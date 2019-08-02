Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu!

Ülkemize giriş yapmaya hazırlanan Realme, en beğenilen modellerinden olan Realme 3 Pro’nun Türkiye fiyatını açıkladı. İki farklı RAM ve depolama seçeneği ile kullanıcılara sunulacak.
5 gün
11,9b
1
37
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu!
Tam Boyutta Gör
Son dönemin dikkat çeken markalarından Realme’nin, ülkemize giriş yapmaya hazırlandığını geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık. Hatta Ağustos ayında Realme 3 Pro’nun raflardaki yerini alması bekleniyordu. Bugün firmanın resmi internet sitesinde cihazın fiyat etiketi ortaya çıktı.

Realme 3 Pro Türkiye fiyatı

Realme 3 Pro, uygun fiyatıyla kendinden söz ettirmeyi başaran bir model. Ülkemize de iki farklı depolama seçeneği ile sunulacak. 4 GB RAM + 64 GB depolamalı başlangıç modeli 1799 TL fiyat etiketiyle geliyor. 6 GB RAM + 128 GB depolamalı üst versiyon ise 2199 TL fiyata sahip. Ancak lansmana özel olarak sitede bulunan formu doldurursanız 100 TL değerinde indirim kazanabiliyorsunuz. Yani 1699 TL’ye Realme 3 Pro sahibi olmanız mümkün. Son olarak Nitro Mavisi veya Yıldırım Moru renk seçeneklerini seçebileceğinizi de belirtelim.

Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu!
Tam Boyutta Gör

Realme 3 Pro özellikleri

Realme 3 Pro, 6.3 inç boyutunda Full HD+ ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan cihaza 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Kamera tarafında ise 16 MP + 5 MP arka, 25 MP ön sensörü görüyoruz. Telefonun diğer özellikleri, 4045 mAh batarya, VOOC Hızlı Şarj 3.0, su damlası çentik tasarımı vb. şeklinde sıralanabiliyor.



https://realme.com.tr/satinal/realme-3-pro Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eP_362 5 gün en beğenilen
Tek sıkıntı microUSB olması. Neyseki kutudan 20W şarj aleti çıkıyor. Şimdi bu fiyat aralığında kutuya 10W şarj aleti koyan Xiaomi düşünsün
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@CAN@ 5 gün
Sonunda ülkemize yeni gelen bir marka düzgün bir fiyatlandırma yapabildi ürünü için. Sanırım OPPO Snapdragon 710’lu cihazları 5000₺ civarına satamayınca böyle bir adım attılar ;)
Sonunda ülkemize yeni gelen bir marka düzgün bir fiyatlandırma yapabildi ürünü için. Sanırım OPPO Snapdragon 710’lu cihazları 5000₺ civarına satamayınca böyle ...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 5 gün
Uygunmuş fiyatı gerçekten. Makul, kabul edilebilir bir fiyat olmuş bence.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Krone 1 gün
Fiyat performans oranı oldukça yüksek bir cihaza benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 2 gün
yazılım desteği nasıldır ?
birde kamerası xiaomi note 7 ye göre iyi mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackcat67 2 gün
Şimdi Xiaomi'mi fiyat performans markası Realme'mi? bunu bir sormak lazım. Malum mi9 galaxy s10 ile yarışıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 2 gün blackcat67
Xiaomi'nin kendisi zaten bir fiyat/performans markası. Xiaomi alt/orta sınıf modellerini Redmi adından çıkarırdı. Redmi'yi daha sonra tamamen ayırıp farklı bir marka haline getirdi.
Realme ise Oppo tarafından Xiaomi'ye rakip olarak çıkartıldı. Daha sonra Oppo'dan bağımsız bir marka haline geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 gün
İki video da dislike atıp çıktım. Ne alaka bu konun altında muhasebe videosu paylaşmak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 gün
Fiyat efsane
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
badmobil 4 gün
Fiyat olarak ciddi anlamda güzel olmuş. Tabi denilen fiyat ile gelirse. Fakat bu marka güncelleme konusunda yedek parça konusunda nasıl. Yani telefona birşey olsa sıkıntı olur mu. Xioami türkiye artık ismi yer almış. Hatta ismi oturmaya başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 4 gün
Kamerası leş gibi bunların. 2013 ün amiral gemileriyle kapışıyor ancak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ayva 4 gün 10ff
Haklısın. 2005 model Oneplus 7'ye dahi anca yetişiyor:
youtu.be/...
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 4 gün
855li model yok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlpKhanate 4 gün
Erdi Beyden inceleme bekliyoruz. 128 gblık modeli düşündüğüm bir model.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +292 hsyn_hksvr +195 CWaRRioR +193 apulunas +137 noktasalih +115 SaB0 +94 VYCanisMajoris +83 cem1907 +82 kuruwa +77 HoLyZz! +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11889 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fiyat, Türkiye Gündemi ve
10 etiket daha depolama özellikler türkiye fiyatı realme realme 3 pro Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Tesla, köpek modundaki önemli bir hatayı düzeltti 4 gün Google Fit karanlık mod ile güncelleniyor 4 gün Instagram ve WhatsApp’a Facebook ismi eklenecek 4 gün Tantalum kapasitörlü devasa SSD "Kingston DC500R incelemesi" 5 gün Epic Store'dan iki ücretsiz oyun daha: Alan Wake ve For Honor 5 gün Realme, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemini 8 Ağustos'ta tanıtacak 5 gün Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan arama motorunu seçebilecek 5 gün Razer yeni optik faresini duyurdu 5 gün Yeni Citroen C4, elektrikli versiyonla birlikte gelecek 5 gün Zengin insanlar için CRISPR bebek kliniği açılması planlanıyor 5 gün Intel ekran kartları 200$ seviyesinden başlayacak 5 gün Netflix'e dev rakip: Türkiye'nin en büyük film yapımcıları birleşti 5 gün 2020 Volkswagen California 6.1 tanıtıldı 5 gün Dünya genelinde ortalama indirme hızı 59,45Mbps, Türkiye’de durum ne? 5 gün Bütçe dostu 10.2 inç iPad geliyor 5 gün Netflix’e Ağustos 2019’da eklenecek dizi ve filmler 5 gün DJI yeni Drone gözlük sistemini duyurdu 5 gün Google Play Pass abonelik sistemi test sürecine başladı 5 gün ABD Savunma Bakanlığı’nın itirazlarla dolu JEDI projesinde sona yaklaşılıyor 5 gün Youtube Premium artık iPhone kullanıcılarının 1080p video indirmelerine izin veriyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu! Sonraki Sona eren ÖTV indirimi sonrası otomobil satışlarında sert düşüş 5 gün Bu da oldu | Oyuncuya Özel Bavul ASUS ROG Ranger Suitcase 5 gün Etiyopya’da bir günde 350 milyon ağaç dikildiği belirtiliyor 5 gün Lityum-iyon pillerinin mucidi Copley Madalyası aldı 6 gün Android Auto büyük güncellemesi başladı 6 gün Nasıl bu kadar ince? "Casper G900 incelemesi" 6 gün Audi, elektrikli E-tron SUV'un daha ucuz versiyonunu tanıttı 6 gün HyperX Predator RGB RAM incelemesi 6 gün 31 ışık yılı uzaklıkta keşfedilen Süper-Dünya, yaşama elverişli olabilir 6 gün Netflix’den RTÜK sansürü hakkında ilk açıklama 6 gün Dacia Duster'a ekonomik motor takviyesi: 1.0 lt üç silindirli TCe 100 6 gün İnsana ait organlar hayvan embriyolarında üretilecek 6 gün Pundi X ve Samsung ortaklığı 6 gün Samsung'un hangi LED TV'lerinde AirPlay ve Apple TV desteği var? 6 gün Merakla beklenen Samsung Galaxy Tab S6 resmen tanıtıldı 6 gün iPhone satışları düşüyor Apple Watch satışları artıyor 6 gün Çinli elektrikli araç girişimi Human Horizons, ilk modeli HiPhi 1'i tanıttı 6 gün 2019 model iPhone'lar Apple Pencil desteği ile gelebilir 6 gün 'Yapay et üreticisi' Impossible Foods, ABD Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı 6 gün Samsung’un faaliyet karı eridi, Galaxy A serisi öne çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile...
DonanımHaber
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
2 doğuluyu evimden kovdum.
DH Forum
Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim