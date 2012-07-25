Buffalo'dan akıllı telefon ve tabletler için katlanabilir Bluetooth 3.0 klavye

Japonya merkezli aksesuar üreticilerinden Buffalo, akıllı telefonlar ve tabletler için Bluetooth 3.0 destekli katlanabilir klavye hazırladı. Buffalo'nun ''BSKBB03WH'' kodlu klavyesi, 276 mm x 18 mm x 104 mm ebatlarında ve yaklaşık 400 gram ağırlığında tasarlanmış. Kolayca taşımak adına klavyeyi katladığımızda ise ebatlar 156 mm x 28 mm x 104 mm oluyor.



Üzerinde 80 tane tuşa yer verilen ve 2 adet AAA pille çalışan klavyenin kapsama alanı yaklaşık 10 metre. Klavyede, akıllı telefonunuzu ve tabletinizi yerleştirmeniz için eklenen stand dikkatlerden kaçmıyor.



Önümüzdeki aya doğru piyasaya sürülmesi planlanan klavyenin fiyatı 137$ olacak.

