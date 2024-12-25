Yeni nesil Renault Clio yepyeni bir yüzle geliyor: İşte muhtemel tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Fransız otomobil devi Renault'nun en başarılı modellerinden biri olarak öne çıkan Clio, 2023 yılında bir makyaj operasyonundan geçirilmişti. Büyük bir hayran kitlesi olan model 2026 yılında tamamen yenilenerek yollara çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce internete sızdırılan casus fotoğraflar, Clio'nun gelecekte nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda ipuçları vermişti. Auto-Week Hollanda, bu bilgilerden yola çıkarak yeni aracın olası tasarımını render haline getirdi.

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Renault şu sıralar ağırlıklı olarak yeni Renault 4 ve 5 E-Tech Electric modellerine odaklanmış olsa da, bu Clio'yu göz ardı ettikleri anlamına gelmiyor. Yeni nesil Clio yine 5 kapılı bir kompakt model olacak ancak özellikle ön yüzünde önemli yenilikler sunacak. Render görsellerine bakılırsa aracın ön kısmı daha keskin hatlara ve yeni far tasarımına sahip olacak. Ayrıca, otomobilin ön kısmı Fransız üreticinin ikonik logosuyla uyumlu elmas desenli yeni ızgara ile tamamlanacak.

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Hangi motor seçenekleri olacak?

Aracın yan profiline bakıldığında, arka kapı kollarının arka sütunlara entegre edildiği ve tavan çizgisinin bir spoylerle sonlandığı görülüyor. Arka kısımda ise ince formda, yatay yerleştirilmiş arka lambalar ve bagaj kapağının ortasına yerleştirilmiş Renault logosu var. Logonun hemen altında ise "CLIO" yazısı bulunuyor.

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Yeni Clio'nun iç mekanıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak mevcut tasarımın geliştirilmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Dijital gösterge paneli ve Android Automotive tabanlı yeni bir bilgi-eğlence sistemi hayal edebiliriz. Motor seçenekleri hakkında henüz kesin bilgi bulunmasa da yeni Clio'nun sadece hafif hibrit ve tam hibrit motor seçenekleriyle sunulması muhtemel. Elbette ki gelecekte mutlaka elektrikli bir Clio olacak. Ancak şimdilik böyle bir plan yok.

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2026 Renault Clio yepyeni bir yüzle geliyor: İşte olası tasarımı