Bütçe dostu 10.2 inç iPad geliyor

Apple'ın bu yıl yeni bir bütçe dostu iPad çıkaracağına yönelik söylentiler var. Bu da tabletin üst sınıf modellere kıyasla daha ekonomik olacağı anlamına geliyor. 2019'un üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni 10.2 inç iPad, şirketin tablet serisindeki mevcut 9.7 inçlik iPad'in yerini alacak.

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Şu an için söz konusu cihaz hakkında çok fazla detay yok. Bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek olması, Eylül ayında yeni nesil iPhone'lar ile birlikte resmiyet kazanabileceğini gösteriyor. Bugüne kadar 10.2 inç ekranlı yeni iPad hakkında birkaç söylenti daha çıkmıştı ancak bunlar somut bir bilgiye dönüşmedi.

Çerçeveler incelecek, ekran boyutu artacak

Tabletin genel boyutunun aynı kalması bekleniyor. Apple'ın çerçeveleri incelterek ekran boyutunu artıracağı bildirildi. Cupertinolu teknoloji devi her zaman olduğu gibi yeni tablet hakkında şu ana kadar hiçbir bilgi paylaşmadı. Cihaz resmi olarak duyurulana kadar da Apple kanadından bir açıklama yapılması beklenmiyor.

https://www.digitimes.com/news/a20190801PD205.html