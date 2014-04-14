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"Büyük ekranlı iPhone 6, 100 dolar daha pahalı satılabilir"

5 yıl
311
1
115
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 6’yı bekleyenlerden misiniz? Eğer cevabınız evet ise size kötü bir haberimiz var; iPhone 6’ya sahip olabilmek için daha fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

4.7 inç ekranı, yepyeni tasarımı ve yeni nesil A8 işlemcisi ile birçok kullanıcının şimdiden merakla beklemeye başladığı iPhone 6, seleflerine göre daha pahalı olabilir. Jefferies’in analistlerinden Peter Misek’in son yorumlarına göre Apple, ABD’deki servis sağlayıcıları ile iPhone 6’nın kontratlı fiyatlarını 100 dolar arttırmak için görüşmelere başladı.

iPhone’lar uzun süredir ABD’de 2 yıllık kontrat karşılığında 199 dolardan başlayan fiyatlardan satın alınabiliyor. Eğer ki Misek’in iddiası doğru çıkarsa en düşük kapasiteli model için tüketicilerin ödemesi gereken peşinat 299 dolara yükselecek; ayrıca 2 yıl boyunca servis sağlayıcısının belirlediği paket ücreti ödenecek.

Misek’in iddiasına göre servis sağlayıcıları ilk zamanlar Apple’ın 100 dolarlık zammına direnç gösterseler de iPhone 6’nın 2014’e damga vurma potansiyelinden ötürü Apple’ın bu fikrini benimsemeye yakınlar.

Misek, zammın sadece kontratlı fiyatlara mı yapılacağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Ancak eğer ki kontratlı satış fiyatlarına zam gelirse, telefonun kontratsız satış fiyatlarının da yükselmesi kuvvetle muhtemel duruyor. Bu olası zammı ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve vergilendirme sistemiyle de değerlendirecek olursak, ulaşacağımız sonuç pek de ulaşmak istemeyeceğimiz cinsten: iPhone 6, ülkemize en yüksek fiyatlardan satışa sunulmuş iPhone olabilir.


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orhanyıldız 5 yıl en beğenilen
Turkiyeye 500 tl olarak yansir.
3 Yanıt Yanıtla +71
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Kuray 5 yıl
Ben Apple'ın fiyat politikasından vazgecegini sanmıyorum. Birebir aynı cihaz özellikerıyle sadece ekran farklı olursa belki daha pahalı olabilir.

Ayrıca:
Bir habere de aşağıdaki cümlelerden farklı bir cümle gelsin. YETER.

"Gene mi Shady"
"Gene Apple haberi"
"Yeter Apple haberi yapmayın"
...

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Ben Apple'ın fiyat politikasından vazgecegini sanmıyorum. Birebir aynı cihaz özellikerıyle sadece ekran farklı olursa belki daha pahalı olabilir.
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2 Yanıt Yanıtla +54
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jackaxman 5 yıl
Arkadaşlar kullanilan materyalin miktari baz alınarak bir fiyatlandırma yapiliyor olsa iPad air'in kullanilan işlemcisi 5s ile ayni olmasina rağmen kullanilan batarya büyüklüğü, metal kasa büyüklüğü, ekran büyüklüğü vs çoğu şeyden dolayı i5s'ten pahali olması gerekiyordu dimi? Ama iPad 1250 iken 5s 2bin kusurlerde.
Demem o ki; Apple kullanilan materyal miktarina gore fiyat belirlemiyor. En azindan simdilik...
Arkadaşlar kullanilan materyalin miktari baz alınarak bir fiyatlandırma yapiliyor olsa iPad air'in kullanilan işlemcisi 5s ile ayni olmasina rağmen kullanilan b...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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danGerfuLL 5 yıl
iPhone 6'dan sonra i5s ve i5c cok satacak desenize.
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losttime35 5 yıl



Gercekten guzel ama fakir olmak zor

Sade ben degil ulkece fakiriz...
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inexo 5 yıl
bizim forum da fiyat kızıştırır bir tavır içinde. psikolojik sınırımızın içine etti
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karti 5 yıl
2500 olsun ama 32gb olsun, 16 gb telefona 2500 verilirse cok vicdansiz olur.
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theyapici 5 yıl
BÜYÜK İYİDİR
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Daddy Recep 5 yıl
3500 tlden çıkacak.
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fendur 5 yıl
Almayız olur biter. 3000 tl ye telefon mu olur? Türkiye de kaç kişi 3000 tl maaş alıyor ki bir maaşını telefona versin ki bir maaşını telefona verenin biraz oturup düşünmesi gereklidir.
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_Maxy_ 5 yıl
Ekran üretimi, batarya üretimi v.s gibi nedenlerden dolayı iPhone 6'da stok sorunu yaşanacağı bekleniyor haberleri nerede kaldı? Erken mi yoksa henüz?
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grezimonk 5 yıl
iJunk 6 için stok sıkıntısı olacak çünkü ekranı safir... arka kamerası zor bulunuyor... + takunya benzeri yapısından dolayı üretimide zormuş... Foxconn işçilerine yazık be...

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igetsky 5 yıl
dogaldir cunku boyutu artiyor ne bekliyordunuz ki
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grezimonk 5 yıl igetsky
igetsky

dogaldir cunku boyutu artiyor ne bekliyordunuz ki


alakası yok 7" ekranlı 3G tablet 2 çekirdekli işlemci 512mb ramle 250TL hemde oldukça iyi performansı var...
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phantom_coal 5 yıl
Fiyatlar iyice uçmAyacbaşladı ilk iphone 2g yi 3310+500 tl ye almıştım dogubanktan çok para geldi,hele iphone 4 e 1300 tl verince çok koydu.
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