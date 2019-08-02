Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu!

Realme 3 Pro Türkiye fiyatı
Realme 3 Pro, uygun fiyatıyla kendinden söz ettirmeyi başaran bir model. Ülkemize de iki farklı depolama seçeneği ile sunulacak. 4 GB RAM + 64 GB depolamalı başlangıç modeli 1799 TL fiyat etiketiyle geliyor. 6 GB RAM + 128 GB depolamalı üst versiyon ise 2199 TL fiyata sahip. Ancak lansmana özel olarak sitede bulunan formu doldurursanız 100 TL değerinde indirim kazanabiliyorsunuz. Yani 1699 TL’ye Realme 3 Pro sahibi olmanız mümkün. Son olarak Nitro Mavisi veya Yıldırım Moru renk seçeneklerini seçebileceğinizi de belirtelim.
Realme 3 Pro özellikleri
Realme 3 Pro, 6.3 inç boyutunda Full HD+ ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan cihaza 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Kamera tarafında ise 16 MP + 5 MP arka, 25 MP ön sensörü görüyoruz. Telefonun diğer özellikleri, 4045 mAh batarya, VOOC Hızlı Şarj 3.0, su damlası çentik tasarımı vb. şeklinde sıralanabiliyor.
https://realme.com.tr/satinal/realme-3-pro Yorum Yaz Paylaş Tweetle
birde kamerası xiaomi note 7 ye göre iyi mi?
Realme ise Oppo tarafından Xiaomi'ye rakip olarak çıkartıldı. Daha sonra Oppo'dan bağımsız bir marka haline geldi.
Apple'ın 2017-18 amiral gemisi iPhone X ve Samsung'un 2018 amiral gemisi S9 ile kıyaslaması:
https://www.gsmarena.com/piccmp.php3?idType=5&idPhone1=8966&idPhone2=9669&idPhone3=8858
iPhone X
https://fdn.gsmarena.com/imgroot/reviews/17/apple-iphone-x/camera/gsmarena_105.jpg
https://fdn.gsmarena.com/imgroot/reviews/17/apple-iphone-x/camera/gsmarena_106.jpg
Realme 3 Pro:
https://fdn.gsmarena.com/imgroot/reviews/19/realme-3-pro/review-1/daylight/gsmarena_001.jpg
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Samsung S9:
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https://fdn.gsmarena.com/imgroot/reviews/18/samsung-galaxy-s9/camera/gsmarena_003.jpg
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