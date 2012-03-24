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Bütçe dostu tabletlerin 2016 yılında pazarın yüzde 60'ına hakim olacağı tahmin ediliyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son iki yıldır büyük bir sıçrama içerisinde olan tablet pazarında iPad modellerinin hakimiyeti devam ederken Samsung, ASUS ve Acer gibi markalar da Android tarafında pazardaki iddiasını devam ettiriyor. 

Üst seviye modellerin yanında 400$ altı segmentte konumlanan ve bütçe dostu olarak adlandırılan modeller, iddialı olmasalar da pazarda belli bir yer edinmek için mücadele ediyor.

ABI Research firmasının araştırmasına göre iPad'in hakimiyeti kısa vadede kalırken 2016 yılında bütçe dostu tabletler pazarda yüzde 60'lık bir pay elde etmiş olacak. 400$ üzeri modellerin pazar payında ise düşüş yaşanacak.

Hali hazırda pazarda 220 farklı model bulunuyor. 400$ altı segmentin hedefinde olan Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke pazarlarındaki büyümeyle birlikte, bu segment de oldukça güçlenecek.

Pazardaki modellerin yüzde 75'i 9 inç ve üzeri boyutlardan oluşuyor. İlerleyen yıllarda tüketici eğilimi daha taşınabilir bir opsiyon sunan 7-9 inçlik boyutlara odaklanacak. Bunun yanında e-okuyucuların da her yıl büyüme gösterecek diğer bir pazar olacağı belirtiliyor.

Amazon firmasının Kindle Fire modelinin pazardaki başarısı aslında bu öngörüyü destekliyor. Fiyat-performans açısından başarılı bir çizgi yakalayan Kindle Fire ve Nook Tablet modellerinin ardından diğer devlerin de bu segmente ilgisi arttı. Google'ın Nexus tabletinin de 149$'a kadar inecek bir fiyatlandırmaya sahip olması durumunda büyük firmaların bütçe dostu tabletlerini daha sık piyasada görmeye başlayabiliriz.

http://www.bgr.com/2012/03/23/low-cost-tablets-to-control-60-of-the-market-by-2016/ Yorum Yaz
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RapscallioN 7 yıl
Yahu o zamana tabletler gider onlarin yerine baska seyler cikar! Artik teknolojide 3-5 sene sonrasini tahmin etmek o kadar kolay degil...
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söny 7 yıl
Bütce dostu olanları bilemem fakat çin tabletlerı gayet fp ürünleri cıkarıyor onun için bütce dostu olarak çin ürünlerine bakmak lazım biraz
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E_Aydin35 7 yıl
Muhtemelen doğru bir tahmin olucak bu yüzdelik, çünkü her geçen gün tablete olan ilgi artıyor insanlar bu aleti bir başkasında görüyor bakıyor,kullanıyor,seviyor bu yoğun ilgi artınca haliyle herkez olacağından dolayı düşük fiyatlı ürünler hem bütçe dostu olur hemde herkezin bu teknolojiden uygun bir şekilde yararlanmasını sağlar..
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haymatloshan 7 yıl
Bütçe dostu diye dünyayı elektronik çöplüğe çevirecekler iyice.
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A.l.p.r 7 yıl
Yüzlerce tablet markası çıkar dandiğinden en iyisine kadar.
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createemir 7 yıl
2016 yılında Retina Ekran, şimdinin 180PPi'lı ekranı gibi görülücek gibime geliyo
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Metin_12 7 yıl
Bütçe dostu konusuna pek katılmıyorum ama güzeller :)
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omerhakanbilici 7 yıl
TR'de de 500tl altı tabletler olarak geçse bu bütçe dostu dedikleri şey.
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