Bunama hastalığına çığır açan tedavi

Bunama, Alzheimer gibi hastalıklara sebep olan toksik proteinlerin beyinden uzaklaştırılmasında büyük umutlar vadeden ultrason tedavisinin insan deneyleri yakında başlıyor. Hayvanlar üzerinde bugüne kadar yapılan çalışmalar, ilaç kullanılmaksızın hastalığın tedavisinde çok olumlu sonuçlar verdi.



2015 yılında Queensland Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmayla, ultrason dalgaları kullanılarak bunamayla savaşan ilaçların beyin-kan bariyerini kolayca aşmaları hedeflenmekteydi. Ancak, yapılan erken deneylerde ultrason uygulanan farelerin beyinlerindeki toksik amiloid proteinlerinin hiç ilaç kullanmaksızın temizlendiği görüldü.



Araştırmacılardan Jürgen Götz, “ses dalgaları o denli hızlı titreşiyor ki beyin iletişimini engelleyen amiloid plaklarını yok eden mikroglial hücreleri faaliyete geçiriyor” diyor. Götz devamla, “çığır açan” kavramının bilim dünyasında genellikle yanlış kullanıldığını, ancak bu durumda gerçekten sıra dışı bir çözüm ve tedavi yöntemiyle karşı karşıya olduğumuzu vurguluyor.



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Teknik üzerinde sıkı çalışmalar yapan bilim adamları, 80-90 yaşındaki bir insanın beynini simule edebilecek fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarda, tedavinin hem plakları yok ettiğini hem de beynin hafıza fonksiyonlarını geri getirdiğini görmüşler. Araştırmacılardan, “ses dalgaları o denli hızlı titreşiyor ki beyin iletişimini engelleyen amiloid plaklarını yok eden mikroglial hücreleri faaliyete geçiriyor” diyor. Götz devamla, “” kavramının bilim dünyasında genellikle yanlış kullanıldığını, ancak bu durumda gerçekten sıra dışı bir çözüm ve tedavi yöntemiyle karşı karşıya olduğumuzu vurguluyor.Teknik üzerinde sıkı çalışmalar yapan bilim adamları,simule edebilecek fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarda, tedavinin hem plakları yok ettiğini hem de beynin hafıza fonksiyonlarını geri getirdiğini görmüşler.



Avustralya Hükümetinden alınan izinler çerçevesinde insanlar üzerinde deneylere 2019 yılının sonlarında başlanması öngörülüyor. Her şey iyi ve planlandığı gibi gitmesi halinde bile tedavinin en erken 10 yıl sonra klinik olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Jürgen Görz hedeflerinin, tüm hastaların erişebileceği, maliyeti düşük ve kliniklerde kullanılabilen bir cihaz geliştirmek olduğunu belirtiyor.



https://newatlas.com/ultrasound-dementia-alzheimers-human-trials/57725