Buldukları açıkları HackerOne’a ileten altı hacker, milyoner oldu

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HackerOne; hackerlar ile kurum ve şirketleri aynı platformda buluşturan, hackerların bulmuş olduğu güvenlik açıklarını ilgili yerlere bu platform üzerinden sunduğu ve bulunan açığın önemine göre kendilerine para ödendiği bir girişim.

450 binden fazla üyesi bulunan platform, geçtiğimiz gün paylaştığı bir tweet’te altı HackerOne üyesinin kazançlarının 1 milyon dolar sınırını geçtiğini duyurdu. HackerOne’a göre söz konusu şahıslar toplamda 5 bine yakın açık bularak şirket ve kurum güvenliklerine önemli katkılar sağlamış.

19 yaşındaki Arjantinli Santiago Lopez’in Mart ayında milyon dolar barajını geçmesiyle başlayan seriye takip eden süreçte; İngiltere’den Mark Litchfield (@mlitchfield), İsveç’ten Frans Rosen (@fransrosen), Avustralya’dan Nathaniel Wakelam (@nnwakelam), Honk Kong’dan Ron Chan ve ABD’den Tommy DeVoss (@dawgyg) katılmış.

HackerOne’ın paylaştığı bilgilerde, 19 yaşındaki Santiago’nun Verizon, Twitter ve WordPress gibi şirketlere ait yaklaşık 2.000 güvenlik açığını bulduğu ifade ediliyor.

Milyon dolar kazananlar listesine ikinci sıradan giren Mark Litchfield bu konuda yaptığı açıklamada, “Bir dizüstü bilgisayara sahip meraklı biri iseniz bir şeyleri hackleyerek kendinize birçok kapı aralayabilirsiniz” ifadelerini kullanmış.

https://wccftech.com/six-hackers-become-millionaires-hackerone/