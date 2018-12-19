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Bunama hastalığına çığır açan tedavi

Yaşlanan her insanın korkulu rüyası haline gelen bunama, Alzheimer gibi hastalıkları fareler üzerinde iyileştiren ultrason tedavisi 2019’un sonlarında insanlar üzerinde denenecek.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Bunama, Alzheimer gibi hastalıklara sebep olan toksik proteinlerin beyinden uzaklaştırılmasında büyük umutlar vadeden ultrason tedavisinin insan deneyleri yakında başlıyor. Hayvanlar üzerinde bugüne kadar yapılan çalışmalar, ilaç kullanılmaksızın hastalığın tedavisinde çok olumlu sonuçlar verdi.
Bunama hastalığına çığır açan tedavi

2015 yılında Queensland Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmayla, ultrason dalgaları kullanılarak bunamayla savaşan ilaçların beyin-kan bariyerini kolayca aşmaları hedeflenmekteydi. Ancak, yapılan erken deneylerde ultrason uygulanan farelerin beyinlerindeki toksik amiloid proteinlerinin hiç ilaç kullanmaksızın temizlendiği görüldü.

Araştırmacılardan Jürgen Götz, “ses dalgaları o denli hızlı titreşiyor ki beyin iletişimini engelleyen amiloid plaklarını yok eden mikroglial hücreleri faaliyete geçiriyor” diyor. Götz devamla, “çığır açan” kavramının bilim dünyasında genellikle yanlış kullanıldığını, ancak bu durumda gerçekten sıra dışı bir çözüm ve tedavi yöntemiyle karşı karşıya olduğumuzu vurguluyor.

Ayrıca Bkz. "Steteskoplar mikrop kaynıyor"

Teknik üzerinde sıkı çalışmalar yapan bilim adamları, 80-90 yaşındaki bir insanın beynini simule edebilecek fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarda, tedavinin hem plakları yok ettiğini hem de beynin hafıza fonksiyonlarını geri getirdiğini görmüşler.

Avustralya Hükümetinden alınan izinler çerçevesinde insanlar üzerinde deneylere 2019 yılının sonlarında başlanması öngörülüyor. Her şey iyi ve planlandığı gibi gitmesi halinde bile tedavinin en erken 10 yıl sonra klinik olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Jürgen Görz hedeflerinin, tüm hastaların erişebileceği, maliyeti düşük ve kliniklerde kullanılabilen bir cihaz geliştirmek olduğunu belirtiyor.

https://newatlas.com/ultrasound-dementia-alzheimers-human-trials/57725 Yorum Yaz
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PenalıAdam 5 ay
Amy Berger'in yaklaşımına göre de beyinde oluşan bu proteinler beyninin kendini koruma mekanizması sonucu oluşuyor. Hastalığın nedeni değil hastalık sonrasında oluşuyor. Şuandaki ilaçların çalışma mekanizması da zaten bu proteinlerin azaltılması üzerine çalışıyor proteinler azalmasına rağmen hastalık iyileşmiyor.
Kaynaklar:
Kitap:
Amy Berger The Alzheimer's Antidote
Hastalık hakkında yeni yaklaşımı öğrenmek isteyenler için video: youtube.com/...
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DH Misafiri 5 ay
10 yıl, o da en iyi ihtimalle!
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intel7mix 5 ay
10 yıla kadar kim öle kim kala.
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Yeşilbarış 5 ay
10 yıl çok uzun süre öne çeksinler müthiş gelişme.
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