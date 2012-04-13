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Buffalo'dan harici Blu-ray yazıcı: BRXL-14U3

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
32,6b
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Optik Sürücüler
knight
Haber Editörü
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I-O Data'nın hamlesinin ardından Buffalo da harici Blu-ray yazıcısını tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. USB 3.0 arabirimini destekleyen BRXL-14U3 kodlu Blu-ray yazıcısının yazma hızları şu şekilde;
  • Tek katmanlı BD-R: 14x
  • Çift katmanlı BD-R: 12x
  • Üç / dört katmanlı BDXL-R: 6x
  • BD-RE XL: 2x

Buffalo, BRXL-14U3'ü nisan sonuna doğru 286$'dan piyasaya sürmeyi planlıyor.


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hacı.basat 7 yıl
Fiyat iner çıkar, öyle 250 lira olmuş falan gibi bir kanun yok ortada, 2 tane link vereyim, havale indirimiyle 222 lira. ucuzuburada.com/...
jticaret.com.tr/...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Suni fiyat artışları bunlar, aldıklarınız hep eski mallar, yurtdışında her yerde BD-Yazıcılar geneli 79$, KDV de koysanız, yüksek kârda ekleseniz ne yaparsanız yapın sizin aldığınız fiyatlar bile gerçekte piyasanın üstünde.
BD-Yazıcı alacak olan pazarlığını iyi yapsın. Geçen ay bir çok sitede internette Türkiye fiyatları 215 liraydı, ne olduda 250 lira oluyor, yurtdışında fiyatlar mı arttı? Hayır düştü.
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abdulmusavvir 7 yıl
Soruya cevaptır, satmam söz konusu değildir, BD-yazıcım olmadan bütün işlerim sarpa sarar, telafisi olmayan bir cihaz. Bozulsa yenisini almak zorundayım.
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abdulmusavvir 7 yıl
Bir önceki başlıkta aynı soruyu bana sordular, Ankara Kasırga Bilgisayardan bir kaç ay önce 189 liraya aldım, YSK karşısındaki kapıdan Adilhan işmerkezine girince solda, soran kişi aramış şu an 250 lira fiyat vermişler doğruysa eğer fiyatlar artmışa benziyor. donanimhaber.com/...
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neos11 7 yıl
190tl nerden aldin su an lg ve lite on 240 tl en makul fiyatlari ama her yerde yok
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1963bursa 7 yıl
DVD çekerken tam 4.7 doldurduğumda sondaki belgeler hata verirdi, bendeki BD ler 4x ama 8x yazabiliyorum, 23.3 buçuk GB alıyor, sonuna kadar dolduruyorum 12 dakikada çekiyor ve en sondaki belge bile güzel çalışıyor.
Şunu belirtmem lazım 7200rpm Hard Diskim 23.3 GB belgeyi 12 dk dan çok daha uzun zamanda kendi içinde kopyalıyor, BD ye yazmak daha pratik, haftada 10 civarı BD çekiyorum, onca belgeyi DVD lere atmam zaten imkansız,18 GB tek parça film var mesela, hadi gelde alma BD-Yazıcı, ben 190 liraya aldım. Hakkını fazlasıyla verdi.
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hacı.basat 7 yıl
Ben aylar önce 210 liraya aldım, 180 lira civarına BD-Yazıcılarını alan arkadaşlarım var, hepsi 12x, 1 BD nin fiyatı çoktan kapasite olarak eşit olduğu 5 DVDnin altına düştü, 6x verbatim BD nin 25li fiyatı 53 lira,
keza daha ucuzu burada tane 1 buçuklira.. dijitalsepetim.com/...
Millet dual DVD kullanırdı, 1 BD, çoktandır 1 DLDVD'den ucuz, kullanmam diyen mi var??
Varsın kullanmasın bize ne..
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E_Aydin35 7 yıl
Günümüz, teknolojisi ile birlikte gelen teknolojiler elbetde herkez için gerekli aynı zamanda kim istemez, ancak fiyatlar hala yüksek yani bunu f/p oranı olarak değerlendirmedim yanlış anlaşılmasıın elbetde performasn çok iyi ama ehr bütçenin alabileceği birşey değil ne yazıkki..
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sewok 7 yıl
Eagle Claw
Blu-Ray için bence hala erken.CD bile yeni yeni yerini DVDye bırakıyor.

Adamlar artik 4k ve 8k dan bahsediyor sen dvdye yeni geciyorsun.cift katmanli 100 gb lik bluray medyasina 8k formatinda ancak 35-40 dk lik bir film kayit edilebiliyor yani yakinda bluray yeterli gelmeyecek ve yeni bir medya cikartmak zorunda kalacaklar... bos medyalarin fiyatlari dusmedigi surece ister internal ister external olsun sinirli bir kesim yararlanabiliyor malesef...
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umutarslan.com 7 yıl
bluray yazıcının dahilisini anlıyorum da haricisini bir türlü anlamıyorum.
Not:3,5yılda 5kere bluray yazmış birisi..
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