Bulut depolama servislerine toplu erişim sağlayan uygulama PhotoStackr, iOS için 3.4 sürümüne güncellendi

Son yıllarda sayıları hızla artan bulut depolama servisleri için iPont Software adlı geliştirici tarafından hazırlanan PhotoStackr isimli uygulama, kullanıcılara fotoğraf temelli depolama ve düzenleme seçeneği sunuyor.

Günümüzün en popüler bulut depolama servisleri "Dropbox, Box, SkyDrive ve Googledrive" desteğiyle gelen PhotoStackr, evrensel yapıda iOS 5.0 ve üzeri iPhone ile iPad modelleri ile kullanılabiliyor. Bu servisler içerisine fotoğraf yükleme, görüntüleme, düzenleme ve paylaşma konularında faydalı özellikler sunan ve sade ara yüzüyle kolayca kullanılabilen PhotoStackr, yayınlanan 3.4 sürümüyle grupların, kişilerin ve ilginç fotoğrafların görüntülenmesine, fotoğraflara yorum yapılmasına ve favoriye eklenmesine, kişilerin kendi fotoğraflarını modifiye etmelerine, yeni fotoğraf filtre paketlerine, iPad için geliştirilmiş navigasyon desteğine ve son olarak Flickr servisi üzerinden adres kopyalama özelliklerine kavuşan uygulama, ayrıca gelen bildirimler doğrultusunda birçok çökme ve kilitlenme sorunundan da kurtuluyor.

1.79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen PhotoStackr uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id574362558?mt=8