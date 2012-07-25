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Buffalo'dan akıllı telefon ve tabletler için katlanabilir Bluetooth 3.0 klavye

6 yıl
5,9b
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4
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Buffalo'dan akıllı telefon ve tabletler için katlanabilir Bluetooth 3.0 klavye
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Japonya merkezli aksesuar üreticilerinden Buffalo, akıllı telefonlar ve tabletler için Bluetooth 3.0 destekli katlanabilir klavye hazırladı. Buffalo'nun ''BSKBB03WH'' kodlu klavyesi, 276 mm x 18 mm x 104 mm ebatlarında ve yaklaşık 400 gram ağırlığında tasarlanmış. Kolayca taşımak adına klavyeyi katladığımızda ise ebatlar 156 mm x 28 mm x 104 mm oluyor.
Üzerinde 80 tane tuşa yer verilen ve 2 adet AAA pille çalışan klavyenin kapsama alanı yaklaşık 10 metre. Klavyede, akıllı telefonunuzu ve tabletinizi yerleştirmeniz için eklenen stand dikkatlerden kaçmıyor.
Önümüzdeki aya doğru piyasaya sürülmesi planlanan klavyenin fiyatı 137$ olacak.
Buffalo'dan akıllı telefon ve tabletler için katlanabilir Bluetooth 3.0 klavye
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Buffalo'dan akıllı telefon ve tabletler için katlanabilir Bluetooth 3.0 klavye
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Patria o Muerte 6 yıl
tasarımı güzel. 80 tuş olması iyi.
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mangdasire 6 yıl
pahalı.artık zaten çoğu cihaz otg destekliyor.bir otg kablo+kıvrılabilen klavye yaklaşık 30 tlye geliyor.
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galluptack1112 6 yıl
Kolayca taşımak adına klavyeyi katladığımızda ise ebatlar 156 mm x 28 mm x 104 mm oluyor.
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Zuko 6 yıl
Yuh. Fikir güzel ama çok ağır.

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