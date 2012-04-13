Buffalo'dan harici Blu-ray yazıcı: BRXL-14U3

Haber Editörü
I-O Data'nın hamlesinin ardından Buffalo da harici Blu-ray yazıcısını tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. USB 3.0 arabirimini destekleyen BRXL-14U3 kodlu Blu-ray yazıcısının yazma hızları şu şekilde;
- Tek katmanlı BD-R: 14x
- Çift katmanlı BD-R: 12x
- Üç / dört katmanlı BDXL-R: 6x
- BD-RE XL: 2x
Buffalo, BRXL-14U3'ü nisan sonuna doğru 286$'dan piyasaya sürmeyi planlıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
jticaret.com.tr/...
BD-Yazıcı alacak olan pazarlığını iyi yapsın. Geçen ay bir çok sitede internette Türkiye fiyatları 215 liraydı, ne olduda 250 lira oluyor, yurtdışında fiyatlar mı arttı? Hayır düştü.
Şunu belirtmem lazım 7200rpm Hard Diskim 23.3 GB belgeyi 12 dk dan çok daha uzun zamanda kendi içinde kopyalıyor, BD ye yazmak daha pratik, haftada 10 civarı BD çekiyorum, onca belgeyi DVD lere atmam zaten imkansız,18 GB tek parça film var mesela, hadi gelde alma BD-Yazıcı, ben 190 liraya aldım. Hakkını fazlasıyla verdi.
keza daha ucuzu burada tane 1 buçuklira.. dijitalsepetim.com/...
Millet dual DVD kullanırdı, 1 BD, çoktandır 1 DLDVD'den ucuz, kullanmam diyen mi var??
Varsın kullanmasın bize ne..
Adamlar artik 4k ve 8k dan bahsediyor sen dvdye yeni geciyorsun.cift katmanli 100 gb lik bluray medyasina 8k formatinda ancak 35-40 dk lik bir film kayit edilebiliyor yani yakinda bluray yeterli gelmeyecek ve yeni bir medya cikartmak zorunda kalacaklar... bos medyalarin fiyatlari dusmedigi surece ister internal ister external olsun sinirli bir kesim yararlanabiliyor malesef...
Not:3,5yılda 5kere bluray yazmış birisi..