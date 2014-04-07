Bulut depolama temelli iOS uygulaması TOP Files Manager Pro, ücretsiz olarak elde edielbiliyor

iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için TOP Research adlı geliştirici tarafından hazırlanan uygulamalardan TOP Files Manager Pro, kişilere bulut depolama açısından toplu bir çözüm sunuyor ve artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Basit arayüzüyle Dropbox, Google Drive, Box ve Microsoft OneDrive gibi sektörün en popüler bulut depolama servislerine tek bir merkezden erişim için hazırlanan TOP Files Manager Pro, bu servislerde yer alan dosyalara bakılmasına ve düzenlenerek organize edilmesine imkan tanıyor. Dosya yükleme ve indirme desteğini de veren uygulama, direkt olarak kendi içerisinde PDF, MS Word, Apple Pages ve PowerPoint sunum dosyalarını açabiliyor ve arkaplanda indirme ve senkronizasyon yaparak kişilere büyük oranda zaman kazandırabiliyor. TOP Files Manager Pro'nun ayrıca e-posta eklentilerini direk olarak buluta kaydetme ile ZIP desteği gibi faydalı özellikleri de bulunuyor.

Daha önce 8,49$ fiyat etiketiyle satılan TOP Files Manager Pro, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id589014207?mt=8