"Büyük ekranlı iPhone 6, 100 dolar daha pahalı satılabilir"

iPhone 6’yı bekleyenlerden misiniz? Eğer cevabınız evet ise size kötü bir haberimiz var; iPhone 6’ya sahip olabilmek için daha fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

4.7 inç ekranı, yepyeni tasarımı ve yeni nesil A8 işlemcisi ile birçok kullanıcının şimdiden merakla beklemeye başladığı iPhone 6, seleflerine göre daha pahalı olabilir. Jefferies’in analistlerinden Peter Misek’in son yorumlarına göre Apple, ABD’deki servis sağlayıcıları ile iPhone 6’nın kontratlı fiyatlarını 100 dolar arttırmak için görüşmelere başladı.

iPhone’lar uzun süredir ABD’de 2 yıllık kontrat karşılığında 199 dolardan başlayan fiyatlardan satın alınabiliyor. Eğer ki Misek’in iddiası doğru çıkarsa en düşük kapasiteli model için tüketicilerin ödemesi gereken peşinat 299 dolara yükselecek; ayrıca 2 yıl boyunca servis sağlayıcısının belirlediği paket ücreti ödenecek.

Misek’in iddiasına göre servis sağlayıcıları ilk zamanlar Apple’ın 100 dolarlık zammına direnç gösterseler de iPhone 6’nın 2014’e damga vurma potansiyelinden ötürü Apple’ın bu fikrini benimsemeye yakınlar.

Misek, zammın sadece kontratlı fiyatlara mı yapılacağıyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Ancak eğer ki kontratlı satış fiyatlarına zam gelirse, telefonun kontratsız satış fiyatlarının da yükselmesi kuvvetle muhtemel duruyor. Bu olası zammı ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve vergilendirme sistemiyle de değerlendirecek olursak, ulaşacağımız sonuç pek de ulaşmak istemeyeceğimiz cinsten: iPhone 6, ülkemize en yüksek fiyatlardan satışa sunulmuş iPhone olabilir.