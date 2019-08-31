Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jack Dorsey’in Twitter hesabı yine hacklendi

Saldırganların ünlü patronun SIM kartını kopyalarak telefon numarasını elde ettiği ve SMS üzerinden gönderi attığı tahmin ediliyor. Twitter konuyu araştırıyor.
2 sa.
593
23
2
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zaman zaman siber saldırganların elinden ünlü patronlar da kurtulamıyor. 2016 yılında hesabı saldırganlar tarafından ele geçirilen Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey dün bir kez daha saldırı kurbanı oldu.

İkinci kez

Dün akşam saatlerinde Jack Dorsey’in hesabından ilginç bir şekilde ırkçı ve nefret söylemi barındıran gönderiler atıldı. Sonrasında hızlı bir şekilde silindi. Twitter resmi hesabı kısa süre içerisinde açıklama yaparak hesapta şüpheli hareketler olduğunu ve incelendiğini bildirdi.

Ayrıca Bkz. "Gigabyte Türkiye yeni ekran kartları, SSD ve anakartlarını İstanbul’da tanıttı"

Jack Dorsey’in doğrudan hesabının ele geçirilmediği ifade ediliyor. Aksine gönderiler SMS gönderim yöntemi üzerinden atılmış. Hatırlanacağı üzere operatör desteği sayesinde belirli ülkelerde SMS üzerinden de Twitter hesabınızdan gönderi atabiliyorsunuz. Cloudhopper firması 2008-2009 yıllarında altyapının oluşturulması için yardım etmiş sonrasında da Twitter tarafından satın alınmıştı. 2010 yılında yaklaşık 1 milyar SMS gönderisi atıldığı belirtiliyor.

Kaynaklar Jack Dorsey’in SIM kartının kopyalanarak numarasının elde edilmiş olabileceğini düşünüyor. Böylece sistem ünlü patrondan SMS geldiğini zannederek Twitter gönderisi halinde paylaşmış oldu.

Ünlü patronun bile siber saldırıya uğraması aslında hiç kimsenin sosyal medya hesabının güvende olmadığını gösteriyor. Sadece hesabın şifrelerini kaptırmak değil üçüncü taraf entegre sistemlerin de ele geçirilmesi büyük risk taşıyor.

 


https://www.engadget.com/2019/08/30/jack-dorsey-twitter-hack-sms/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 34 dk.
Telefon numarasını ele geçirip kopyalamaları ilginç olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 2 sa.
Kelin ilacı olsa kendine başına sürerdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 dk. Epic Store yine bombaları patlattı: Celeste ve Inside ücretsiz 37 dk. Spotify şarkılarınızı Facebook hikayelerde paylaşabilirsiniz 1 sa. Haftaya BİM marketlerde HP ürünleri geçidi var 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Jack Dorsey’in Twitter hesabı yine hacklendi Sonraki 2si1 | PlayStation'dan rekor ve 4K 60FPS oyun duyurusu 3 sa. Samsung Galaxy A90 5G’nin basın görseli ortaya çıktı 4 sa. Xiaomi, 10000 mAh kapasiteli Black Shark powerbank tanıttı 5 sa. Stranger Things 3: The Game mobil platformlarda yerini aldı 14 sa. Ghost Recon Breakpoint betası ile ilgili detaylar paylaşıldı 15 sa. Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor 16 sa. Redmi ilk 5G özellikli telefonu için tarih verdi 16 sa. Xperia 2 olduğu düşünülen bir Sony modelinin görüntüleri ortaya çıktı 17 sa. TUF Oyuncu sistemi kurduk | DH-A3 Ryzen 5 3600 ve RTX 2060 17 sa. 6.000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M30s'in render görüntüsü ortaya çıktı 18 sa. Alzheimer ile ilgili epigenetik belirteçler keşfedildi 18 sa. Terminator: Dark Fate'ten aksiyon dolu yeni fragman 19 sa. Amazon yangınları, solunum problemlerine yol açmaya başladı 19 sa. Apple klasik gökkuşağı logosunu tekrar kullanmaya başlayabilir 20 sa. Google açık bulma ödül programını genişletiyor 20 sa. Honor 20S'in ön tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 21 sa. Xbox Live Gold Eylül 2019 oyunları açıklandı 21 sa. OnePlus akıllı televizyonları için en az 3 yıl güncelleme sözü verdi 22 sa. Ryzen Threadripper işlemcileri için 3 yeni yonga seti ortaya çıktı 22 sa. Samsung, Galaxy Fold'u 6 Eylül'de satışa sunmak istiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
KFC'nin 'bitkisel tavukları' saatler içerisinde tükendi
DonanımHaber
Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro duyuruldu: İşte detaylar
DonanımHaber
Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
bu bekçiler ne işe yarıyor?
DH Forum
Yıllar Süren Araştırma Sonuçlandı: İşte İlk İnsanın Görüntüsü
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim