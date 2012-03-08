Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo, taşınabilir Blu-ray yazıcı hazırladı: BRXL-CSPI6U2-BK

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11b
1
5
Optik Sürücüler
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Buffalo, taşınabilir Blu-ray yazıcı hazırladı: BRXL-CSPI6U2-BK
Tam Boyutta Gör
Buffalo, BRXL-CSPI6U2-BK kod adlı taşınabilir Blu-ray yazıcısını mart ayının sonuna doğru satışa sunmaya hazırlanıyor.

133 mm uzunluğunda, 133 mm genişliğinde, 15 mm kalınlığında ve 240 gram ağırlığında dizayn edilen Blu-ray yazıcının farklı medyalar için yazma hızları şu şekilde;

- 6x BD-R SL/DL
- 4x BDXL
- 2x BD-RE/BDXL RE
- 8x DVD-R/+R/+RW
- 6x DVD-R/+R DL/-RW
- 5x DVD-RAM
- 24x CD-R
- 16x CD-RW
BRXL-CSPI6U2-BK'nın 258$ fiyatla satışa sunulması planlanıyor.

Buffalo, taşınabilir Blu-ray yazıcı hazırladı: BRXL-CSPI6U2-BK
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
turbo-powwer 7 yıl
Ucuzlarsa belki tercih sebebi olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
fiyat biraz pahalı gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Duncan Idaho 7 yıl
Hem kendisi hem de boş diskleri bu kadar pahalıyken alınacak bir ürün değil. 1TB'lik HDD, aynı alanı(40 tane sanırım) elde edebileceğin en ucuz disklerden daha ucuza geliyor. Üstelik bu Amazon fiyatlarıyla böyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
İyi bir yenilik falanda fiyat biraz pahalı değilmi ya :/ Aslında ucuz olsa herkeze lazım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medjay85 7 yıl
bos blueray cd nin fiyatı bu kadar pahalıyken cok az kimse blueray yazıcı alır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber - 09 Mart/2012 "İzleyeni Mutlu Eden Teknoloji Programı" video haber inceleme 7 yıl Yeni iPad değerlendirme ve video ön inceleme 7 yıl Yeni iPad'in Türkçe altyazılı tanıtım videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim