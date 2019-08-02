Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu!

Son dönemin dikkat çeken markalarından Realme’nin, ülkemize giriş yapmaya hazırlandığını geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık. Hatta Ağustos ayında Realme 3 Pro’nun raflardaki yerini alması bekleniyordu. Bugün firmanın resmi internet sitesinde cihazın fiyat etiketi ortaya çıktı.

Realme 3 Pro Türkiye fiyatı

Realme 3 Pro, uygun fiyatıyla kendinden söz ettirmeyi başaran bir model. Ülkemize de iki farklı depolama seçeneği ile sunulacak. 4 GB RAM + 64 GB depolamalı başlangıç modeli 1799 TL fiyat etiketiyle geliyor. 6 GB RAM + 128 GB depolamalı üst versiyon ise 2199 TL fiyata sahip. Ancak lansmana özel olarak sitede bulunan formu doldurursanız 100 TL değerinde indirim kazanabiliyorsunuz. Yani 1699 TL’ye Realme 3 Pro sahibi olmanız mümkün. Son olarak Nitro Mavisi veya Yıldırım Moru renk seçeneklerini seçebileceğinizi de belirtelim.

Realme 3 Pro özellikleri

Realme 3 Pro, 6.3 inç boyutunda Full HD+ ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan cihaza 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Kamera tarafında ise 16 MP + 5 MP arka, 25 MP ön sensörü görüyoruz. Telefonun diğer özellikleri, 4045 mAh batarya, VOOC Hızlı Şarj 3.0, su damlası çentik tasarımı vb. şeklinde sıralanabiliyor.

https://realme.com.tr/satinal/realme-3-pro