sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanıyor.
133 mm uzunluğunda, 133 mm genişliğinde, 15 mm kalınlığında ve 240 gram ağırlığında dizayn edilen Blu-ray yazıcının farklı medyalar için yazma hızları şu şekilde;
- 6x BD-R SL/DL
- 4x BDXL
- 2x BD-RE/BDXL RE
- 8x DVD-R/+R/+RW
- 6x DVD-R/+R DL/-RW
- 5x DVD-RAM
- 24x CD-R
- 16x CD-RW
BRXL-CSPI6U2-BK'nın 258$ fiyatla satışa sunulması planlanıyor.
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