Jack Dorsey’in Twitter hesabı yine hacklendi

Zaman zaman siber saldırganların elinden ünlü patronlar da kurtulamıyor. 2016 yılında hesabı saldırganlar tarafından ele geçirilen Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey dün bir kez daha saldırı kurbanı oldu.

İkinci kez

Dün akşam saatlerinde Jack Dorsey’in hesabından ilginç bir şekilde ırkçı ve nefret söylemi barındıran gönderiler atıldı. Sonrasında hızlı bir şekilde silindi. Twitter resmi hesabı kısa süre içerisinde açıklama yaparak hesapta şüpheli hareketler olduğunu ve incelendiğini bildirdi.

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Jack Dorsey’in doğrudan hesabının ele geçirilmediği ifade ediliyor. Aksine gönderiler SMS gönderim yöntemi üzerinden atılmış. Hatırlanacağı üzere operatör desteği sayesinde belirli ülkelerde SMS üzerinden de Twitter hesabınızdan gönderi atabiliyorsunuz. Cloudhopper firması 2008-2009 yıllarında altyapının oluşturulması için yardım etmiş sonrasında da Twitter tarafından satın alınmıştı. 2010 yılında yaklaşık 1 milyar SMS gönderisi atıldığı belirtiliyor.

Kaynaklar Jack Dorsey’in SIM kartının kopyalanarak numarasının elde edilmiş olabileceğini düşünüyor. Böylece sistem ünlü patrondan SMS geldiğini zannederek Twitter gönderisi halinde paylaşmış oldu.

Ünlü patronun bile siber saldırıya uğraması aslında hiç kimsenin sosyal medya hesabının güvende olmadığını gösteriyor. Sadece hesabın şifrelerini kaptırmak değil üçüncü taraf entegre sistemlerin de ele geçirilmesi büyük risk taşıyor.