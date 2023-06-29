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    Samsung Galaxy A25 5G'in tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüleri

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni Galaxy A serisi telefonunun tasarımı ortaya çıktı. Galaxy A25 5G olarak adlandırılan modelin CAD tabanlı görüntüleri sızdırıldı.
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    Samsung Galaxy A25 5G'in tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Samsung yeni bir Galaxy A serisi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A25 5G olarak adlandırılan model bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Giznext internet sitesi, Steve Hemmerstoffer (Onleaks) iş birliği ile yeni modelin ilk render görüntülerini yayınladı.

    Kaynağa göre akıllı telefon 162 x 77.5 x 8.3 mm boyutlarında kompakt bir gövdeye sahip olacak. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihazın 6.44 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacağı söyleniyor. Arka tarafında Galaxy S23 serisi tarzında bir üçlü kamera ünitesi yer alacak.

    Samsung Galaxy A25 5G'in tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüleri Tam Boyutta Gör

    Galaxy A25 5G nasıl olacak?

    Üç yuvarlak kamera sensörü de LED flaş ile birlikte sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilmiş olacak gelecek. CAD tabanlı görüntüler aynı zamanda cihazın güç tuşuna gömülü parmak izi tarayıcısı ve 3.5 mm kulaklık girişi içereceğini de ortaya koyuyor.

    Samsung Galaxy A25 5G'in tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Görseller akıllı telefonu siyah renkte gözler önüne serdi. Diğer renk seçenekleri hakkında henüz bir bilgi yok. Galaxy A25 5G'nin çıkış tarihi de belli değil. İlerleyen günlerde lansmanla ilgili ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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