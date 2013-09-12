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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bulut depolama servislerine toplu erişim sağlayan uygulama PhotoStackr, iOS için 3.4 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bulut depolama servislerine toplu erişim sağlayan uygulama PhotoStackr, iOS için 3.4 sürümüne güncellendi
Son yıllarda sayıları hızla artan bulut depolama servisleri için iPont Software adlı geliştirici tarafından hazırlanan PhotoStackr isimli uygulama, kullanıcılara fotoğraf temelli depolama ve düzenleme seçeneği sunuyor. 
Günümüzün en popüler bulut depolama servisleri "Dropbox, Box, SkyDrive ve Googledrive" desteğiyle gelen PhotoStackr, evrensel yapıda iOS 5.0 ve üzeri iPhone ile iPad modelleri ile kullanılabiliyor. Bu servisler içerisine fotoğraf yükleme, görüntüleme, düzenleme ve paylaşma konularında faydalı özellikler sunan ve sade ara yüzüyle kolayca kullanılabilen PhotoStackr, yayınlanan 3.4 sürümüyle grupların, kişilerin ve ilginç fotoğrafların görüntülenmesine, fotoğraflara yorum yapılmasına ve favoriye eklenmesine, kişilerin kendi fotoğraflarını modifiye etmelerine, yeni fotoğraf filtre paketlerine, iPad için geliştirilmiş navigasyon desteğine ve son olarak Flickr servisi üzerinden adres kopyalama özelliklerine kavuşan uygulama, ayrıca gelen bildirimler doğrultusunda birçok çökme ve kilitlenme sorunundan da kurtuluyor.
1.79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen PhotoStackr uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id574362558?mt=8 Yorum Yaz
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-ejder- 6 yıl
Bu programın film rulosunu otomatik yedekleme özelliği var mı?
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Kulak Misafiri 6 yıl
Aslında iyi fikir ama çok fazla hesap insanın kafasını karıştırdığı gibi, psikolojik olarak da düzensiz ve dağınık hissettiriyor insana.

Böyle uygulamalar bir nebze iyi ancak bir süre sonra takibi zorlaştırdığı gibi, ilgi göstermek de zorlaşıyor.

Bence en iyi çözüm hesapları sadeleştirmek. Geçen benim yaptığım gibi. Çünkü bir süre sonra hesaplar arasındaki düzeni sağlamak bile zor geliyor adama.
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insipe12 6 yıl
Çöp.
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bboy 2pac 6 yıl insipe12
insipe12

Çöp.

ALLAH rızası için bu adamı banlayın yorumlarını da silin nedir yaa bu her apple hakkında konuya girip çöp yazıp ortalığı karıştırmak ele alemle münakaşa girmek sevmiyorsan saygı duy yeter yaa her konuya çöp çöp çöp senin karakterin çöplük olmuş yeni bir beyin lazım sana
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