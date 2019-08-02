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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bütçe dostu 10.2 inç iPad geliyor

Apple bu yılın üçüncü çeyreğinde yeni bir uygun fiyatlı iPad çıkarmaya hazırlanıyor. Mevcut 9.7 inçlik iPad'in yerini alacak tablet daha ince çerçevelere sahip olacak.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
4,9b
1
20
iPad
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın bu yıl yeni bir bütçe dostu iPad çıkaracağına yönelik söylentiler var. Bu da tabletin üst sınıf modellere kıyasla daha ekonomik olacağı anlamına geliyor. 2019'un üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni 10.2 inç iPad, şirketin tablet serisindeki mevcut 9.7 inçlik iPad'in yerini alacak.
Ayrıca Bkz. "Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu!"
Şu an için söz konusu cihaz hakkında çok fazla detay yok. Bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek olması, Eylül ayında yeni nesil iPhone'lar ile birlikte resmiyet kazanabileceğini gösteriyor. Bugüne kadar 10.2 inç ekranlı yeni iPad hakkında birkaç söylenti daha çıkmıştı ancak bunlar somut bir bilgiye dönüşmedi.

Çerçeveler incelecek, ekran boyutu artacak

Tabletin genel boyutunun aynı kalması bekleniyor. Apple'ın çerçeveleri incelterek ekran boyutunu artıracağı bildirildi. Cupertinolu teknoloji devi her zaman olduğu gibi yeni tablet hakkında şu ana kadar hiçbir bilgi paylaşmadı. Cihaz resmi olarak duyurulana kadar da Apple kanadından bir açıklama yapılması beklenmiyor.


https://www.digitimes.com/news/a20190801PD205.html Yorum Yaz
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MustafaC53 5 gün en beğenilen
Bütçe dostu apple ürünü mü var ya...
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classlord 5 gün
Bobrek yerine dalak yeter ozaman
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drjacob 4 gün
çerçevesiz gelsin lütfen
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classlord 5 gün
Bobrek yerine dalak yeter ozaman
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deoks 5 gün
Abd bütçesi yalnız yanlış anlaşılmasın. Bizle alakası yok.
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12 Angry Men 5 gün
Apple'ın cihazları uzun vadede verdiği parayı çıkarıyor. Uzun yıllar güncelleme desteği alıyorsun. Diğerleri gibi 1 yıl sonra çöp olmuyor. Tabletle ılgılenmıyorum ama laptop alacak olsam macbook alırım. Amacım oyun olmadıgı ıcın macbook uzun yıllar benı gotururdu.
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Scorpioleo 5 gün
3000’in altini beklemeyin.
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Akbell 5 gün Scorpioleo
3000 iyimser olmuş
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RedManetics 5 gün
Ucuz ipad sadece 5999 tl’cikle sizlerle
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yorumculuklar 5 gün
Ucuz tablet isteyen Samsung A 2019 serilerine bakabilir bence bunu bekleyeceğine. Apple'ın ucuzdan anladığı pek ucuz olmuyor. Bu model (kur sabit gibi düşünürüsek) minimum 2800 bandından girer piyasaya.
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gorkem2626 5 gün
İpad 6 almayı düşünüyordum. Acaba bunu beklemek daha mı mantıklı olur?
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Lord Melkor 5 gün
16/9 ekranla gelmeli
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yorumculuklar 5 gün Lord Melkor
tablettte kullanışlı bir oran değil bence. Dikey tutuşta hem tutmayı hem kullanımı (arayüz) çok kısıtlıyor.
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esmerbuyucu 5 gün Lord Melkor
16:9 ekranla gelse iPad tercihim dahi olmazdı. 3:2 Surface cihazları tercih ederim. Laakin uzun boylu tablet kullanmak isteyene Samsung'un 16:10 tabletleri var......
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MustafaC53 5 gün en beğenilen
Bütçe dostu apple ürünü mü var ya...
1 Yanıt Yanıtla +22
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Johan Elmander 5 gün MustafaC53
Aslında bakarsanız 330 dolar son derece ekonomik. Tabi harika bir ekonomimiz ve çok tatlı vergilerimiz olduğu için bize ulaşılmaz oluyor bütçe iPad'i bile.
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