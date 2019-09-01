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Buldukları açıkları HackerOne’a ileten altı hacker, milyoner oldu

HackerOne üyesi altı hacker, buldukları güvenlik açıkları karşılığında aldıkları ödemeler neticesinde söz konusu platformun bir milyon dolar kazananlar listesine girmeyi başardı.
5 gün
9,3b
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6
Güvenlik
Gökhan G.
Editör
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Buldukları açıkları HackerOne’a ileten altı hacker, milyoner oldu
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HackerOne; hackerlar ile kurum ve şirketleri aynı platformda buluşturan, hackerların bulmuş olduğu güvenlik açıklarını ilgili yerlere bu platform üzerinden sunduğu ve bulunan açığın önemine göre kendilerine para ödendiği bir girişim.

450 binden fazla üyesi bulunan platform, geçtiğimiz gün paylaştığı bir tweet’te altı HackerOne üyesinin kazançlarının 1 milyon dolar sınırını geçtiğini duyurdu. HackerOne’a göre söz konusu şahıslar toplamda 5 bine yakın açık bularak şirket ve kurum güvenliklerine önemli katkılar sağlamış.

19 yaşındaki Arjantinli Santiago Lopez’in Mart ayında milyon dolar barajını geçmesiyle başlayan seriye takip eden süreçte; İngiltere’den Mark Litchfield (@mlitchfield), İsveç’ten Frans Rosen (@fransrosen), Avustralya’dan Nathaniel Wakelam (@nnwakelam), Honk Kong’dan Ron Chan ve ABD’den Tommy DeVoss (@dawgyg) katılmış.

HackerOne’ın paylaştığı bilgilerde, 19 yaşındaki Santiago’nun Verizon, Twitter ve WordPress gibi şirketlere ait yaklaşık 2.000 güvenlik açığını bulduğu ifade ediliyor.

Milyon dolar kazananlar listesine ikinci sıradan giren Mark Litchfield bu konuda yaptığı açıklamada, “Bir dizüstü bilgisayara sahip meraklı biri iseniz bir şeyleri hackleyerek kendinize birçok kapı aralayabilirsiniz” ifadelerini kullanmış.



https://wccftech.com/six-hackers-become-millionaires-hackerone/ Yorum Yaz
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Coco.Jambo 5 gün en beğenilen
Bir dizüstü bilgisayara sahip meraklı biri iseniz bir şeyleri hackleyerek kendinize birçok kapı aralayabilirsiniz
Yaw he he
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ziper_gazi_ 5 gün Coco.Jambo
yok yok şöyle olacaktı o kısım "iyi bir çocuk olursanız, bir gün siz de şirinler'i görebilirsiniz" :))
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mustafaaydemirr 4 gün
Kendi adıma bakındım ama göremedim listede demek ki daha hacker olamamışız 😂
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Ceqa 4 gün
Çocukların yaşı daha çok genç, kıskanmamak elde değil.
Ama hepsi ne yazıkki en gelişmiş ülkelerde yetişmiş çocuklar. Bizim 18-19 yaşında düşündüğümüz tek şey Öss idi.
Burada dalga geçen arkadaşları anlayamadım adamlar daha çocuk milyoner olmuş. Belliki üstün zeka + ortam koşulları ile beraber işi çözmüşler.
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ersoyb 4 gün Ceqa
Arjantin pek gelişmiş sayılmaz, hele teknolojik altyapı çok kötü ve pahalı..
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Tommy Shelby 5 gün
Helal
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Coco.Jambo 5 gün en beğenilen
Bir dizüstü bilgisayara sahip meraklı biri iseniz bir şeyleri hackleyerek kendinize birçok kapı aralayabilirsiniz
Yaw he he
1 Yanıt Yanıtla +19
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ziper_gazi_ 5 gün Coco.Jambo
yok yok şöyle olacaktı o kısım "iyi bir çocuk olursanız, bir gün siz de şirinler'i görebilirsiniz" :))
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