Bütçe dostu Toshiba LT170, İtalyan perakende mağazalarında ortaya çıktı





AT serisi modelleriyle Android pazarında iddialı bir çizgi yakalayan Toshiba firması bu kez bütçe dostu bir tablet modeliyle tüketici karşısına çıkıyor.



İtalyan perakende mağazalarında ortaya çıkan LT170 adlı tablet 7 inçlik WSVGA 1024 x 600 piksel çözünürlükte çoklu dokunmatik LCD ekran ile geliyor. İşlemci tarafında 1GHz hızında çalışan Freecale i.MX53 modeli kullanılmış. 512MB RAM, 8GB SSD, microSD, microUSB girişleri, 2MP arka/0.3MP ön kamera, WiFi, Bluetooth şeklinde özellikler mevcut.

Modelin öne çıkan özelliği 388 gram ağırlık ile piyasadaki en hafif ürünlerden birisi olması. Li-Ion bataryası ile 7 saat video izleme süresi sunuyor. Android işletim sisteminin sürümü ise bilinmiyor.

Toshiba LT170 modeli ay sonunda İtalya'da dağıtıma başlayacak. Fiyatı ise 299 Avro. Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör