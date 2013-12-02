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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bulut depolama servisleri için yeni Mac uyumlu güvenlik uygulaması: Ensafer

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bulut depolama servisleri için yeni Mac uyumlu güvenlik uygulaması: Ensafer
OSX 10.7 ve üzeri işletim sistemine sahip Mac bilgisayarlar için hazırlanan yeni uygulamalardan Ensafer, başta Dropbox olmak üzere diğer bulut depolama servislerine ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor.

Oldukça basit bir ara yüz ile Invenia adlı geliştirici tarafından hazırlanan Ensafer, kendi üzerinden girişi yapılan bulut depolama servislerine yüklenen dosyalara şifreleme (2048-bit RSA, 256-bit AES, 2048-bit SSL, PKCS#12, X.509 sertifikaları) uyguluyor ve bu şekilde her türlü dosya ikinci kez güvenlik altına alınmış oluyor. Uygulama aynı zamanda iOS, Android ve Windows Phone platformlarında da yer alıyor ve bu sayede farklı cihazlar arasında senkronizasyon yapabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Ensafer uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
 
Bulut depolama servisleri için yeni Mac uyumlu güvenlik uygulaması: Ensafer

https://itunes.apple.com/tr/app/id660188868?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rainhard 6 yıl
programı indirdim üye olmaya çalışırken hata veriyor
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dreampowder 6 yıl
sanki dropbox'a kozmik devlet sırlarını koyuyoruz
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