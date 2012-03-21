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Bütçe dostu Toshiba LT170, İtalyan perakende mağazalarında ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bütçe dostu Toshiba LT170, İtalyan perakende mağazalarında ortaya çıktı
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AT serisi modelleriyle Android pazarında iddialı bir çizgi yakalayan Toshiba firması bu kez bütçe dostu bir tablet modeliyle tüketici karşısına çıkıyor.

İtalyan perakende mağazalarında ortaya çıkan LT170 adlı tablet 7 inçlik WSVGA 1024 x 600 piksel çözünürlükte çoklu dokunmatik LCD ekran ile geliyor. İşlemci tarafında 1GHz hızında çalışan Freecale i.MX53 modeli kullanılmış. 512MB RAM, 8GB SSD, microSD, microUSB girişleri, 2MP arka/0.3MP ön kamera, WiFi, Bluetooth şeklinde özellikler mevcut.

Modelin öne çıkan özelliği 388 gram ağırlık ile piyasadaki en hafif ürünlerden birisi olması. Li-Ion bataryası ile 7 saat video izleme süresi sunuyor. Android işletim sisteminin sürümü ise bilinmiyor.

Toshiba LT170 modeli ay sonunda İtalya'da dağıtıma başlayacak. Fiyatı ise 299 Avro.

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sorunsuz16 7 yıl
Toshiba markasından elimden geldiğince uzak dururum.Bir keresinde aldığım laptop arızalı çıktı. Yazmadığım yer kalmamıştı.Halledemedim.Adamlar satana kadar takla atıyor sattımı herşey bitiyor. Müşteri memnuniyeti sıfır.Markaymış. Peeh.. Marka dediğin malının arkasında durur.Şahsi fikrim bunun hiç bir ürününü almam. Alanlarada şans dilerim.
Ancak milletimiz duyarsız.Kendi başına bir iş gelmedikce ,başkalarının tecrübesine güvenmiyor sonrada böyle firmalar bizleri sömürmeye devam ediyor.
Şu tablete bak... Beğenmediğimiz çinli tabletler bu ürüne fark atarken hala millet Toshiba marka deyip fiyatı mala yakıştırmaya çalışıyor.
Hayırlısı...
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aziz77 7 yıl
nasıl bir bütçe dostuymuş öyle...
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salagil 7 yıl
aliexpressde aynı özellikli tonla tablet var. 150 dolara kralını alırsının...
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Rainbow6 7 yıl
Bu fiyat ve donanimla kimsenin dostu olamaz ... acerin 7'' tableti bundan cok daha guzel batarya suresi buna kiyasla dusuk ama tegra2 cpu, 1gb ram, usb,hdmi,onde 2 / arkada 5 mp kamera var yurtdisi fiyati 260 dolar mi ne .. bana gore su anda piyasadaki en iyi 7 inc tablet ekran kalitesi ve parlakligi guzel yazilimda sorunsuz calisiyo hic yapmam ama resmen acerin reklamini yaptim :) toshibanin fiyati gorunce fitil oldum heralde ondan
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nedensiz07 7 yıl
bonjuan
Premier mi Trident mi Toshiba mı?

digiphone :D
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E_Aydin35 7 yıl
Teknik özelliklere bakıldığında belki okadar bütçe dostu gibi gelmiyor ama , tasarım bakımından hakkını yememek lazım..
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söny 7 yıl
Toshiba markasını alınca tabiki fiyat doğal olarak direk artıyor F/P ürünü değil ama toshiba sonuçta
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artcraft35 7 yıl
toshibanın bütçesine dost
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oguzhancosar8 7 yıl
enayi dostu...
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bonjuan 7 yıl
Premier mi Trident mi Toshiba mı?
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burakesan 7 yıl
Üzerinde iyi ki bi toshiba yazıyor ha ...
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bozok_53_45 7 yıl
bütçe dostumu??
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