Tam Boyutta Gör Samsung yeni bir Galaxy A serisi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A25 5G olarak adlandırılan model bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Giznext internet sitesi, Steve Hemmerstoffer (Onleaks) iş birliği ile yeni modelin ilk render görüntülerini yayınladı.

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Kaynağa göre akıllı telefon 162 x 77.5 x 8.3 mm boyutlarında kompakt bir gövdeye sahip olacak. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihazın 6.44 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacağı söyleniyor. Arka tarafında Galaxy S23 serisi tarzında bir üçlü kamera ünitesi yer alacak.

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Galaxy A25 5G nasıl olacak?

Üç yuvarlak kamera sensörü de LED flaş ile birlikte sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilmiş olacak gelecek. CAD tabanlı görüntüler aynı zamanda cihazın güç tuşuna gömülü parmak izi tarayıcısı ve 3.5 mm kulaklık girişi içereceğini de ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Görseller akıllı telefonu siyah renkte gözler önüne serdi. Diğer renk seçenekleri hakkında henüz bir bilgi yok. Galaxy A25 5G'nin çıkış tarihi de belli değil. İlerleyen günlerde lansmanla ilgili ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy A25 5G'in tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüleri