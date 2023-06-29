Samsung Galaxy A25 5G'in tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüleri

Kaynağa göre akıllı telefon 162 x 77.5 x 8.3 mm boyutlarında kompakt bir gövdeye sahip olacak. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihazın 6.44 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacağı söyleniyor. Arka tarafında Galaxy S23 serisi tarzında bir üçlü kamera ünitesi yer alacak.
Galaxy A25 5G nasıl olacak?
Üç yuvarlak kamera sensörü de LED flaş ile birlikte sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilmiş olacak gelecek. CAD tabanlı görüntüler aynı zamanda cihazın güç tuşuna gömülü parmak izi tarayıcısı ve 3.5 mm kulaklık girişi içereceğini de ortaya koyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D