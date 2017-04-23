Büyük Set Resifi'ni kurtarmak için son plan yapay bulutlar

Avustralya'nın açıklarında bulunan Büyük Set Resifi, 344,400 km² alanı ile dünyanın en büyük resif sistemini oluşturuyor ancak uzun bir süredir ciddi bir problemle karşı karşıya: Okyanus sularının ısınması. Resiflerdeki su kalitesinin arttırılması ve av yasağı koyularak ekosistemi hayatta tutmak için yapılan çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanırken bazı araştırmacılar bu yılın resifler için tam bir felaket olduğunu ve artık pes ettiklerini açıklamıştı. Şimdi ise araştırmacılar yeni bir kurtarma yöntemi üzerine çalışıyor.





Araştırmacıların hayata geçirmeyi planladığı yeni yöntem okyanus suyundan elde edilen bol miktardaki tuzları bulutlara doğru püskürtmek. Böylece tuz havadaki su damlacıklarının oluşma hızını arttıracak ve daha yoğun ve daha büyük bulutlar ortaya çıkacak. Bu bulutlar da güneş ışınlarının yansıma yönlerini değiştirerek resiflerin bulunduğu bölgedeki suyun ısınmasının önüne geçecek. Bu fikir aslında daha önce John Latham tarafından, küresel ısınmayla mücadelede kullanılması için dile getirilmişti ancak iklime dışarıdan yapılan bir müdahalenin ne gibi sonuçlar doğuracağı kestirilemediği için fikir rafa kaldırılmıştı.





Yöntem Kesin Sonuç Vermeyebilir

Bölgedeki ekibin nispeten işe yarar bulduğu bu yöntem için özellikle kıyı şeridinde ve düşük yükseklikteki bulunan bulut kümelerine gemilerle tuz püskürtülmesi planlanıyor. Şimdilik araştırmacılar planı uygulamaya geçirmeden önce mayıs ayında iklim modellemesine başlamayı düşünüyor ve garantisi olmayan bu yöntemin uygulanması için hükümetten destek bekliyor.





Yöntem işe yaradığı taktirde tek uygulama alanı mercan resifleri olmayacak. kırmızı ağaç ağaçlarını nasıl etkilediği konusunda üniversite destekli bir çalışma olan Summen Projesi, kırmızı ağaçların iklim değişikliğinden korunması için yapay sis oluşturmanın işe yarayıp yaramadığını araştırıyor ve resiflerde yapılacak olan çalışmayı yakından takip ediyor.





Geçtiğimiz yıl El-Nino olayı Büyük Set Resifi'ndeki sıcaklığı bir hayli arttırınca resiflerin yüzde 20'si ölmüş yüzde 90'ı ise bu sıcaklıklardan dolayı büyük hasar almıştı. Bu acı tablonun ardından Büyük Set Resifi Deniz Parkı Direktörü Jon Day durumu artık kabullenmeye başladıklarını dile getirmişti.